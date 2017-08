Punctele de prim-ajutor din municipiu își reiau activitatea în zilele caniculare

Pentru a putea asigura asistență medicală în aceste centre de prim-ajutor, au fost rechemate din concediu șase asistente medicale care își desfășoară activitatea la cabinetele școlilor sucevene. Vor fi verificate cișmelele din municipiu, astfel încât sucevenii să aibă cât mai ușor acces la apă potabilă

Punctele de prim-ajutor din municipiu își vor relua activitatea în condițiile în care pentru zilele de azi și mâine a fost anunțată caniculă. Acestea vor funcționa în locațiile deja cunoscute de suceveni - în sediile administrative din piața Burdujeni, piața en-gros, bazar, piața mare, piața mică și în cortul amplasat în parcul central. Viceprimarul Lucian Harșovschi a explicat ieri că, pentru a putea asigura asistență medicală în aceste centre de prim-ajutor, au fost rechemate din concediu șase asistente medicale care își desfășoară activitatea la cabinetele școlilor sucevene. De asemenea, vor fi verificate cișmelele din municipiu, astfel încât sucevenii să aibă cât mai ușor acces la apă potabilă.

“Suntem sub avertizare de cod galben și disconfort termic pentru zilele de 2 și 3 august, miercuri și joi. Primăria municipiului Suceava este pregătită prin serviciul voluntar de situații de urgență să ia măsuri pentru ca această caniculă să fie suportată cât mai bine de suceveni și de către cei cu probleme. Mai exact vom avea șase puncte de prim-ajutor în municipiul Suceava. Mă refer la piața Burdujeni, piața en-gros, bazar, piața mare, piața mică și punctul principal în parcul central unde vom avea un cort cu ventilator, cu apă, vom avea apă pentru suceveni la pahar și bineînțeles la toate aceste puncte vom avea asistente medicale. Aceste asistente medicale școlare pentru că sunt mai mult active în perioada școlilor sunt în momentul de față în concediu. Am făcut ieri (n.r. luni, 31 iulie) cerere de rechemare a trei astfel de asistente pentru primele trei puncte de ajutor și astăzi vom face cerere de rechemare pentru alte trei persoane, în așa fel încât, la toate punctele de prim-ajutor să avem asistente, cu medicamentația necesară, cu tensiometre. Totodată, am dat dispoziție de ieri, când am văzut acea informare de cod galben să se verifice din nou toate cișmelele din municipiul Suceava, în așa fel încât sucevenii care au nevoie să poată folosi această apă”, a explicat ieri viceprimarul Lucian Harșovschi.

Acesta a făcut un apel la cetățenii din municipiu care știu că suferă de boli cardiace sau de alte boli care le-ar putea face probleme din cauza căldurii, să evite să iasă din casă în timpul amiezei.

“Facem un apel la persoanele cardiace sau care știu că au probleme de sănătate să nu se aventureze să meargă în orele prânzului în aer liber pentru a nu avea probleme, iar dacă au astfel de probleme se pot adresa acestor puncte de prim-ajutor care sper eu să fie folosite cât mai puțin de suceveni pentru că e normal să facem și prevenție, mai mult decât tratație”, a arătat ieri Lucian Harșovschi.

Conform informațiilor publicate pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, www.meteoromania.ro, în nordul și estul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, Moldova, Muntenia și Dobrogea, disconfortul va fi ridicat, iar maximele termice se vor situa în general între 35…37 de grade. Valul de căldură va persista și la sfârșitul săptămânii. (Alexandra IONICA)