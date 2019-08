Primarul Lungu mizează pe măsurile de prevenție pentru evitarea unor evenimente tragice cum ar fi cele recente de la Caracal

„Cine știe câte altele or mai fi”, s-a exprimat primarul Sucevei în conferința de presă de ieri, 31 iulie, adăugând că măsurile de prevenție se referă la extinderea iluminatului public, a rețelei de camere video și creșterea numărului de patrule ale Poliției Locale

Primarul Ion Lungu a anunțat, în conferința de presă săptămânală de miercuri, 31 iulie, că se are în lucru extinderea rețelei de iluminat public, montarea unor noi camere video dar și creșterea numărului de patrule ale Poliției Locale. De altfel, în anunțul făcut de edil, s-a făcut trimitere, inițial, la extinderea rețelei de iluminat public pe străzile Victoriei, Decebal, Izvoarele Cetății și Măgurei arătând că municipalitatea are un contract de prestări servicii cu firma Astralux și apoi discuția s-a extins la faptul că acest gen de măsuri – iluminat public, sistem de camere video și mai multe patrule de Poliție locală – duce la creșterea gradului de siguranță al cetățeanului, după care în mod evident s-a făcut referire la prevenirea unor tragedii precum cea de la Caracal „și cine știe câte altele ar mai fi”, după cum s-a exprimat primarul. „Mă gândesc la ceea ce se întâmplă astăzi cu tragedia de la Caracal. Ne propunem în continuare să facem eforturi să găsim soluții ca să extindem rețeaua de iluminat public, să pună camere video. Vrem să asigurăm un grad în plus de siguranță cetățeanului și pentru asta cât mai multe patrule pe care să le trimitem pe teren. Suntem unul din puținele orașe în care există patrule de la Poliția Locală. În alte orașe având în vedere că nu se plătesc orele suplimentare la Poliția Locală aceasta lucrează în două schimburi până la ora 22. După ora 22 atribuțiile le preia Poliția Națională. Noi nu facem așa. Suntem într-o colaborare foarte bună cu Poliția Națională cu Jandarmeria. Vrem să mărim numărul acestor patrule. Așa cum am spus, să asigurăm iluminat corespunzător, camere video. Vrem să facem tot ce e posibil ca în Suceava să nu avem partea de evenimente ca cel de la Caracal”, a declarat Ion Lungu. (D.P.)