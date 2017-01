UPDATE: Peste 30.000 de oameni in strada in Bucuresti, 10.000 la Cluj. Proteste masive in tara impotriva ordonantelor privind gratierea.

Mobilizare masiva a romanilor din toata tara impotriva penalilor: zeci de mii de oameni pe strazi, noi proteste impotriva amnistiei si gratierii au loc duminica seara in Bucuresti, in alte 22 de orase ale tarii – Alba Iulia, Arad, Bacau, Baia Mare, Brasov, Buzau, Cluj, Timisoara, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Deva, Focsani, Pitesti, Ploiesti, Sibiu, Satu Mare, Alexandria, Turda Targu Jiu si Ramnicu Valcea.

UPDATE1: Participare-record si la protestul de la Sibiu: 10.000 de oameni au iesit in strada, potrivit estimarilor presei locale. (turnulsfatului.ro)

UPDATE: Conform Digi.24, mult peste 30.000 de oameni au iesit sa protesteze in Bucuresti. 10.000 de clujeni au iesit in strada, peste 7.000 la Timisoara, 5.000 la Sibiu, 3.000 de ieseni, in jur de 2.000 de oameni la Brasov.

Protestatariii au plecat din Piata Universitatii către Ministerul Justiției, Avocatul Poporului și CNA, toate trei fiind în aceeași zonă.

Se scandează: „Romania, trezeste-te!”, „România cere: fără grațiere!”, „Demisia!”, „Justiție, nu corupție”, „Antena 3, niște derbedei”, „PSD, ciuma roșie”, „Ieșiți din casă, dacă vă pasă”, „Jos Iordache”, „Jos penalii”, „Referendum”, „Ciorbea, nu uita, România nu te vrea!”, „DNA să vină să vă ia”, „Ciorbea și CNA apără corupția”.

8 proteste sunt programate duminica si in diaspora – la Bruxelles, Copenhaga, Paris, Chisinau, Bordeaux, Hamburg, Londra si Zurich.

Ei protesteaza fara de incercarile Guvernului de a gratia infractori si a modifica codurile penale, masuri care nu au fost trecute in programul de guvernare si de care ar putea beneficia in primul rand politicienii corupti.

Aproape 10.000 de oameni si-au anuntat participarea pe Facebook la un protest in Piata Universitatii, duminica seara, si la un mars catre CNA, Ministerul Justitiei, Avocatul Poporului si Guvern. Inca 12.000 de oameni au aparut insa la protest, fara sa-si fi anuntat in vreun fel prezenta sau interesul pe retelele de socializare, astfel ca numarul total al protestatarilor din Bucuresti se apropia de 22.000 de oameni, in jurul orei 19.00.