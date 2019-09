Primarul Lungu vrea să participe la deschiderea anului școlar la 13 unități de învățământ din oraș

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, și-a propus să participe la deschiderea noului an școlar de la cel puțin 13 unități de învățământ. În conferința săptămânală de presă edilul a declarat că an de an vizitează mai multe unități de învățământ din oraș și a precizat că și în acest an depinde foarte mult de situația din trafic. Primarul Ion Lungu a reiterat sprijinul, anual, al municipalității sucevene care investește sume consistente în educație. El a precizat că licitațiile ce au fost anulate din cauza lipsei de ofertanți la două grădinițe și un liceu vor fi reluate de către Primărie. De asemenea, și o licitație organizată de un alt liceu sucevean va fi reluată după ce lucrările au fost sistate ca urmare a unor neîn­țelegeri cu constructorul. (D.P.)