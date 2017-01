Proiectele de dezvoltare pentru județul Suceava, prezentate ieri de președintele CJ, Gheorghe Flutur

Depozitele de deșeuri de la Moara și Mestecăniș vor fi operabile cel mai devreme din toamna acestui an – trebuie asigurată încălzirea levigatului, în condiții de iarnă. 282 milioane de euro, pentru aducțiuni de apă și canalizare în 14 localități din Suceava. Așteptări ale CJ Suceava pentru investiții europene, dar și pentru acțiunile vizând centenarul Marii Uniri de anul viitor. Speranța finalizării șoselei de centură a Sucevei. Inceperea unei investiții similare la Rădăuți, mutată către 2020

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a prezentat ieri, în prima conferință de presă din acest an, felul în care vor fi direcționate alocațiile bugetare pentru anul 2017 și pentru anii următori pentru județul Suceava, dacă banii vor veni de la Guvern.

Mizându-se pe faptul că pe data de 27 ianuarie a.c. urmează să se voteze bugetul pentru anul în curs pentru județul Suceava, Gheorghe Flutur a transmis că are o garanție că vor fi asigurate fondurile necesare pentru finanțarea activității de protecție socială – 2.040 de asistați și 1.900 de angajați bugetari ce au în grijă asistații. Pe de altă parte, la școlile speciale, la un număr total de 1.800 de copii, sunt 825 de salariați. Pentru fiecare dintre angajați, s-a stabilit o creștere de 20% a salariului. “Vom vedea cum ne vom putea încadra”, a spus Gheorghe Futur.

Președintele CJ Suceava a mai spus că, în funcție de buget, are “o strategie de dezvoltare privind extinderea investițiilor la Spitalul Județean Suceava, finalizarea lucrărilor la Aeroportul Salcea, pentru extinderea celui de-al doilea terminal”. In același context, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a arătat că în suma de proiecte a CJ sunt vizate modernizarea unor drumuri care să facă legătura cu Ucraina, către punctele de trecere a frontierei de la Brodina, Ulma, Izvoarele Sucevei.

Flutur a reiterat inițierea proiectului drumului axial Suceava- Iași, ce este acum în proces de evaluare. Toate aceste deziderate s-au configurat în proiecte de Consiliu Județean care vor fi supuse votului în ședința de marți, 31 ianuarie a.c..

Depozitele de deșeuri de la Moara și Mestecăniș vor fi operabile cel mai devreme din toamna acestui an

Un subiect delicat, privind modul în care se va realiza, în acest an, activitatea de colectare selectivă a deșeurilor prin depozitele amenajate în județul Suceava, a fost abordat de președintele Consi­liului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, în conferința de presă de ieri. “După opt ani de la identificarea terenului propice pentru amenajarea noului depozit ecologic de deșeuri de la Vorniceni, comuna Moara, după ce au fost organizate licitații succesive pentru desemnarea firmelor care să se ocupe de aceste proiecte, mai avem de rezolvat soluția tehnică de încălzire a levigatului (scurgerile din deșeurile depozitate, n.r.), pentru ca depozitele economice să devină funcționale”, a explicat Gheorghe Flutur. El a arătat că trebuie făcute investiții de maximum 30.000 de euro pentru fiecare depozit în parte, iar abia după ce se va rezolva și această ultimă problemă va fi organizată o licitație pentru desemnarea operatorului de exploatare a celor două depozite de deșeuri, cel mai probabil în luna septembrie a acestui an. La Moara, recepția finală ar urma să se facă în luna martie a acestui an. La Pojorâta – Mestecăniș mai trebuie rezolvată problema racordului cu DN 17, vizând căile de acces spre noul depozit de gunoi de pe culmea dealului. Gheorghe Flutur a apreciat ieri că această problemă va fi rezolvată până la începutul verii, astfel încât recepția finală să se realizeze în cursul lunilor iunie sau iulie ale acestui an.

282 milioane de euro, pentru aducțiuni de apă și canalizare în 14 localități din Suceava

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a arătat ieri în conferință de presă că pentru investiții în apă și canal, în județul Suceava sunt alocate 282 milioane de euro, pentru 14 localități. Președintele Consiliului Județean a recunoscut că au fost probleme la Vicovu de Sus, localitatea cu cea mai mare sumă ce urmează a fi absorbită din fondurile europene, finanțarea fiind blocată fiindcă amplasarea stației de epurare nu a fost acceptată de către consultanți, perimetrul recomandat fiind în albia minoră a râului Suceava. “Este cel mai mare proiect cu fonduri europene, după altul din Petroșani – Valea Jiului și acesta va fi scos în luna septembrie a acestui an la licitație”, a declarat Gheorghe Flutur.

Speranța finalizării șoselei de centură a Sucevei și începerea unei investiții similare la Rădăuți, mutată către 2020

Președintele Consiliului Județean Suceava a declarat ieri, în prima conferință de presă din acest an, că a făcut până acum 9 demersuri la ministere și la miniștri în funcție pentru a obține garanții de finanțare a proiectelor de dezvoltare ale județului Suceava. “A fost o perioadă de clarificare. Am cerut să se asigure finanțarea pentru șoselele de centură de la Suceava și Rădăuți. Am văzut propunerea bugetară conform căreia, dintr-un total de 63 de milioane de lei, anul acesta vor fi alocați 36 de milioane de lei. Restul, eșalonați, în anii următori. In ceea ce privește centura ocolitoare a Rădăuțiului, nu vor fi alocați bani în 2017, urmând ca din 2018 să se aloce sume diferite, până în anul 2020, când se preconizează a fi terminată investiția în sumă totală de 67 de milioane de lei”, a explicat președintele CJ Suceava.

El a mai spus că în demersurile sale la nivelul Guvernului a reluat discuția vizând realizarea drumului expres București – Paș­cani – Suceava – Siret, finalizarea conductei magistrale de gaz că­tre Vatra Dornei, finanțarea tronsonului II al Pârtiei de Schi de la Câmpulung Moldovenesc, modernizarea Vămii Siret, reabili­tarea Gării Ițcani, precum și obținerea de fonduri pentru finanțarea în continuare a Căminului de Bătrâni de la Solca.

Așteptări ale CJ Suceava pentru investiții europene, dar și pentru acțiunile vizând centenarul “Marii Uniri” de anul viitor

In calitatea sa de președinte al Consiliului Regional de Dezvoltare Nord – Est, Gheorghe Flutur a arătat că prin Planul Ope­rațional Regional (POR) 2014 – 2020 sunt alocați Regiunii Nord – Est peste un miliard de euro pe un număr de zece axe, la care se adaugă încă două garantate de Ministerul Dezvoltării. In județul Suceava au fost deschise cinci asemenea axe de finanțare, privind patrimoniu, transport, iluminat public (Primăria Suceava, n.r.), investiții în infrastructură care vizează între 35 și 45 de milioane de euro pentru fiecare municipiu reședință de județ, municipiul Suceava fiind printre primii potențiali beneficiari la nivel național. “Așteptăm bugetul, iar în ședința de pe data de 31 ianuarie îl vom folosi cum se poate mai bine. Pe data de 3 februarie 2017 vom avea, împreună cu USV, o întâlnire cu secretarul de stat din Ministerul Culturii, pentru a fi stabilite detaliile organizării manifestărilor privind centenarul Marii Uniri, de anul viitor, urmând să fie stabilite și parteneriatele cu reprezentanți din România, Ucraina și Republica Moldova.“

Programele culturale ale Consiliului Județean merg mai departe

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ieri că în funcție de alocarea bugetară pentru acest an, se va stabili în ședința de marți, 31 ianuarie, calendarul de evenimente programate deja la Muzeul Bucovinei, Biblioteca “I.G. Sbiera”, Centrul Cultural Bucovina, Centrul de informare turistică Suceava. Sunt în continuare funcționale programele “Hai în Bucovina”, programul “Stefanian” coordonat de Muzeul de Istorie pentru intervalul 24 iunie – 2 iulie a.c., cu o completare ce ar urma să vină din par­tea instituțiilor muzeale din partea de nord a Bucovinei, din Ucraina, precum și din Republica Moldova. Ar urma să fie co­memorată lupta de la Baia, de acum 550 de ani, când ostașii mol­doveni au fost victorioși într-o mare bătălie medievală. Pentru ca tot acest program să se desfășoare așa cum se cuvine, Consiliul Județean Suceava a trimis solicitări către instituțiile muzeale din entitățile locuite de români din acest spațiu geografic.

Gheorghe Flutur a trecut în revistă și celelalte acțiuni care sunt deja trecute în calendarul CJ, precum Festivalul Național “Ci­prian Porumbescu”, Paște în Bucovina, Intâlniri Bucovinene, Ziua Bucovinei, Crăciun în Bucovina.

Consiliul Județean Suceava are în vedere, de asemenea, participarea la târgurile din primul trimestru al acestui, an unde a fost invitat – în România la București și Cluj, iar în străinătate la Ber­gamo și Budapesta. Ca membru al Agenției de Dezvoltare Nord – Est, județul Suceava va participa la un târg din Polonia și la un altul din Germania – Munchen. (Neculai ROSCA)