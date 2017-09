Primarul Sucevei speră să plătească sumele restante la școli la începutul lunii octombrie

In materie de investiții la școlile sucevene, în acest an au fost prevăzute sume în bugetul municipalității pentru Centrul de documentare, informare și corp laboratoare de la Colegiul Național “Petru Rareș“, sala de gimnastică de la Colegiul Național de Informatică “Spiru Haret” și mansardarea Scolii Gimnaziale nr. 10

Primarul Ion Lungu a declarat ieri că nu există mari datorii la școli, dar că speră că va reuși să le plătească în această toamnă. Acesta a explicat că în timp ce la unele investiții lucrurile se desfășoară conform graficului, lucrările de mansardare a Scolii nr. 10 fiind în plină desfășurare, la altele sunt probleme cu licitația, în sensul în care la prima licitație demarată pentru construirea Centrului de documentare, informare și a unui corp laboratoare de la Colegiul Național “Petru Rareș“ nu a fost depusă nicio ofertă, urmând ca lucrarea să fie licitată din nou în perioada următoare.

“In acest an am trecut printr-un zero, ca să spun așa. La data de 1 aprilie nu am avut nicio datorie la școli. Sigur că acum s-au adunat din nou, dar nu sunt datoriile foarte mari și eu sper ca din sumele pe care estimăm să le încasăm până la data de 30 septembrie să putem achita în mare parte datoriile la școli. In ceea ce privește investițiile pe care le-am aprobat anul acesta, este o veste bună și una mai puțin bună, referindu-ne la investițiile mari. Investiția de la Scoala nr. 10, unde se mansardează școala, a fost adjudecată, am înțeles de la directorul școlii că s-a dat ordinul de începere a lucrărilor, deci trebuie să decurgă investiția. Cât privește cealaltă investiție mare, cea de la <<Petru Rareș>>, a fost o licitație la care nu s-a prezentat nimeni și din nou este dată pe SEAP. Sperăm ca de această dată operatorii, agenții economici să se prezinte la licitație, în așa fel încât să putem demara lucrările și acolo“, a declarat ieri primarul Ion Lungu.

In bugetul municipalității pentru acest an au fost prinse trei investiții la școli: Centrul de documentare, informare și corp laboratoare de la Colegiul Național “Petru Rareș“, pentru care au fost prevăzuți 1.500.000 lei; sala de gimnastică de la Colegiul Național de Informatică “Spiru Haret” pentru care a fost alocată suma de 1.052.497 lei; 952.000 lei au fost alocați pentru mansardarea Scolii Gimnaziale nr. 10. (Alexandra IONICA)