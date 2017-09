Primarul Lungu renunță la construirea unei grădinițe în curtea Scolii nr. 9 din Obcini

După cum a reieșit din discuțiile purtate de edilul sucevean cu reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Nord-Est, încercarea de a construi pe fonduri europene o grădiniță în curtea Scolii “Ion Creangă” din Obcini ar putea bloca accesarea de fonduri europene pe Axa 4

Incercarea de a construi pe fonduri europene o grădiniță în curtea Scolii Gimnaziale Nr. 9 “Ion Creangă” din Obcini ar putea bloca accesarea de fonduri europene pe Axa 4, după cum a reieșit din discuțiile purtate de edilul sucevean cu reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Nord-Est. Intrucât profesorii care au participat la ședința de Consiliu Local de săptămâna trecută au amenințat că intenționează să conteste la Comisia Europeană intenția municipalității de a construi o grădiniță în curtea școlii, primarul Ion Lungu a anunțat că renunță definitiv la idee. De asemenea, acesta a explicat într-o conferință de presă susținută miercuri că, în cazul în care consilierii locali care s-au opus proiectului vor identifica o altă suprafață de teren în cartierul Obcini care să fie pe domeniul public și să respecte reglementările de urbanism, el este dispus să susțină inițiativa în Consiliul Local.

“Avem o veste bună și una mai puțin bună. Vestea bună este că, așa cum am anunțat, pe data de 30.08.2017 ni s-a dat lumină verde să putem depune proiecte la Agenția de Dezvoltare Nord-Est pentru exercițiul financiar 2014-2020, pe Axa 4 – Dezvoltare Durabilă. Documentele noastre strategice SIDU și PMUD au fost acceptate, sunt conforme. Suntem primul municipiu reședință de județ din zona Nord-Est care are această aprobare. Suntem primii care au depus și primii care au obținut aprobarea. Ca atare, până pe data de 29 decembrie putem depune proiectele pe care le avem pregătite, începând cu autobuzele, cu grădinițele și mai departe cu alte proiecte, cum ar fi centrul multifuncțional de la Ițcani. Voi reveni puțin la subiectul cu grădinița. Am fost vineri la Piatra Neamț, am avut discuții pe această temă, această grădiniță din cartierul Obcini fiind prinsă în strategia noastră de dezvoltare. Ne-au sugerat cei de la Piatra Neamț să abandonăm ideea de a mai face grădiniță în curtea școlii, pentru că este riscant așa cum s-au arătat dispuși – monitorizează și dumnealor situația – profesorii de acolo, care vor să conteste la Comisia Europeană și riscăm să blocăm toată Axa 4 de finanțare. Ca atare, varianta de a mai face o grădiniță pe fonduri europene, în curtea școlii din Obcini, din punctul meu de vedere este exclusă”, a declarat ieri edilul sucevean.

Ion Lungu a subliniat că nu intenționează să achiziționeze teren în cartierul Obcini pentru a construi acea grădiniță. El a arătat că, dacă aleșii din Consiliul Local care au votat împotriva proiectului de hotărâre identifică o suprafață construibilă în Obcini, iar terenul respectiv este pe domeniul public, va susține proiectul și va cere sprijinul celorlalți consilieri în așa fel încât acesta să fie aprobat.

“Dacă cei 11 consilieri care au votat împotrivă au o altă variantă, în afară de teren privat, pe domeniul public, să vină în Consiliul Local, întrucât au drept la inițiativă. Pot să inițieze dumnealor un proiect de hotărâre. Eu, ca primar, îi asigur, le fac expunerea de motive, pentru că dacă nu le face primarul expunerea de motive nu pot intra pe ordinea de zi. Mai mult, dacă este o variantă fezabilă o susțin, fac lobby la ceilalți consilieri și o votăm. Nu avem orgolii. Conform regulilor de urbanism, nu putem înghesui pe 2-3 ari o grădiniță pentru că intrăm în coliziune cu blocurile de acolo. Nu putem face grădiniță în fața geamurilor de la bloc. Conform legii urbanismului, trebuie să las o distanță de jumătate din înălțimea clădirii. Dacă e o clădire de 20 de metri, trebuie să las 10 metri până la clădirea respectivă. E imposibil de făcut în 2-3 ari, înghesuit, o grădiniță”, a mai arătat ieri primarul Ion Lungu.

Acesta a explicat și că este imposibilă construcția grădiniței pe terenul liber din cartierul ANL întrucât acea porțiune are o destinație specifică și care nu poate fi schimbată, decât în baza unei hotărâri de guvern.

Săptămâna trecută, în timpul ședinței de Consiliu Local, Ion Lungu a anunțat că în locul unei grădinițe în cartierul Obcini pe lista de proiecte ce vor fi depuse la ADRNE se va număra o grădiniță în cartierul Ițcani, în curtea Scolii “Grigore Ghica Voievod”. (Alexandra IONICA)