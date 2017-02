Proiectul de buget nu acoperă nici pe departe creșterile de salarii promise bugetarilor din subordinea Consiliului Județean

Concret, anul acesta se prefigurează o creștere a bugetului pentru salarii de 52% față de anul precedent. Pe lângă banii promiși, ar mai trebui în acest scop încă 34 milioane de lei – circa 8 milioane de euro. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a făcut apel la toți consilierii să intervină la București pentru suplimentarea sumelor alocate, el fiind cel dintâi care a făcut demersuri la Guvern



Președintele Consiliului Jude­țean Suceava, Gheorghe Flutur, a prezentat ca punct suplimentar pe ordinea de zi a deliberativului județean un apel către toți cei care, fiind reprezentanți unor structuri politice în Parlament și în principal în Guvern, să ia act de faptul că, potrivit proiectului de buget publicat deja pe site-ul Guvernului, sunt alocate sume suplimen­tare din TVA și impozitul pe profit care nu acoperă nici pe departe necesarul pentru acoperirea creș­terilor salariale programate anul acesta în sistemul bugetar, concret, în unitățile subordonate CJ Suceava, dar și în aparatul propriu al instituției. Concret, anul acesta se prefigurează o creștere a bugetului pentru salarii de 52% față de anul precedent. Este vorba despre o sumă totală suplimentară de 48 de milioane de lei în plus pentru salarii, din care se prefi­gurează a fi acoperite 6 milioane de lei din sume defalcate din TVA, plus alte 8 milioane din impozitul pe profit. In total, 14 milioane de lei. Ră­mâne un gol de 34 milioane de lei – circa 8 milioane de euro, sumă necesară pentru a fi acordate sala­riile lucrătorilor din instituțiile aflate în responsabilitatea Consi­liului Județean, pentru ca acestea să funcționeze la parametrii anului trecut. In total, diferența dintre venituri și cheltuieli, conform estimărilor funcționarilor din CJ, este și mai mare – circa 59 de milioane de lei. Gheorghe Flutur a transmis că nu s-a luat în calcul deocamdată nici reducerea de personal, nici alte măsuri de reducere a cheltuielilor salariale, dar aș­teap­tă ca la nivel guvernamental să se au­dă și vocea oamenilor politici su­ceveni care să își aducă o con­­tri­buție la echilibrarea acestui buget salarial care, dacă va rămâne în ter­menii prefigurați, va fi foarte greu de suportat de administrația județeană. (Neculai ROSCA)