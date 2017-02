Vântul a făcut ravagii în municipiul Suceava în această dimineață

UPDATE: În această dimineață, județul Suceava s-a aflat sub cod galben de vânt, fiind prognozate intensificări locale ale vântului ce vor atinge și depăși la rafală și 90 km/h. Foarte afectat a fost si municipiul Suceava, in jurul orei 8, pentru aproximativ o jumatate de ora orasul fiind maturat de rafale extrem de puternice de vant.

În jurul orei 08.00, sucevenii ce locuiesc pe strada Alexandru cel Bun din municipiul reședință de județ au fost treziți de o bubuitură puternică, după ce tabla de pe un bloc din zonă a fost smulsă de vântul puternic. Pompierii și angajații primăriei au intervenit la fața locului pentru a îndepărta tabla căzută de pe bloc. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Tot din cauza vântului puternic, doi copaci din municipiul Suceava au fost rupți. Unul dintre arbori a căzut peste un autoturism parcat pe strada Oituz, iar celălalt pe strada Ana Ipătescu, din apropierea Bisericii Învierea Domnului, peste o mașină aflată în trafic. O creanga a trecut prin parbrizul vehiculului, rănind două persoane aflate în interior. Acestea au fost preluate de ambulanțe și duse la Spitalul Județean Suceava pentru a le fi acordate îngrijiri medicale.

Judetul Suceava se afla sub atentionare de cod galben de vant pana la ora 11. Conform ANM, local, intensificările vântului vor atinge şi depăşi la rafală 55 – 60 km/h, izolat – 70 km/h, iar pe creste – 80 – 90 km/h.

