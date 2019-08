Procesiune religioasă impresionantă la Mănăstirea Hagigadar (FOTO)

Duminică, 18 august, la Mănăstirea armenească Hagigadar, a fost oficiată Sf. Liturghie cu prilejul sărbătorii Adormirea Maicii Domnului. La acest eveniment religios au luat parte peste o mie de credincioși, unii din ei nefiind neapărat adepți ai cultului creștin armean. De altfel, conform tradiției împământenite printre suceveni, numeroși participanți la procesiunea religioasă au urcat în genunchi dealul „dorințelor” pe care se află biserica Hagigadar iar unii au înconjurat de trei ori, în genunchi, lăcașul de cult, după care au participat la Sfânta Liturghie. Este de menționat că Liturghia a fost oficiată de PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România.

Primarul municipiului Suceava, consecvent obiceiului său de a fi prezent la evenimentele majore ale diferitelor comunități religioase din oraș, a fost prezent la slujba oficiată la Mănăstirea Hagigadar. „În această duminică am participat, la invitația Prea Sfințitului Părinte Episcop Datev Hagopian, la Hramul Mănăstirii Hagigadar. Conform tradiției, am urcat Dealul Dorințelor, după care am participat la slujba de prăznuire ce s-a dovedit a fi una plină de har și binecuvântare. Respect comunității armene din Suceava și din întreaga țară!”, a declarat primarul Ion Lungu.

Cu prilejul Hramului a fost adusă, la Mănăstirea Hagigadar, racla cu moaștele Sfântului Ioan Botezătorul de la Catedrala Arhiepiscopală din București, spre bucuria celor care își caută împlinirea dorințelor în acest lăcaș de închinăciune.

Rânduiala din Biserica Armeană prevede ca slujba să fie oficiată în cursul duminicii celei mai apropiate. Întrucât anul acesta ziua de 15 august cade joi, atunci slujba s-a oficiat duminică, 18 august. În intervalul 15 – 17 august au fost oficiate slujbe de vecernie și priveghere la diverse lăcașuri de cult din țară. La Suceava, s-a oficiat Liturghia întrucât aici se află unul din cele mai importante lăcașuri de cult ale creștinilor armeni, Mănăstirea Hagigadar fiind alături de cea de la Zamca singurele mănăstiri armene din Europa. (D.P.)