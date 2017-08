Psihologii de la Protecția Copilului încearcă să-i convingă pe părinții plecați la muncă să se întoarcă la copiii lăsați în țară

Luna august a fost declarată Luna Diasporei, iar cei de la Protecția Copilului încearcă să-i convingă pe cei peste 7.000 de părinți suceveni plecați în străinătate la muncă să revină acasă, copiii având nevoie de ei . In județul nostru sunt peste 9.000 de copii care au cel puțin un părinte plecat în străinătate, copii care provin din peste 6.000 de familii

In cursul acestei luni, Luna Diasporei, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava derulează în tot județul acțiuni de conștientizare în rândul părinților, dar și al comunităților locale a efectelor pe care le are plecarea la muncă în străinătate în cazul copiilor rămași în țară fără părinți. Un astfel de eveniment a avut loc la Fălticeni și a reunit părinți din Diaspora și copii rămași acasă, bunici, cadre didactice, dar și psihologi din cadrul DGASPC. “A fost o dezbatere emoționantă deoarece pe lângă prezentarea serviciilor oferite de către DGASPC Suceava prin specialiștii echipei mobile, a efectelor migrației asupra copiilor rămași fără autoritatea și ocrotirea părintească, a problemelor cu care se confruntă asistenții sociali ai Primăriei și a eforturilor dascălilor de a suplini lipsa părinților, au vorbit și părinți întorși acasă deoarece au conștientizat efectele separării asupra propriilor copii, dar și bunici care încearcă să suplinească lipsa celei mai importante ființe din viața copilului: mama”, a explicat Nicoleta Daneliuc, purtător de cuvânt în cadrul DGASPC Suceava. O dezbatere similară s-a derulat și la Gura Humorului. Părinții participanți la acțiune au discutat despre efectele migrației resimțite în propria familie prin separarea de copii. In județul nostru sunt peste 9.000 de copii care au cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate, copii care provin din peste 6.000 de familii. (C.R.)