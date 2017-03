Problema locurilor de parcare lovește și USV

100 de locuri de parcare pentru 9000 de studenți, 345 de cadre didactice și alte 300 de persoane – personal auxiliar. Momentan nu există posibilitatea suplimentării locurilor de parcare, USV analizând modalitatea prin care ar putea eficientiza intrarea în parcarea din cadrul campusului. Conducerea USV vrea să implementeze un sistem cu senzori care să blocheze accesul în parcare atunci când toate locurile sunt ocupate

In cadrul campusului universitar sucevean sunt disponibile puțin peste 100 de locuri de parcare, care ar trebui împărțite la aproape 10.000 de persoane: studenți, cadre didactice și personal auxiliar. Din acest motiv, USV nu eliberează cartele de acces în parcare decât cadrelor didactice, care parchează prin rotație, având cursuri la diferite ore ale zilei, și personalului auxiliar.

Singurii studenți pentru care se mai eliberează cartele de acces în parcare sunt cei cu dizabilități, care au nevoie de cineva care să îi aducă și să îi ia de la cursuri și nu se pot deplasa pe distanțe lungi. Prorectorul Gabriela Prelipcean a arătat că momentan USV nu are posibilitatea de a suplimenta numărul locurilor de parcare, singura soluție fiind un sistem de eficientizare a parcării, care să blocheze bariera de la intrarea în zona parcării atunci când toate locurile sunt ocupate. Astfel, șoferii știu de la început că nu există niciun loc liber și în timpul pe care l-ar pierde intrând și ieșind din parcarea deja plină ar putea căuta un loc de parcare în altă zonă.

“Problema este că nu mai există locuri de parcare și încep să utilizeze și alte spații. Am mai avut discuții cu cei de la ISU, că nu mai putem parca acolo, este doar intrarea de la ISU unde am putut face locuri pentru Căminul 1, pentru că nu reușeam sub altă formă, și Căminul 2 și de asta a și fost puțin sistată și la nivelul nostru, al cadrelor didactice, emiterea de cartele de acces pentru că nu mai avem locuri de parcare. Intr-adevăr, sunt solicitări și din partea studenților, discutăm, încercăm să găsim soluții. Poate și la nivelul Primăriei să încercăm să găsim și o altă formă. Am înțeles că vor mai fi construite niște locuri de parcare, cel puțin așa cum reieșea de la Consiliul Local, și să solicităm și sub această formă. Stim că si studenții au mașini, cei care stau în cămin au mașini. Intr-adevăr, există parcarea din fața Căminului 4, dar este insuficientă pentru numărul de studenți cazați acolo. Incercăm să rezolvăm sub această formă, altă ­moda­litate nu am găsit momentan. Mai avem cartele de acces de exemplu pentru studenții cu dizabilități, pentru că ei necesită o persoană specială care vine și îi aduce la cursuri, îi ia de la cursuri și atunci numai pentru aceste cazuri. Incercăm anul acesta să limităm accesul în parcare, în momentul în care aceasta este plină, să încercăm să punem senzori de parcare la intrarea în corpul A până la E, să nu se mai deschidă bariera. Dacă nu mai sunt locuri libere, să nu mai poată intra mașinile”, a arătat prorectorul cu baza materială și probleme studențești, Gabriela Prelipcean.

100 de locuri de parcare pentru 9000 de studenți, 345 de cadre didactice și alte 300 de persoane – personal auxiliar

In total, în cadrul campusului universitar, USV dispune de puțin peste 100 de locuri de parcare, pe care încearcă să le împartă între cei 9.000 de studenți, 345 de cadre didactice și cele 300 de persoane care sunt personal auxiliar. Deși cele peste 300 de cadre didactice nu au nevoie de loc de parcare în același timp, cursurile fiind stabilite în diverse momente ale zilei, totuși rămâne problema studenților care vin zilnic din afara localității la universitate cu mașina și nu reușesc să găsească un loc de parcare. Singurii pentru care USV eliberează cartele de acces în parcările sale sunt studenții cu dizabilități, care au nevoie de cineva care să îi aducă și să îi ia zilnic de la cursuri. “Cadrele didactice se rotesc, unele având cursuri dimineața, iar altele după-amiază. Intr-un fel e bine că orarul este astfel structurat și există posibilitatea parcării. Mai avem locuri de parcare și la corpul H, dar și acolo parcarea este destul de mică. Corpul H fiind pe lângă bibliotecă, avem secretariat și cadre didactice și acolo. La parcarea din spate, la corpurile B și C avem iarăși două ­fa­cultăți, Facultatea de Mecanică și Facultatea de Inginerie Electrică. Mai este parcarea de la bazin, iar acolo este personalul administrativ din corpul F, dar în cazul în care există și anumite acțiuni organizate intră și copiii, invitații. Incercăm și sub această formă, să oferim acces temporar, în timpul acțiunilor organizate la bazin sau la Auditorium. Primul pas va fi introducerea de senzori pentru partea de parcare din zona corpului E, pentru a nu mai intra în parcare dacă nu mai sunt locuri libere. Auzisem de propunerea privind parcarea supraetajată, care este o soluție în condițiile în care numărul de mașini crește într-un ritm alert și nu ai altă posibilitate de a crea locuri de parcare; o restructurare a benzilor de circulație nu mai poate fi făcută, astfel încât să se mai creeze câteva locuri de parcare. In momentul acesta nu văd posibilitatea de a suplimenta locurile de parcare. Doar de a deveni mai eficienți și de a ști la un moment dat că nu mai există locuri libere. La studenți doar pentru cei cu dizabilități am acordat cartele de acces. De obicei cei care îi aduc nu rămân decât dacă aceștia au două sau patru ore. De obicei vin, aduc studentul, pleacă și se întorc să îl ia la sfârșitul cursurilor”, a mai arătat Gabriela Prelipcean. Problema locurilor de parcare rămâne o prioritate pe agenda municipalității, care caută soluții pentru a suplimenta numărul de locuri de parcare, analizând chiar posibilitatea construirii unei parcări supraetajate. Momentan, însă, această nouă parcare se află doar la stadiul de proiect, neexistând încă nimic concret. Până atunci, șoferii vor continua să parcheze pe unde apucă, inclusiv pe trotuare. (Alexandra IONICA)