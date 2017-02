Probleme manageriale la Teatrul “Matei Vișniec”

Ion Lungu a constatat din discuțiile avute cu directorul teatrului că există o tensiune la nivel de conducere a teatrului municipal. Primarul a declarat că există întârzieri în pregătirea și lansarea pieselor de teatru, piese în care până acum au jucat doar câțiva dintre cei zece actori angajați. Carmen Veronica Steiciuc nu a dorit să comenteze spusele primarului Ion Lungu, motivând că se află într-o ședință

Primarul Ion Lungu a anunțat ieri că va aloca și în acest an sume consistente pentru a susține activitatea Centrului Cultural Bucovina, dar mai ales pe cea a Teatrului Municipal “Matei Vișniec”, din suma de un milion de euro alocată întregului Centru, 90% fiind destinată susținerii activității teatrale. Cu acest prilej, Ion Lungu a arătat că a constatat unele nere­guli în activitatea managerială desfășurată de conducerea teatrului. Conform acestuia, principalele probleme vizează organizarea activității de la teatru, unde deschiderea stagiunii din toamnă a fost întârziată din cauza unor probleme tehnice care au avut legătură cu prima piesă de mari dimensiuni a instituției – “Tigrul din orașul nostru”. De asemenea, Ion Lungu s-a arătat nemulțumit și de faptul că se întârzie cu piesa pe care actorii teatrului o pregătesc în aceste zile, inspirită din opera lui William Shakespeare.

“In ceea ce privește bugetul alocat Centrului Cultural Bucovina, municipalitatea alocă aproximativ un milion de euro. Suma cea mai mare, 90% practic, merge la Teatrul “Matei Vișniec”. Așa cum am spus, și la actori au fost majorate salariile cu 50% începând cu data de 1 februarie, la restul personalului cu 20%. Nu ascund faptul că am avut niște discuții săptămâna trecută cu conducerea teatrului, respectiv doamna director și cu directorul artistic, Andrei Munteanu. Am avut și o serie de observații legate de actul de management. Am constatat niște lucruri care nu prea sunt în ordine. Se întârzie, s-a întârziat și cu stagiunea din toamnă, se întârzie și acum spectacolul pe care îl avem în pregătire și de asemenea nu se folosesc toți actorii. Au ajuns și pe la urechea mea niște nemulțumiri. Sunt niște lucruri care, sigur că nu mă pricep eu la cultură, dar sunt legate de actul de management și am rugat să găsească posibilitatea să vină pe piață cu mai multe piese. Aceasta este realitatea de teatru. Avem nevoie de piese mai simple, mai pe gustul copiilor, care să se adreseze tuturor categoriilor de vârstă, în care să fie distribuiți toți actorii. Dacă tot am angajat zece actori, de ce folosim numai patru?”, a declarat ieri Ion Lungu, care a ținut să își exprime nemulțumirea și față de faptul că, deși teatrul municipal are angajat propriul regizor, totuși acesta nu se ocupă cu regizarea pieselor.

Edilul Sucevei a arătat că nu înțelege care este motivul pentru care regizorul angajat la teatru nu regizează piese și sunt aduși regizori din exterior, care la urma-urmei presupun costuri suplimentare pe care teatrul le suportă din buzunarul sucevenilor.

“Cred că trebuie să regizăm noi piese. Avem acolo angajat un regizor, pe Andrei Munteanu. Este regizor și pentru că a spus că nu poate monta piese pentru că nu are în fișa postului, i-am pus în fișa postului să facă regie. Am constatat niște chestiuni care nu prea sunt în ordine și în calitate de primar, având în vedere că este o instituție în subordinea Consiliului Local și a Primăriei, am vrut să am o discuție clarificatoare din acest punct de vedere. Sper ca lucrurile acolo să intre într-o normalitate și să avem mai multă eficiență, dacă discutăm de activitatea teatrală. Inclusiv despre prima piesă care a fost jucată – sigur, nu o comentez eu, o comentează specialiștii – unii spun că trebuia să fie una mai simplă, mai pe gustul tuturor. Sunt discuții, dar deja intrăm în ­pro­bleme profesionale. Una peste alta, sper să găsim o soluție, în așa fel încât lucrurile acolo să meargă mai eficient la activitatea teatrală”, a mai declarat ieri primarul municipiului Suceava.

Ion Lungu a mai precizat ieri, pentru “Obiectiv de Suceava”, că a constatat din discuțiile avute cu directoarea teatrului că există la nivel de conducere a acestei instituții o tensiune rezultată din modul de distribuire a actorilor, precum și legată de regie. Din acest motiv, edilul municipiului nostru a decis că este momentul să aibă o discuție cu cei aflați la conducerea teatrului. Acesta a mai arătat că este convins că lucrurile au fost lămurite și acti­vitatea teatrului își va relua cursul normal. De asemenea, Ion Lungu a arătat și că, în urma demisiei lui Cornel Grosaru din Consiliul Local, Primăria nu mai are un reprezentant în cadrul Consiliului de Administrație al teatrului. Pentru a rezolva această problemă, primarul Lungu a arătat că pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din această lună se va afla și alegerea unui reprezentant din rândul consilierilor suceveni în CA al Teatrului “Matei Vișniec”.

“In urma discuțiilor pe care le-am avut cu directoarea teatrului, Carmen Veronica Steiciuc, am priceput că sunt niște dispute legate de regie, legate de actorii care sunt distribuiți, cum sunt distribuiți și ca atare m-am autosesizat și am avut o discuție cu conducerea celor de la teatru. Disputele existente sunt la nivel de directori. Cred că am clarificat lucrurile, în ideea că și directorul artistic este și el regizor și trebuie să regizeze piese. In acest moment se lucrează la o piesă de Shakespeare. In urma discuțiilor avute, sunt convins că lucrurile vor intra într-o normalitate. Avem o problemă, în sensul că domnul Cornel Grosar și-a dat demisia din Consiliul Local și ca atare și din funcția de membru al Consiliului de Admi­nistrație al Teatrului «Matei Vișniec». Trebuie să numim un consilier în luna februarie în cadrul Consiliului de Administrație, care să se implice mai mult acolo și să coordoneze prin Consiliul de Administrație mai bine activitatea teatrului”, ne-a declarat ieri primarul Ion Lungu.

De cealaltă parte, directorul Teatrului “Matei Vișniec”, Carmen Veronica Steiciuc, a refuzat să explice care ar fi problemele de la teatru aduse în discuție de primarul Ion Lungu, motivând că se află într-o ședință. (Alexandra IONICA)