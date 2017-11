Protest la APIA Suceava, după ce s-a anunțat o scădere a salariilor funcționarilor cu 30%

Ionel Murariu, șeful Centrului APIA Suceava: “Nu mai avem încredere în cuvântul ministrului Petre Daea pentru că una ne-a spus o vară întreagă și acum s-a întors”. Eugen Iordăchescu, șeful centrului local APIA Fălticeni: “Dacă aceste doleanțe ale noastre nu vor fi luate în seamă, mergem în continuare cu protestul. Vom merge la București, la Ministerul Agriculturii, la APIA central”

Circa 120 de funcționari din cei 140 de angajați ai structurii APIA (Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură, n.r.) județene au protestat ieri pe treptele clădirii care găzduiește structurile agricole județene împotriva intenției guvernului de a le reduce salariile cu aproximativ 30%, de la 1 ianuarie 2018. “Este un protest spontan declanșat de colegii din toate cele 9 centre zonale din județul Suceava ale APIA, inclusiv centrul local Suceava și centrul județean. Nu cerem măriri de salarii, cerem doar să fim pe aceeași grilă de salarizare pe care se află și colegii noștri de la APIA Central”, a explicat Eugen Iordăchescu, șeful Centrului local APIA Fălticeni. El a spus că în primăvara acestui an s-a promis de către ministrul agriculturii că nu ne vor fi diminuate salariile. “Am primit promisiuni inclusiv de la domnul ministru Petre Daea că totul va fi în ordine și să ne vedem de treabă, să derulăm plățile în continuare. Plățile în avans pe vegetal sunt în proporție de 90% achitate, se va da drumul la plăți și pentru diferență. Ne pare rău că avansul la sectorul zootehnic a coincis cu acest protest spontan. Ii asigurăm pe fermieri că plățile se vor face, să ne înțeleagă că este o problemă gravă – de la 1 ianuarie 2018 salariile noastre vor fi diminuate cu aproximativ 30%”, a spus inginerul Iordăchescu care a reamintit că la nivel național, APIA atrage în fiecare an miliarde de euro. “APIA a atras de când s-a înființat 20 de miliarde de euro, bani care au fost gestionați cu ajutorul salariaților din centrele județene și de la APIA central. Suntem discriminați la ora actuală. Este o grilă la București iar noi cei din cele 42 de județe unde baza activității se desfășoară, avem salarii cu 30% mai mici. Dacă nu se va rezolva acest lucru, vom merge la București, în condițiile în care în primăvară, domnul ministru Daea, care ne-a vizitat centrul APIA de la Fălticeni și în fața a 20 de colegi, cu fermieri veniți într-o zi de sâmbătă, pentru că așa lucrăm, ne-a asigurat că nu vor fi probleme la APIA, pentru că avem absorbție de 98% din fondurile europene. Spre stupoarea noastră, marți, când au fost colegii noștri de la Federație la întâlnirea cu dumnealui, el a spus că nu știe ce se întâmplă în APIA. Dumnealui ne cunoaște foarte bine și noi îl asigurăm că vom face plățile în continuare. Dar dacă aceste doleanțe ale noastre nu vor fi luate în seamă, mergem în continuare cu protestul. Vom merge la București, la Ministerul Agriculturii, la APIA central. Pentru că în fond este vorba despre dreptuile noastre salariale. Nu cerem să ni se mărească salariile, cerem să rămânem la același nivel și să fim aliniați cu grila de salarizare a Agenției centrale”, a declarat Eugen Iordăchescu, șeful Centrului local APIA Fălticeni.

Ionel Murariu, șeful Centrului APIA Suceava a arătat cum vor fi diminuate salariile în cadrul sistemului APIA, de la 1 ianuarie 2018. Astfel, veniturile vor fi diminuate cu sume pornind de la 2800 de lei pentru directori, cu 2100 de lei la șefii de servicii și la șefii de centre locale cu circa 1600 de lei. La consilieri superiori, care reprezintă 90% din numărul de angajați ai APIA, salariile ar urma să scadă cu 780 de lei vechi, în medie. “Este o scădere drastică a veniturilor fiecărui angajat și nu se ține cont de faptul că gestionăm fonduri europene și ne facem datoria în mod exemplar, avem câte trei norme în loc de una. Ar trebui să gestionăm câte 250 de dosare fiecare angajat dar gestionăm de la 700-800 în sus. Este cumplit ce se întâmplă. Programul nostru nu mai este de 8 ore, este de 10-12 ore zilnic, câteodată 13 ore. Când este nevoie, stăm și noaptea pentru a putea rezolva problemele fermierilor solicitanți. S-a dus prea departe treaba asta. Organismul uman are limite. Avem foarte mulți colegi bolnavi. Anul trecut au murit în țară 17 colegi de-ai noștri, din activitate, oameni tineri, în puterea vârstei. La munca pe care o depunem nu este corect să fim trecuți pe o altă grilă de salarizare care este impropriu făcută întrucât noi suntem cadre de specialitate ale APIA central. Suntem prin toate acreditările, un tot unitar – APIA central cu cele 42 de județe. Altele sunt lucrurile care au determinat să fim trecuți în altă parte. Nu ne dăm seama ­des­pre ce este vorba, nu mă gândesc că ar putea gândi cineva în felul acesta. Am avut discuții cu domnul ­mi­nistru de patru ori în această vară. Cu directorul ge­neral de mai multe ori. La toate aceste discuții am avut promisiuni că se va rezolva problema. Ultima a fost că până pe 15 septembrie se va da o ordonanță de urgență prin care să fie trecuți toți angajații APIA în aceeași grilă de salarizare, în felul acesta trebuind să fie rezolvate toate problemele. Marți domnul ministru a retractat totul, a spus că este exclus să fie pusă în practică dorința noastră, fără niciun fel de explicație. Nu mai avem încredere în cuvântul ministrului (Petre Daea,n.r), pentru că una ne-a spus o vară întreagă și acum s-a întors într-un fel în care nu putem să ni-l explicăm”, a arătat Ionel Muriariu, șef centru APIA Suceava. De menționat că în acest moment, salariile medii în structurile APIA sunt în net, de circa 4000 de lei. (Neculai ROSCA)