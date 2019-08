Recenta deschidere a cursei aeriene Suceava – Memmingen, un atu îîn discuțiile pentru atragerea investițiilor germane

În urma discuțiilor bilaterale cu ­dele­­­gațiile regiunii Schwaben din Germania și ai departamentului Mayenne din Fran­ța, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că „s-a convenit asupra unor inițiative concrete pe care să le avem imediat în vederea demarării unor proiecte comune”. Flutur a arătat că cu partenerii din Germania s-a convenit ca în cadrul Târgului EXPOREAL care are loc la Munchen la începutul lunii octombrie să existe o serie de întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri din Regiunea Schwaben și din landul Bayern (Bavaria). S-a stabilit ca printre temele abordate să se afle prezentarea oportunităților pe care le oferă investitorilor germani recenta deschidere a cursei Suceava – Memmingen precum și înfiin­țarea parcului industrial din apropierea aeroportului sucevean. Gheorghe Flutur a subliniat că au fost deja identificate câteva domenii care ar putea fi de interes pentru cei din Germania: industria mobilei, industria alimentară, agricultura, IT-ul. De asemenea, partenerii din Schwaben au fost invitați să susțină construirea unui mare complex de recuperare la Pojorâta sau Călinești. „Împreună cu președintele Regiuni Schwaben Martin Sailer am abordat posibilitatea demarării unor proiecte în domeniile sănătate, social și educație. De exemplu, i-am prezentat intenția noastră de a susține înființarea un mare complex de recuperare, care ar putea fi ridicat acolo unde noi dispunem de teren si chiar clădiri – la Pojorâta și Călinești. De asemenea, în vederea promovării Bucovinei, a județului Suceava, am convenit atât cu partenerii germani cât și cu cei din Franța ca în acest an să organizăm acțiuni de promovare cu participarea unor grupuri de persoane, instituții și firme care desfășoară activități curente în turism, inclusiv presa”, a spus Gheorghe Flutur.

Atât reprezentanții landului Schwa­bben, cât și cei din departamentul Mayenne, au participat în aceste zile la Suceava la Turneul ,,Patru regiuni pentru Europa”. Este de menționat că a patra regiune participantă la acest turneu este Cernăuți, oficialii germani, francezi și cei din Suceava fiind invitați să viziteze capitala istorică a Bucovinei cu ocazia acestei întreceri fotbalistice.

Precizăm despre aceasta că Gheorghe Flutur a mulțumit, în plenul Consiliului Regional Cernăuți, părții germane și franceze pentru că au ales în urmă cu peste 20 de ani să facă parteneriat cu două regiuni din Est, Suceava și Cer­năuți, iar rezultatele se văd atât în plan cultural, sportiv, social și au început să se vadă chiar și din punct de vedere economic. Dee altfel, și la Cernăuți șeful administrației județene sucevene a optat pentru întâlniri economice mai dese mai ales că oamenii de afaceri germani mai ales după ce a fost deschisă cursa Memmingen – Suceava și a mai adus în discuție și prezența de anul acesta la ExpoReal – Munchen și nu a omis să facă trimitere la parcul industrial înființat lângă Aeroport și facilitățile pe care le au investitorii care vor investi în acest parc. (D.P.)