Profesorii suceveni ar putea participa la greva anunțată pentru ziua de luni, la nivel național

Profesorii suceveni ar putea participa la greva anunțată la nivel național, începând de luni. Liderii sindicatelor sucevene din învățământ s-au consultat în această săptămână cu membrii organizațiilor pe care le conduc, astfel încât să poată lua o decizie, care să fie susținută de marea majoritate a acestora. Consultările sunt încă în desfășurare, urmând ca deciziile acestora să fie anunțate astăzi, respectiv luni.

Liderul Uniunii Județene a Sindicatelor Pro-educația, Traian Pădureț, a explicat ieri că rezultatele referendumului realizat la nivelul organizației vor fi centralizate astăzi și tot astăzi va fi luată și decizia de a participa sau nu la grevă.

“Am așteptat să vedem reacția membrilor de sindicat din teritoriu, după ce s-a votat legea unică a salarizării. In momentul în care am văzut reacțiile, am fost chemați la București și am decis declanșarea unui referendum, pe care lî încheiem sâmbătă (n.r. azi). Am deja o parte din tabelele de la refendum primite. Probabil că mâine (n.r. azi), până la prânz voi primi și restul. Referendumul cuprinde un tipizat făcut împreună cu federația, unde sunt trecute toate formele de acțiune sindicală, nu doar greva sau doar o anumită formă de acțiune. Am explicat membrilor de sindicat ce înseamnă fiecare acțiune în parte, am solicitat ca fiecare să voteze în funcție de conștiința lui, dar cel care votează își asumă ceea ce votează, ca să nu pățim ca în anii trecuți când foarte mulți au optat pentru grevă și în ziua grevei au semnat în condică. Le-am solicitat să se gândească bine, le-am prezentat avantajele și dezavantajele, le-am trimis pe e-mail tuturor liderilor de sindicat și majorității membrilor de sindicat legea dialogului social. Le-am prezentat ce înseamnă grevă în legea dialogului social, că mai întâi trebuie făcută o grevă de avertisment, așa cum prevede legea și apoi poate fi declanșată greva. Așteptăm până mâine (n.r. azi) să vedem care sunt opțiunile lor. Noi acționăm diferit: nu anunțăm greva și apoi facem referendum. Mai întâi încercăm să aflăm care sunt nemulțumirile lor și în momentul în care sesizăm că există nemulțumiri, atunci îi anunțăm pe cei de la federație. Au venit și din alte zone ale țării, ne-am întâlnit toți liderii din județe și s-a stabilit declanșarea referendumului. In funcție de asta vom anunța dacă se întrunesc procentele pentru grevă, pentru că acolo este un procent care trebuie îndeplinit pentru grevă sau pentru alte acțiuni”, a explicat ieri Traian Pădureț, liderul Sindicatului “Uniunea Județeană a Sindicatelor Pro-educația”.

Dacă sindicaliștii din cadrul Pro-educația vor decide astăzi care va fi opțiunea lor în ceea ce privește participarea la greva anunțată de către Sindicatul Liber al Invățământului Preuniversitar Clujean, membrii Alianței Sindicatelor din Invățământ Suceava nu vor participa luni la grevă, aceștia aflându-se încă în perioada de consultări, care se va încheia luni, 12 iunie.

“Am centralizat situația la nivelul județului Suceava. La noi în județ se îndeplinesc condițiile de declanșare a grevei generale, însă decizia va trebui s-o ia Federația Sindicatelor Libere din Invățământ, federație la care noi suntem afiliați. Intrucât a fost perioada “Săptămâna Altfel”, s-a prelungit termenul de colectare a opțiunilor membrilor de Sindicat până luni, 12 iunie. Vă pot spune că, cel puțin luni nu vom fi în grevă. Luni nu putem fi în grevă, atât timp cât discutăm de o grevă generală. Aceasta nu are caracter județean și dacă la nivelul țării nu s-a întrunit procentul de 50%+1 nu putem să intrăm în grevă pentru că nu am fi legali”, a declarat ieri Giani Leonte, liderul Alianței Sindicatelor din Invățământ Suceava.

Până, ieri, 09 iunie 2017, ora 10:00 fuseseră transmise tabele din 148 de unități școlare cuprinzând opțiunile membrilor de sindicat ai Alianței Sindicatelor din Invățământ (ASI) Suceava în vederea declanșării grevei generale. Astfel, din totalul de 8.455 membri de sindicat ai ASI Suceava, 4.662 membri de sindicat s-au pronunțat pentru intrarea în grevă generală, iar restul nu și-au exprimat opțiunea sau au optat împotrivă. Procentul rezultat este de 55,14% pentru intrarea în greva generală. Conform precizărilor liderului Alianței Sindicatelor din Invățământ, filiala Suceava, în județul nostru sunt întrunite condițiile de grevă generală, însă această decizie va fi luată de către conducerea federației la care sindicatul este afiliat (F.S.L.I) în funcție de toate rezultatele centralizate din țară.

Principalele nemulțumiri semnalate de către membrii Sindicatul Liber al Invățământului Preuniversitar Clujean, cei care au inițiat această grevă, sunt legate de poziționarea salariaților de învățământ în partea inferioară a grilei de salarizare; neacordarea majorării de 20% anunțată în programul de guvernare; lipsa din bugetul pe 2017 a sumelor necesare pentru plata sentintelor judecătorești; neadoptarea de către Parlament a inițiativei legislative care privește posibilitatea pensionării cadrelor didactice cu trei ani înainte de împlinirea vârstei, fără diminuarea cuantumului pensiei; „modul de calcul abuziv al drepturilor salariale suplimentare pentru personalul din învățământ”.

De cealaltă parte elevii sunt și ei nemulțumiți de posibila grevă, mai ales că, în aceste zile este în plină desfășurare examenul de bacalaureat. Aceștia se consideră nedreptățiți și nu înțeleg de ce trebuie să plătească ei pentru greșelile celro de la conducere.

Dacă greva de luni se va concretiza, aceasta ar putea bloca desfășurarea examenului de bacalaureat, fapt care ar afecta toți absolvenții de liceu din România și ar afecta în egală măsură universitățile din țară care ar resimți o acută lipsă de studenți. Oprirea examenului de bacalaureat ar fi o problemă și pentru elevii care au fost admiși la facultăți din străinătate care vor pierde burse importante dacă nu susțin și promovează examenul de bacalaureat. Totuși, opinia generală este că, examenul de bacalaureat și evaluarea națională nu vor fi afectate de grevă, profesorii fiind conștienți de importanța desfășurării examenelor pentru viitorul acestor tineri. (Alexandra IONICA)