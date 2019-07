Primele 15 autobuze electrice ar putea ajunge la Suceava în jumătate de an. Transportul electric va duce la ieftinirea biletelor la 2 lei și la acordarea de abonamente gratuite pentru toți pensionarii

Licitația pe fonduri europene va avea loc pe 12 august. Cele 15 autobuze electrice vor avea o lungime de 12 m și toate trebuie să fie destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de deal. De asemenea, vor fi achiziționate 4 stații de încărcare rapidă și 15 stații de încărcare lentă. Municipiul Suceava face parte dintr-o grupă mai mare de șapte orașe pentru care Ministerul Dezvoltării organizează o licitație de achiziționare a 131 de autobuze electrice cu lungimea de 12 m destinate transportului public urban de călători, a 39 de stații de încărcare rapidă și a 131 de stații de încărcare lentă. Alte 35 de autobuze electrice mici și mari vor ajunge la Suceava anul viitor, printr-un contract cu Agenția de Dezvoltare Nord-Est, iar încă cinci au fost deja cumpărate de Primărie cu fonduri elvețiene.Primarul Ion Lungu speră ca transportul electric să ducă la reducerea prețului biletelor de la 2,5 lei la 2 lei, să poată fi acordate abonamente gratuite pensionarilor, iar TPL să devină o societate performantă

Pe 12 august va avea loc licitația pentru cele 15 autobuze electrice ce vor fi achiziționate pe fonduri europene, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării (MDRAP), în valoare de peste 50 de milioane de lei. Un anunț în acest sens a fost făcut de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, în conferința săptămânală de presă care a avut loc miercuri, 24 iulie, doar că edilul a reluat o informație mai veche pe care a postat-o și pe facebook, cum că pe 29 iulie are loc licitația pe fonduri europene în parteneriat cu MDRAP. Valoarea estimată pentru cele 15 autobuze electrice mari ar fi de circa 50 de milioane de lei. Întrebat, ulterior, când ar putea ajunge autobuzele electrice, primarul a răspuns că termenul cel mai optimist este de jumătate de an de la organizarea licitației și că, prin urmare, în ceea ce privește sosirea primelor 15 autobuze electrice nu sunt speranțe ca acestea să ajungă mai repede de finele acestui an, și asta într-o variantă optimistă.

Potrivit anunțului de participare postat pe SEAP pe 12 iunie, termenul inițial de depunere și de deschidere a ofertelor este data de 29 iulie, însă printr-o erată – recent postată pe SEAP – s-a stabilit că termenul de depunere al ofertelor va fi data de 12 august. Potrivit documentației încărcate în sistem electronic, 15 autobuze electrice pentru municipiul Suceava urmau a se achiziționa având o lungime de cca. 12 m fiecare și toate trebuie să fie destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de deal. Pe lângă cele 15 autobuze electrice de circa 12 m lungime, vor trebui să fie achiziționate și 4 stații de încărcare rapidă și 15 stații de încărcare lentă.

Municipiul Suceava face parte dintr-o grupă mai mare de șapte orașe unde MDRAP a considerat că este optimă achiziționarea de autobuze electrice operabile în condiții de deal, sens în care a organizat o licitație de achiziționare a unui număr de 131 autobuze electrice cu lungimea de cca. 12 m destinate transportului public urban de călători, 39 de stații de încărcare rapidă și 131 de stații de încărcare lentă. Pentru municipiile Sibiu, Sighetu Marmației și Slatina urmau a se achiziționa un număr de autobuze electrice mai mic decât cel prevăzut pentru lotul nr. 5 de la Su­ceava, în vreme ce pentru Iași, Pi­tești și Târgu Mureș au fost prevă­zute mult mai multe autobuze electrice. Ulterior, Ministerul Dezvoltării a organizat o licitație și pentru achiziționarea unor autobuze electrice cu lungime de circa 12 m operabile în condiții de deal pentru Brașov. Totuși, Ministerul nu a inclus Suceava și în rândul potențialilor beneficiari ai autobuzelor de circa 10 m lungime, operabile în condiții de deal. Pentru o achiziție de autobuze de circa 10 m operabile în condiții de deal au fost incluse din nou Iașul și Târgu-Mureșul, dar și Consi­liul Județean Neamț alături de Municipiul Tulcea.

Totuși, Primăria Suceava nu se va limita doar la cele 15 autobuze electrice mari cumpărate prin MDRAP. Ion Lungu a reiterat faptul că, recent, Primăria Suceava a făcut încă un pas pentru îmbunătățirea parcului auto al Societății de Transport Public Local. „Luni am semnat un contract important, de aducere a 35 de autobuze electrice, în valoare totală de 116.189.650 de lei, adică aproximativ 25 de milioane de euro”, a menționat edilul Sucevei. Acest contract de finanțare a fost semnat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est și presupune achiziționarea unui număr de 25 de autobuze mari și ze­ce autobuze mici. Referindu-se la li­vrarea acestora la Suceava, Ion Lun­gu a spus că aceste 35 de autobuze vor ajunge în cursul anului viitor, fără a face o estimare cu privire la intervalul de timp la care acestea vor ajunge.

Reamintim că alte 5 autobuze electrice de capacitate mică au fost procurate, anul acesta, printr-o finanțare nerambursabilă elvețiană, accesată de Primăria Suceava.

Abonamente gratis pentru pensionari și bilete de 2 lei/călătorie, după reînnoirea parcului auto al TPL

Primarul municipiului Suceava, Ion Lun­­gu, este de părere că achiziționarea autobuzelor electrice re­pre­zintă singura so­lu­ție de a avea un transport public local civilizat și în condiții bune. „Când vom avea aceste autobuze electrice noi, îmi doresc ca prețul suportat de populație pentru o cursă cu autobuzul să fie redus de la 2,5 lei la 2 lei. De altfel, la TPL se va rezolva și problema salariilor angajaților și, de asemenea, vom putea da abonamente gratuite la toți pensionarii”, a declarat primarul Sucevei în conferința săptămânală de presă care a avut loc miercuri, 24 iulie. Referindu-se la această temă, primarul Sucevei a arătat că, în prezent, costurile combustibilului folosit la actualele mijloace de transport în comun ale TPL SA sunt de 7 ori mai mari față de cele de la motoarele autobuzelor electrice. „Şi nu e vorba de populism. Costurile cu combustibilul sunt de șapte ori mai mici la autobuzele electrice față de cele cu motorină și vom avea de unde. Avem toate șansele să facem din TPL o societate performantă, modernă, eficientă”, a subliniat Ion Lungu. După achiziționarea prin două programe cu finanțare europeană a 50 de autobuze electrice, dintre care 40 de capacitate mare și 10 de capacitate mică, cu cele cinci de capacitate mică pe care Primăria le are deja achizițio­nate pe fonduri elvețiene, parcul TPL va avea 55 de autobuze electrice. (Dan PRICOPE)