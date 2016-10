Proteste in strada anuntate la Suceava, Iasi, Bucuresti si in multe alte orase, in cazul bebelusului mort in elicopterul SMURD

Mămicile din toată ţara anunta ca ies în stradă. Sensibilizate de moartea bebeluşului de opt luni din Suceava, care a decedat în timp ce era transportat spre Spitalul de Copii „Sfânta Maria“ din Iaşi, mămicile au anunţat pe o reţea socială că astazi vor ieşi să protesteze împotriva me­dicilor. Proteste sunt anunţate în Suceava, Iasi, Bacău, Cluj-Napoca, la Ministerul Sănătăţii, în Capitală, precum si in alte orase din tara.

De asemenea, a fost initiata o petitie on-line, intitulata “Dreptate pt. micutul Mattias”, care a adunat deja peste 30.000 de semnaturi. Iata continutul petitiei: “Un ingeras de doar 8 luni s-a stins din viata din nepasarea medicilor din Suceava. Ajuns la spital cu temperatura 39, parintilor li s-a spus ca este din cauza eruptiei dentare. insa mititelul era cu mult mai bolnav, dupa ce a facut convulsii si a intrat in come cu chiu cu vai mititelul a fost transportat la spitalul din Iasi, unde din pacate nu s-a mai putut face nimic. Mamici, tatici si bunici va rog din suflet semnati petitia pt a face dreptate in cazul acestui ingerasi. Haideti sa nu mai lasam macelari pe post de Doctori in spitalele tarii noastre. Spuneti NU incompetentei medicilor. Refuzati sa fiti coibai si sa va lasati copiii pe post de cobai , in spitalele din Romania. VREM DREPTATE PT INGERASUL MATTIAS”.

Iata orasele in care sunt anuntate proteste pentru astazi:

Bucureti – Ministerul Sanatatii

Brasov – Modarom

Cluj – Piata Unirii

Timisoara – In Centru

Arad – In Fata Primariei

Sibiu – Piata Mare

Valcea – Spitalul de Ugenta

Deva – Casa de Cultura

Piatra Neamt – Teatrul Tineretului

Ploiesti – Fantana Arteziana in Centru

Iasi – la Sfanta Maria

Baia Mare – Platoul Bucuresti

Reghin – Parcul Central

Bistrita – La Prefectura

Tulcea – Piata Civica

Constanta – La Spitalul Judetean

Suceava – La Spitalul de Urgenta Sf.Ioan Cel Nou

Bebelusul Mattias Felix Uriciuc a murit pe 18 octombrie, în timp ce era transferat de la Suceava cu un elicopter SMURD către Iaşi. Mama co­pilului a lansat acuzaţii dure privind transferul întârziat către Iaşi, copilul fiind plimbat de la un medic la altul.