Primarul Sucevei a depus ieri la București o parte din documentația pentru lucrările la Sala Polivalentă

Primarul Ion Lungu a fost prezent ieri la București, la sediul CNI – Compania Națională de Investiții -, acolo unde a mai depus o parte din documentația necesară demarării lucrărilor pentru construirea Sălii Polivalente, proiect care a fost aprobat în ședința de Consiliu Local de săptămâna trecută.

„Astăzi am mai făcut un pas în vederea construirii Sălii Polivalente de la Suceava. Aceasta a fost a treia oară când am avut discuții la Compania Națională de Investiții pe această temă. Am depus documentațiile aprobate în ședința de Consiliul Local de la sfârșitul săptămânii trecute și am stabilit în conti­nuare foaia de parcurs”, a declarat edilul Sucevei, care a precizat încă o dată cât de importantă este această investiție pentru orașul nostru și cât de multă nevoie are Suceava de o sală polivalentă, pentru a-și putea dezvolta atât potențialul artistic, cât și cel sportiv.

Reamintim că noua Sală Polivalentă a Sucevei va fi ridicată în zona “Metro”, pe un teren care, prin votul Consiliului Local, a trecut în proprietatea Companiei Naționale de Investiții, care finanțează lucrarea. Noua sală va avea o capacitate de 7.500 de locuri și întreg proiectul ar urma să fie realizat în trei ani. (A.I.)