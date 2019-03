Protestul „15 minute”, initiat de Ștefan Mandachi, adună adepți: Transportatorii susțin oprirea activității pe 15 martie

Protestul inedit inițiat de suceveanul Ștefan Mandachi începe să producă reacții în lumea antreprenorilor. După ce două firme din Prahova au anunțat că se raliază protestului, un lider important din sectorul transporturilor anunță, într-un interviu acordat RFI, că susține demersul și, personal, va opri activitatea pentru 15 minute, pe 15 martie, la ora 15.00, așa cum propune protestul.



“În data de 15 martie, pentru 15 minute, începînd cu ora 15, eu suspend activitatea celor 40 de restaurante. Pentru autostrăzi, fii solidar. Provoacă măcar trei persoane să își întrerupă activitatea”. Așa sună protestul inedit inițiat de antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi, nemulțumit de lipsa autostrăzilor în țară și mai ales în regiunea Moldovei.

Deținător a 40 de restaurante în întreaga țară, omul de afaceri a construit și ”primul metru de autostradă din Moldova”, pentru care a achitat, din fonduri proprii, aproximativ 4.500 de euro. Mandachi nu s-a oprit aici, iar pe 15 martie anunță că va inaugura un așa-numit monument al autostrăzii.

Omul de afaceri a declarat pentru RFI că ceea ce face este un act civic. “Dacă ești profesor lasă elevii cu 15 minute mai mult în pauză. Dacă ești zidar, lasă mistria jos pentru 15 minute. Dacă ești șofer, lasă mașina 15 minute pe avarie. Dacă vrei să pleci din România mai stai 15 minute. Sunt Ștefan Mandachi, nu fac politică, nu sunt activist, nu fac parte din nici o organizație sau mișcare. Sunt român, locuiesc în Suceava și sunt țăran de la Sfântu Ilie cu accent moldovenesc. Ca om de afaceri am parcurs mai mult de 500.000 de kilometri la volan. Pentru că nu am avut autostrăzi, am pierdut peste un an și jumătate la volan”, mai spune Ștefan Mandachi.

“În România mor anual 2.000 de oameni în accidente rutiere. Mai mulți decât au murit la Revoluție. Avem o Revoluție în fiecare an. Din 1989, în accidente au murit peste 60.000 de oameni. Cât populatia orasului Alba Iulia. Oare câți ar fi supraviețuit dacă am fi avut autostrăzi?”

Într-un interviu acordat RFI, președintele Federației Operatorilor Români de Transport (FORT), Augustin Hagiu, dezvăluie că susține demersul și, personal, va opri activitatea pentru 15 minute, pe 15 martie, la ora 15.00, așa cum propune protestul, relateaza HotNews.

Două firme din Câmpina se alătură protestului suceveanului care a construit un metru de autostradă

Două firme din Câmpina, județul Prahova, au decis să se alăture protestului omului de afaceri din Ștefan Mandachi, din Suceava, care a construit un metru de autostradă, și vor suspenda activitatea, pentru 15 minute, în 15 martie, la ora 15.00, transmite Mediafax.