Proiectul “Harșovschi” al parcărilor de reședință a picat a treia oară

Proiectul “de suflet“ din acest an al viceprimarului Lucian Harșovschi, privind inventarierea și modernizarea parcărilor de reședință în municipiul Suceava, a fost a treia oară blocat. De această dată, la limită, în condițiile în care consilieri ALDE au votat pentru, alături de cei ai PNL și PMP. Pentru aprobarea proiectului s-au exprimat 15 voturi, 4 fiind împotrivă și 3 abțineri. Argumentele primarului municipiului Suceava, Ion Lungu, care a arătat că mâine (astăzi – 15 noiembrie, n.r.) se finalizează registrul spațiilor verzi, iar inventarierea celor peste 4300 de locuri de parcare ar fi fost un indicator important, care, dacă ar fi aprobat, ar însemna un câștig pentru municipalitate pentru ca în bugetul pe anul viitor să fie incluși bani pentru modernizarea parcărilor, nu au primit înțelegere din partea consilierilor PSD. Viceprimarul Lucian Harșovschi a declarat în plen că a avut discuții și cu consilieri ai Partidului Social Democrat și a luat în seamă propunerile acestora. “După ce vom finaliza inventarierea parcărilor aflate în această situație, am căzut de acord că vom acționa treptat pe fiecare cartier”, a spus viceprimarul Harșovschi. Opoziția cea mai puternică a venit însă din partea mai noului consilier local PSD Gabriel Buciac, el apreciind că proiectul de inventariere a locurilor de parcare nu poate fi aprobat fără Registrul spațiilor verzi și că a constatat că discuțiile apărute în spațiul public pe această temă nu fac altceva decât să învrăjbească sucevenii. „În momentul în care am primit mapa ședinței pentru ziua de astăzi chiar am sperat să nu fie acest proiect pe ordinea de zi, crezând că s-a înțeles faptul că acest proiect nu poate fi făcut decât în concordanță cu Registrul spațiilor verzi, după ce acesta va fi terminat”, a explicat tânărul politician, arătând că înțelege nevoia de realizare a locurilor de parcare, dar că acestea trebuie făcute „într-un mod sănătos, eficient și ­mo­dern”. Andrei Păduraru, consilier PNL, a precizat că PSD își dorește un proiect mai elaborat, de identificare a unor zone unde să fie realizate parcări supraetajate. Cum am arătat anterior, acest proiect de hotărâre avea în vedere inventarierea și modernizarea a 1.161 locuri de parcare din cartierul Obcini, 361 de locuri de parcare din Zamca, 1.755 din Centru și George Enescu și 1.087 de locuri de parcare în cartierul Burdujeni. Tânărul consilier Gabriel Buciac a stârnit cel puțin zâmbete, inclusiv din partea colegilor săi de partid, când a vrut să arate poze cu felurite locuri din municipiul Suceava în care, în opinia sa, municipalitatea trebuie să intervină. (Neculai ROSCA)