Primul pas pentru modernizarea drumului Suceava – Iași prin Liteni – Dolhasca

Proiectul în valoare de 75 de milioane de euro a fost declarat eligibil. Anunțul a fost făcut de președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur . Dacă banii vor veni, va fi modernizată șoseaua ce trece prin Ipotești, Bosanci, Liteni, Dolhasca și peste apa Siretului, până în municipiul Iași. Va fi modernizat și drumul Moara, Zaharești, Stroiești, până la Dărmănești

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ieri că proiectul de modernizare a drumului Suceava – Iași, un proiect axial de 75 de milioane de euro, a fost declarat eligibil în prima etapă financiară la nivel de Guvern. “Partea grea a proiectului a fost cea de condiții de început. Am trecut de ea. Sper să trecem și de următoarea și să dăm drumul la procedurile de licitație”, a declarat președintele CJ, Gheorghe Flutur. El a arătat că pe teritoriul județului Suceava se prefi­gu­rează modernizarea a circa 75 de kilometri de drum care să lege Suceava de Dolhasca prin Ipo­tești, Bosanci, Udești, Liteni, peste Siret, ținându-se legătura cu drumul spre Iași. Al doilea tronson vizează drumul Moara – Zaharești – Stroiești – Dărmănești. “Sunt tronsoane foarte importante de drum și ne-ar scuti de mari eforturi financiare, bani pe care nu-i avem acum la nivelul județului Suceava”, a mai spus președintele Gheorghe Flutur.

Reamintim că în luna noiembrie a anului trecut, Consiliul Județean Suceava a votat un set de hotărâri pentru modernizarea infrastructurii rutiere pe traseul Suceava – Iași. S-au aprobat atunci un studiu de fezabilitate și indicatori tehnico-economici aferenți județului Suceava pentru proiectul “Regiunea Nord-Est – Axa Rutieră Strategică 1: Iași – Suceava”, promovat la finanțare nerambursabilă de UAT Iași în parteneriat cu UAT Suceava, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 6 – Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”. Al treiea punct de pe ordinea de zi a vizat aprobarea proiectului “Regiunea Nord-Est – Axa Rutieră strategică 1: Iași – Suceava” și a cheltuielilor legate de proiect, promovat la finanțare ­ne­rambursabilă de UAT Județul Iași, în ­partene­­riat cu UAT Județul Suceava în cadrul pro­­gra­­mului mai sus amintit. Un al patrulea proiect de hotărâre a vizat aprobarea acordu­rilor de parteneriat încheiate în cadrul proiectului ce urmează să fie promovat la finanțare nerambursabilă între cele două unități administrative – județele Suceava și Iași. Cele patru puncte care au fost supuse votului pe ordinea de zi a consilierilor județeni suceveni, toate legate de modernizarea drumurilor județene care pleacă de la Iași, traversează o bună parte a județului vecin, dar și mai multe localități din județul Suceava, inclusiv orașele Dolhasca și Liteni, municipiul Suceava, precum și comune cum sunt Udești, Bosanci, Ipotești, Moara, Stroiești, Dărmănești, Scheia, au fost votate în unanimitate de cei 30 de consilieri județeni prezenți la ședința din 10 noiembrie 2016. Valoarea totală a proiectului este de 329,716 milioane de lei, din care valoarea totală ­afe­­rentă județului Suceava este de 151,13 ­mi­­lioane de lei. Valoarea contribuției județului Suceava, prin Consiliul Județean Suceava, la total Cheltuieli eligibile este de 2,818 milioane de lei, reprezentând 2% din totalul cheltuieli­lor eligibile ale proiectului, aferente județului Su­ceava. In plus, valoarea contribuției ju­de­țului Suceava la cheltuielile neeligibile ­afe­rente lucrărilor din județul nostru este de 10,189 milioane de lei. In bani europeni, investiția va fi de 75 de milioane de euro. (Neculai ROSCA)