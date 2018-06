Primarul Lungu, optimist în privința finalizării reabilitării statuii ecvestre a lui Stefan cel Mare

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, este de părere că în toamna acestui an vor fi finalizate lucrările referitoare la reabilitarea statuii ecvestre a domnitorului Stefan cel Mare. „În această zi (vineri – n.r.) am verificat stadiul obiectivului de investiții “Reabilitarea monumentului ecvestru Stefan cel Mare, din Muncipiul Suceava”, de la Cetatea de Scaun. Lucrările se desfășoară într-un ritm bun, luni urmând a ajunge și travertinul, după care se va trece la montarea lui. Până la jumătatea lunii august investiția va fi finalizată. Totodată, am dat ordinul de începere a lucrărilor de reamenajare din jurul statuii, ce sunt estimate a fi gata în luna octombrie a acestui an. În noiembrie vom inaugura monumentul reabilitat, precum și amenajările exterioare”, a precizat primarul Sucevei.

Reamintim că licitația pentru derularea lucrării a fost adjudecată de societatea MATEO CONSTRUCT SRL din Ipotești, iar de proiectare s-a ocupat societatea EXPROSOV SRL, din comuna ieșeană Miroslava. (D.P.)