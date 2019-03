PTF Vicov-Crasna rămâne închis din cauza incapacității cronice a Ucrainei de a dirija fondurile europene deja alocate pentru lucrări

Redeschiderea traficului internațional între România și Ucraina prin PTF Vicov – Crasna rămâne un vis. Cel puțin în acest an sunt șanse simbolice de a mai finaliza lucrările pe care autoritățile ucrainene le amână an de an. Potrivit presei cernăuțene de limbă română – Libertatea cuvântului și BucPress – reconstrucția punctelor de trecere a frontierei cu România de la Crasna (Krasnoilsk, denumirea ucraineană) și Probotești (Diakivți, denumirea ucraineană) precum și a drumurilor de acces spre ele, „rămâne sub semnul întrebării”. Libertatea cuvântului precizează că o astfel de declarația a fost făcută chiar de Mihailo Pavliuk, șeful interimar al Administrației Regionale de Stat Cernăuți.

Cu toate că Serviciul fiscal de stat al Ucrainei a primit mijloace financiare de la Uniunea Europeană, semnând acorduri cu partenerii străini, cele două proiecte încă nu au fost finalizate. De altfel, nu doar acestea așteaptă a fi finalizate, ci și alte puncte de trecere a frontierei de la granița Ucraineni cu România, Ungaria, Slovacia și Polonia.

Ca de obicei, totul este pasat pentru „discuții ulterioare”, reuniuni șamd unde s- se constate că mai este treabă de făcut și fie nu se apucă nimeni de lucru, fie nu s-au făcut plăți pentru lucrări. „În perioada 19 – 20 martie a.c. reprezentanții conducerii din patru regiuni, inclusiv al regiunii Cernăuți, se vor întruni în orașul Lviv unde vor discuta despre soarta punctelor vamale. Există o opinie că acestea să fie transmise la balanța conducerii centrale deoarece în timpul de față ele au statut de punct internațional”, a specificat Pavliuk, citat de Libertatea cuvântului, și adăugând că nu se știe exact dacă obiectele respective vor putea fi întreținute din mijloacele bugetului regional. Regiunile la care Mihailo Pavliuk face referire sunt Cernăuți, Ivano-Frankivsk, Lviv și Transcarpatia, acestea fiind parte dintr-o asociație legată de zonele montane din Ucraina iar trei din ele au frontiere cu diferite state ale Uniunii Europene. (D.P.)