Primarul Lungu: Ultima șansă de a construi o grădiniță cu program prelungit, pe bani europeni, în Obcini este de a o amplasa în curtea Scolii nr. 9

Conform unei propuneri de proiect a viitoarei grădinițe, amplasarea construcției ar afecta o porțiune de 17% din suprafața totală a parcului

Construirea unei grădinițe în curtea Scolii nr. 9 din Obcini a stâr­nit numeroase discuții, mai ales din pricina faptului că, pentru ridicarea construcției, ar urma să fie distrusă o porțiune din parcul aflat în curtea școlii. In acest sens, primarul Ion Lungu a prezentat ieri o propunere de schiță de proiect a grădiniței, conform căreia amplasarea construcției ar afecta o porțiune de 17% din su­prafața totală a parcului. Ion Lungu s-a arătat deranjat de faptul că profesorii de la Scoala nr. 9 susțin că o grădiniță cu program prelungit nu este necesară în cartierul Obcini, în condițiile în care singura grădiniță cu program normal din cartier este aglomerată și lucrează în două schimburi, motiv pentru care nu se poate autoriza sanitar.

“Tinta mea nu e nici pe departe să distrugem spațiile verzi, să producem disconfort la școală, doar să putem găsi o soluție să construim o grădiniță în cartierul Obcini. Dacă m-a deranjat ceva la discuția cu cadrele didactice de la Scoala nr. 9 a fost un singur lucru: atunci când au spus că nu este necesară o grădiniță în cartierul Obcini cu program prelungit. Un lucru total neadevărat, contrazis de însuși faptul că singura grădiniță pe care o avem în cartierul Obcini este cu program normal și nu se poate autoriza pentru că este foarte aglomerată și lucrează în două schimburi. Astăzi este o singură intrare la această școală, este acces la parc, careul școlii și așa mai departe. Ca atare, chiar dacă prin ghidul solicitantului ni se cere să avem la dispoziție 1.000 mp pentru o grădiniță cu program prelungit, suprafața construită este undeva la 5 ari, restul vin spații verzi, locuri de joacă, alei de acces și așa mai departe. Ca atare, într-o propunere de aici am afecta parcul cu 25 mp, deci 15 m pe 15 m. N-am ajunge nici la statuie. Parcul va fi afectat undeva la 17% din 1.300 de metri, cât este astăzi, conform schiței cadastrale. Avem posibilitatea să ne extindem către Protecția Mediului, la aleea din spate, în așa fel încât să găsim cei 5 ari pentru grădiniță. Sigur că s-ar schimba fluxul de circulație la școală și la grădiniță. Am veni cu grădinița până la colțul școlii. Am gândit două intrări separate, pentru că s-a pus o problemă corectă: se aglomerează foarte mult zona. Si așa este aglomerată, mai ales la bulevardul principal, să rămână accesul la școală pe unde este astăzi, iar intrarea la grădiniță să se facă din Gavril Tudoraș. Este o distanță de 4-5 metri între sala de sport și gard, cu o diferență de nivel care se poate lucra, se poate amenaja să se facă o pantă de acces îndulcită la 10-15% și să funcționeze chiar ca un sens giratoriu. Aceasta este una din variante, în așa fel încât să afectăm parcul cât mai puțin, undeva la 17%, 2 ari și să nu afectăm nici careul școlii, care este foarte important, nici intervenția pompierilor în caz de incendiu. Au două variante de acces – una pentru școală și alta pentru careu. Ideea este de a beneficia de spațiul verde de aici, eventual să se facă căi de acces de la grădiniță, să iasă direct în parc, chiar amenajarea unui loc de joacă”, a arătat ieri Ion Lungu, explicând că aceasta este ultima soluție, în ultimii trei ani fiind luate în considerare diverse soluții, care însă s-au dovedit nerealizabile. Termenul de depunere a proiectului pe fonduri europene este 4 octombrie, Ion Lungu arătând ieri că este o cursă contratimp, aceasta fiind “ultima șansă de a mai face o grădiniță cu program prelungit, pe bani europeni, în cartierul Obcini”. (A.I.)