Proiectul „Utilități și Mediu”: pentru un imprumut de 81 de milioane de euro, zeci de primarii sucevene au plătit 200 de milioane până acum și 80% din acestea nici măcar nu au gaz metan

Peste 60 de localități din județul Suceava sunt condamnate la subdezvoltare din cauza ratelor pe care trebuie să le plătească la proiectul „Suceava – Utilități și Mediu la standarde europene”. Unele dintre ele, un exemplu fiind municipiul Câmpulung Moldovenesc, nebeneficiind de acest proiect.

„Problema este că noi trecem prea ușor peste această calamitate a județului Suceava: Utilități și Mediu. Pentru copiii noștri, trebuie să se știe că un împrumut de 81 de milioane de euro, la care am plătit 200 de milioane până acum și 80% din ei nici măcar nu au gaz metan. Trebuie să recunoaștem că a fost o catastrofă. Trebuie să ne aducem aminte că trebuie să gestionăm și proiectul Utilități și mediu. Puteam și eu să mă scutur, să fac trei conferințe pe zi și să arăt cu degetul către altcineva. Hai să strângem rândurile și, când mai vin oameni politici, miniștri pe la Sucevița, pe la Cârlibaba sau pe unde or mai veni, să-i convingem să facă plata pentru că de trei nu au dat niciun leu și primari cum e Negură, are de dat două milioane într-un an. Îmi spunea ieri: din 6, două trebuie să le dau la utilități și mediu, ce mă fac? Cum mă mai dezvolt?”, a explicat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, după ședința extraordinară de ieri.

Flutur: „Să strângem rândurile și când mai vin miniștri să-i convingem să ne facă plata pentru că în ultimii trei ani nu au dat niciun leu”

Referirea la Transgaz a fost o precizare la o discuție de joi cu primarii când, întrebat de primarul din Drăgușeni unde sunt banii împrumutați, a explicat că doar până în anul 2007 a funcționat acest proiect pentru că firma rusească Stroytransgaz care executa lucrările a dat faliment.

Președintele PNL al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, le-a transmis aleșilor PSD că în condițiile în care adoptă o atitudine negativistă nu vor ieși câștigători sub nici o formă și le-a reamintit că proiectul „Utilități și Mediu” a fost inițiat în 2003 și nu și-a atins scopurile, dar a îndatorat jumătate din localitățile județului. „Haideți să strângem rândurile și când mai vin miniștri, pe la Sucevița, pe la Cârlibaba, pe unde or veni, să-i convingem să ne facă plata pentru că în ultimii trei ani nu au dat niciun leu”, a spus Gheorghe Flutur, transmițându-le consilierilor județeni PSD că trebuie să-și aducă aminte că trebuie să gestioneze și acest proiect și că el putea să facă trei conferințe de presă pe zi și să arate cu degetul spre cei responsabili cu acest proiect, dar că a preferat să fie constructiv și să caute soluții. El a cerut celor din PSD să fie alături și să îl convingă pe ministrul Finanțelor să preia la datoria publică 18 milioane de euro.

Menționăm că la ședința de vineri a deliberativului județean sucevean, mai mulți aleși au luat cuvântul cu privire la proiectul „Suceava – Utilități și Mediu la standarde europene” iar liberalul Ioan Bădeliță a subliniat că acest proiect nu este nimic altceva decât o piatră de moară pentru administrațiile locale. „Cu Proiectul Utilități și Mediu nu este de glumă. Este o piatră de moară care stă agățată de comunitățile locale. Trebuie să încercăm să facem orice intervenție ca într-adevăr comunitățile locale să poată fi ajutate să scape de datorii. Acesta este un lucru urgent și care trebuie să fie în atenția fiecăruia dintre noi în fiecare zi”, a declarat consilierul județean Ioan Bădeliță. (Dan PRICOPE)