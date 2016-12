UPDATE: PSD castiga la scor si in judetul Suceava

UPDATE: Dupa numararea a 60% dintre voturile exprimate in judetul Suceava, PSD conduce detasat, avand 50% din voturi, PNL -28%, ALDE 5%, PMP – 4,8%

Conform numaratorii paralele realizata de PNL, dupa numararea a voturilor de la 135 de sectii de votare din cele 555 existente in judetul Suceava, PSD a obtinut 50% din voturile exprimate, iar PNL 27%, ALDE, 4,5%, PMP, 4,3, USR 3%. Reprezentantii PNL au facut precizarea ca aceste sectii la care s-a incheiat numaratoarea dunt sectiile mici, cu un numar redus de votanti, aflate in special in mediul rural.