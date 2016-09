Răsturnare de situație în cazul crimei de la Fălticeni: Un cioban de 76 de ani este ucigașul adolescentului de 15 ani

Vasile Dochița, de 76 de ani, un cioban de la o stână din apropierea municipiului Fălticeni, este autorul crimei produse la sfârșitul săptămânii trecute. Bătrânul i-a atacat pe cei doi frați cu un briceag, după ce aceștia, fiind sub influența băuturilor alcoolice, i-ar fi cerut țigări și bani. Ciobanul a fost arestat preventiv de judecătorii de la Tribunalul Suceava. „Nu am vrut să-l omor pe băiat, dar s-a întâmplat. Mi-au cerut parale și țigări. Amândoi au fugit după mine, m-au lovit, iar eu i-am lovit înapoi”, a declarat Vasile Dochița, ieri, la intrarea în Palatul de Justiție

Răsturnare de situație în cazul crimei de la Fălticeni. Adolescentul de 15 ani nu a fost omorât de fratele său, așa cum suspectau inițial anchetatorii, ci de un cioban în vârstă de 76 de ani cu care cei doi tineri au avut o altercație. Conform anchetatorilor, în seara zilei de 24 septembrie 2016, în jurul orei 20.30, Vasile Dochița, de 76 de ani, un cioban din zonă, se deplasa pe drumul public către stână. Când a trecut pe lângă gospodăria familiei Ghe­rasim, bătrânul a fost implicat într-o altercație cu cei doi frați. Aceștia, fiind în stare de ebrietate, i-ar fi cerut cioba­nului țigări, dar și bani, după care s-au luat la ceartă cu el. Scandalul a dege­nerat rapid, iar bătrânul a scos un bri­ceag cu lama de 10 centimetri cu care i-a lovit pe cei doi frați. Ciobanul a declarat la audieri că a fost atacat de cei doi tineri și că a reacționat pentru a se apăra. Adolescentul de 15 ani a mu­rit după ce a fost înjunghiat în inimă, în timp ce fratele său de 17 ani a ajuns la spital cu mai multe plăgi tăiate, în ab­domen, torace și la un picior, fiind operat de urgență.

La data de 27 septembrie 2016, pro­curorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul Vasile Dochița pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat. Bătrânul a fost reținut pentru 24 de ore.

„Identificarea autorului a fost posibilă datorită investigațiilor minu­țioase derulate în teren încă de la momentul sesizării faptei, de către o echipă complexă de cercetare formată din lucrători operativi din cadrul IPJ Suceava – Serviciul Investigații Cri­mi­nale, sub coordonarea procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava”, se arată într-un comunicat de presă al procurorilor suceveni.

Aceștia au stabilit că în seara zilei de 24 septembrie a.c., în jurul orei 20.30, pe un drum public din municipiul Fălticeni, pe fondul unui conflict spontan, inculpatul Vasile Dochița, în vârstă de 76 de ani, a exercitat cu in­tenție acte de violență grave și repetate asupra a două victime minore, în vârstă de 15, respectiv 17 ani, pe care nu le cunoștea, folosind un obiect tăietor – înțepător, apt de a produce moartea, respectiv un cuțit tip briceag.

Bătrânul le-a aplicat celor doi minori lovituri cu briceagul în zone vitale ale corpului, producându-le leziuni grave, care în scurt timp au condus la decesul minorului în vârstă de 15 ani și la rănirea gravă a fratelui său, în vârstă de 17 ani.

Ieri după-amiază, Vasile Dochița a fost prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă, jude­cătorii de la Tribunalul Suceava dispunând arestarea sa pentru 30 de zile sub aspectul comiterii infracțiunii de omor calificat. „Nu am vrut să-l omor pe băiat, dar s-a întâmplat. Mi-au cerut parale și țigări. Amândoi au fugit după mine, m-au lovit, iar eu i-am lovit înapoi”, a declarat Vasile Dochița, ieri, la intrarea în Palatul de Justiție.

Fratele adolescentului omorât a fost principalul suspect în acest caz

Amintim că o crimă cumplită s-a produs la sfârșitul săptămânii trecute pe o stradă din Fălticeni. Un adolescent de 15 ani a decedat după ce a fost în­junghiat în zona inimii. La data de 24 septembrie a.c., în jurul orei 21.00, Po­li­ția municipiului Fălticeni a fost anun­țată prin 112 că doi tineri au fost înjun­ghiați pe strada Pleșești Gane din loca­litate. Polițiștii deplasați la fața locului au găsit în fața unei case cadavrul lui Iulian G., de 15 ani, localnic. Acesta avea o tăietură în zona toracică stânga. In apropiere se afla fratele victimei, res­pectiv Alin G., de 17 ani, care avea și el leziuni produse prin înjunghiere în zona omoplatului stâng și la antebrațul drept. Tânărul de 17 ani le-a povestit po­lițiștilor că în timp ce mergea împreună cu fratele său spre un magazin din apropiere, au fost atacați din spate de o persoană necunoscută. La fața locului a ajuns și un procuror criminalist din ca­drul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, împreună cu polițiști din ca­drul Serviciului Investigații Cri­minale și Serviciului Criminalistic. Povestea tânărului de 17 ani nu părea plauzibilă deoarece cei doi frați erau desculți și erau îmbrăcați doar cu tricou și pantaloni scurți, deși afară era destul de rece. Alin G. a spus că mergea împreună cu fratele său la magazin pentru a cumpăra suc, moment în care au fost atacați de un bărbat ce a ieșit dintr-un lan de porumb. Iulian ar fi fost lovit mortal în zona inimii, în timp ce fratele lui a reușit să scape după ce a fugit în curtea unui localnic, unde a cerut ajutor.

„El a căzut aici, la poartă, dar a fost tăiat mai încolo. Aici a murit, nu a mai putut să meargă mai mult pentru că s-a scurs sângele din el. Au stat toată noaptea polițiștii și procurorii. Nu se mai știe nimic de suspect, nu s-a găsit nici arma crimei. Celălalt frate a povestit că a venit cineva prin spate și i-a luat la tăiat. Dar este ceva dubios la ei. Spuneau că se duc la suc, dar ei erau desculți, în maiou. Cum, dar tu te duci la ora aia, desculț, să cumperi suc? Si amândoi erau desculți. Si la un kilometru și ceva de casă? Atât este de aici până la primul chioșc. Cel care a murit era in maiou, desculț și cu o pereche de blugi tăiați, iar fratele lui la fel. Despre ei nu pot să vă spun mare lucru, nu aveam legături unii cu alții. Nu au creat probleme pe aici, știu doar că aveau scandaluri în familie. Am mai auzit că se băteau cu tatăl lor, se certau cu mama lor. De la băutură! Toți consumau băutură. Mă refer la cei bătrâni. Am mai auzit că băieții îl mai băteau pe tatăl lor. Mama lor a plecat în străinătate de curând. Au avut o stână făcută cu bani de la băiatul lor mai mare, care este plecat în străinătate, dar nu le-a mers și a plecat și mama în străinătate. Polițiștii îl bănuiau aseară (n.r.- sâmbătă seară) pe tatăl lor, era principalul suspect pentru că au fost de două ori la ei acasă și nu au găsit pe nimeni. Ei au lumina tăiată”, a declarat Dorel Abălașei, vecinul la poarta căruia a fost găsit mort Iulian G..

Bărbatul în curtea căruia a intrat Alin G. să ceară ajutor a povestit și el cum a decurs întreaga discuție cu tânărul de 17 ani.

«Eu eram la masă și a intrat în curte și a întrebat-o pe fata aia mică unde sunt. I-a spus că mănânc și el i-a spus „spune-i să vină să ne ajute, că ne-a tăiat”. Eu am ieșit și, știind că se mai ceartă pe acasă, i-am spus să plece că nu am nevoie de probleme. Nu înțelegeam ce spune, era speriat. Am ieșit cu el din curte și mi-a zis că a ieșit cineva din porumb și i-a atacat. Sunt mai multe variante: unii spun că s-ar fi certat și i-a fugărit de acasă, băieții spun că veneau de la magazin. Polițiștii mi-au spus aseară (n.r. – sâmbătă seară) că au fost acasă la ei și nu au găsit pe nimeni: nici pe sora lor, nici pe băiatul cel mic, nici pe tatăl lor. Ei l-ar fi bănuit și pe el», a povestit Mihai Alincăi.

Jandarmii și polițiștii au scotocit întreaga zonă pentru a găsi arma crimei, briceagul fiind găsit cu ajutorul detectorului de metale, după ce Vasile Dochița le-a indicat anchetatorilor unde a aruncat cuțitul. (Dănuț ZUZEAC)