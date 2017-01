Primarul Sucevei a prezentat lista cu prioritățile administrației locale pentru noul an

După aprobarea bugetului, Ion Lungu a spus că importante sunt o serie de lucrări la infrastructura stradală și la cea a rețelelor electrice, precum și atragerea cât mai multor fonduri europene. Prioritară este și susținerea componentei sportive, precum și a celei culturale a municipiului

Anul 2017 se anunță unul în care se vor realiza multe lucrări în municipiul nostru, aceasta după ce, în anul 2016, licitațiile blocate de contestații au încetinit mersul lucrurilor. Prioritară este, în primul rând, aprobarea bugetului.

“Primul aspect ce trebuie soluționat pentru acest an îl reprezintă bugetul pentru anul în curs. Sigur că trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă la nivel național și când va fi aprobat bugetul. Voi avea, ca de obicei, discuții cu toate grupurile de consilieri și, așa cum am mai spus, trebuie să ne limităm în acest an la un buget care să fie realist”, a arătat ieri primarul Ion Lungu.

O prioritate o reprezintă Sala Polivalentă, iar primarul Ion Lungu a arătat că va merge, după instalarea noului guvern la Compania Națională de Investiții pentru a vedea ce se poate face mai departe.

De asemenea, Ion Lungu promite că, până la Paști, va încerca să îmbunătățească circulația în zona Bazar.

Pe lista de priorități pentru noul an se află și finalizarea investițiilor pe fonduri elvețiene, achiziționarea a 40 de autobuze noi pe fonduri europene, finalizarea zonei de agrement Tătă­rași, transferul celor 156,28 ha de pădure la municipiu, din care 50 la Cetate, iar restul în zona Zamca, alimentarea cu energie electrică și amenajarea străzilor și parcărilor în cartierul Europa, extinderea rețelei de gaz metan în cartierul Burdujeni Sat.

“Am vorbit la sfârșitul anului cu conducerea E.ON și m-au asigurat că vom avea aprobarea finală pe data de 27 ianuarie”, a arătat ieri Ion Lungu.

In ceea ce privește proiectele ce vor fi rea­lizate pe fonduri europene, în anul 2017 administrația locală dorește să realizeze mai multe investiții: reabilitarea sediului Primăriei, realizarea unei grădinițe în cartierul Obcini, reali­­­zarea unei grădinițe în Burdujeni Sat, crea­rea unui centru multifuncțional prin modernizarea cinematografului Arta și a zonei aferente în cartierul Ițcani, reabilitarea unor străzi prin reparații.

“Așa cum se știe, o licitație a fost deja finalizată, iar la două străzi – Lev Tolstoi și Constantin Moraru – a fost dat deja ordinul de începere a lucrărilor. La alte străzi, licitațiile sunt încă nefinalizate, fiind contestate, aici fiind vorba despre străzile Mihail Sadoveanu și Bogdan Vodă. O prioritate de grad zero o reprezintă repararea străzii Traian Taranu, care va fi reabilitată din fondurile proprii ale Primăriei, până vor fi aprobate fondurile europene. Este o stradă importantă a municipiului Suceava, am promis acelor oameni, este o zonă rezidențială a municipiului Suceava, care aduce foarte mulți bani la buget și o vom asfalta în acest an”, a mai arătat Ion Lungu.

In 2017 va continua și procesul de moder­nizare a piețelor, iar la sfârșitul anului a avut loc licitația pentru modernizarea pieței Burdujeni, care este încă în desfășurare.

De asemenea, până în toamna acestui an, Primăria speră că va reuși să termine lucrările la construirea blocurilor ANL, care sunt în curs de realizare și s-a trecut deja de faza de fun­dații.

In ceea ce privește susținerea sportului sucevean, Ion Lungu a mai arătat că în 2017 își dorește să construiască o nocturnă pe stadionul Areni și să înceapă lucrările la acoperirea patinoarului artificial.

“Indiferent de performanța fotbalistică pe care o vom avea – Liga I, a doua sau a treia – ne trebuie o nocturnă. Un alt proiect important este acoperirea patinoarului, pentru care avem un proiect depus la Compania Națională de Investiții. Nu am insistat foarte mult pe acesta, pentru că avem depus proiectul și pentru Sala Polivalentă și vom vedea ce se poate face. Avem aprobare de la Ministerul Tineretului pentru această modernizare”, a mai arătat edilul Sucevei.

De asemenea, Ion Lungu speră ca va reuși să reabiliteze în acest an o parte din rețelele termice din municipiu. Totodată, el speră că va reuși să recupereze fondurile guvernamentale pe care a trebuit să le restituie anul trecut, întrucât banii au venit târziu de la Guvern, iar lucrările nu au putut fi încheiate până la finalul anului.

Un alt proiect important din 2017 este extinderea rețelei electrice, pe un număr de 15 străzi. “Avem un proiect în comun cu E.ON Moldova, este aprobat, urmează să se asigure finanțarea, după care va începe punerea în executare”, a declarat ieri primarul Sucevei.

In ceea ce privește latura culturală, Ion Lungu a arătat că prioritare sunt reabilitarea statuii lui Stefan cel Mare, pentru care speră să obțină finanțare din fonduri americane, precum și Festivalul Artei Interpretative Contemporane – Zilele Teatrului “Matei Vișniec” la Suceava, proiect care face parte din protocolul încheiat cu Ministerul Culturii.

“Acestea sunt prioritățile mele pentru anul 2017, sigur că voi mai discuta și cu domnii consilieri locali, domnii viceprimari, dar cred că bugetul nu ne permite mai mult”, a concluzionat ieri Ion Lungu.

Foarte multe dintre lucrările pe care primarul municipiului Suceava dorește să le realizeze în acest an au fost licitate încă din 2016, însă multiplele contestații au blocat mare parte din proiecte. Printre lucrările noi se numără: podul peste râul Suceava, acoperirea și modernizarea patinoarului, precum și reabilitarea mai multor străzi. (A.I.)