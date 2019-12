Primarul Lungu, la bilanțul acestui an: “2019 – cel mai bun an de după decembrie ’89 pentru Primăria Suceava”

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a precizat că afirmația este făcută prin prisma numărului mare de proiecte aprobate la finanțare sau aflate în diverse stadii de derulare anul acesta și a menționat despre cele cu finanțare europeană începute din anii trecuți că „s-au copt”. Primarul Lungu a explicat că municipiul Suceava are, în diferite stadii – de la contractarea finanțării la licitație pentru proiectare sau execuție ori chiar finalizate – proiecte de 85 de milioane de euro, dintre care aproximativ 70 de milioane de euro reprezintă fonduri europene și aproximativ 15 milioane de euro buget local și surse de finanțare din credite

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a prezentat bilanțul anului 2019 în conferința săptămânală de presă care a avut loc miercuri, 18 decembrie. Acesta a subliniat că anul care se apropie de sfârșit a fost „cel mai bun din perioada postdecembristă”. Edilul a explicat că municipiul Suceava are, în diferite stadii – de la contractarea finanțării la licitație pentru proiectare sau execuție ori chiar finalizate – proiecte de 85 de milioane de euro, dintre care aproximativ 70 de milioane de euro reprezintă fonduri europene și aproximativ 15 milioane de euro, buget local și surse de finanțare din credite.

Astfel, principalul proiect – care „s-a copt” în acest an, după cum chiar primarul Ion Lungu s-a exprimat – este „Sistem integrat de transport public, ecologic în Municipiul Suceava” la care a fost semnat contractul de finanțare și au demarat licitațiile pentru 50 de autobuze electrice, din care 40 cu o lungime de 12 m (15 autobuze de 12 m în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării în și 25 de autobuze de 12 m au fost licitate de primărie), alte 10 cu o lungime de 6 m (licitația a fost reluată de primărie); realizarea unei autobaze noi; furnizarea echipamentului software; reabilitare strada Vasile Pârvan și modernizare stații de transport călători.

De altfel, Ion Lungu a și menționat că, la capitolul premii, municipiul Suceava a primit titlul de Excelență în „Transport Public și Mobilitate” în anul 2019, în considerarea acestui demers de succes în acest an. Totodată, municipalitatea a primit premiul „Best Public Transport Project” la Gala Smart City Industry Awards 2019, în cadrul proiectului „Electromobilitate – Vehicule electrice pentru o municipalitate verde” (finanțat cu fonduri elvețiene nerambursabile) și a luat locul II la nivel de țară prin proiectul „Rețeaua campionilor în domeniul integrității”.

Edilul a reamintit că a fost finalizat proiectul pe fonduri elvețiene „Electromobilitate – Vehicule electrice pentru o municipalitate verde”. Astfel, s-au realizat: achiziționarea a cinci autobuze electrice noi (de lungime aproximativ 6m), finalizarea modernizării de iluminat lămpi tip LED în unitățile de învățământ și se lucrează în continuare la proiectul „Creșterea Eficienței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Suceava”.

De asemenea, în ceea ce privește proiectele europene, Ion Lungu a menționat că a fost semnat contractul de finanțare și au demarat lucrările la CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL de la Ițcani (sediul fostei primării Ițcani), a fost semnat contractul și au demarat lucrările la Grădinița din curtea școlii Generale nr. 6. De asemenea, a fost semnat contractul de finanțare și a avut loc licitația pentru Grădinița „Dumbrava Minunată” de pe strada Dobrogeanu Gherea și au fost semnate contractul de finanțare și cel de execuție lucrări pentru proiectul „Revitalizare Spațiu Public Urban din Municipiul Suceava” (zona de agrement Râul Suceava).

Totodată, a fost semnat contractul și s-au făcut două licitații la proiectul APLICAT – Administrație Publică, Locală, Informatizată, Calitativă și Accesibilă tuturor cetățenilor, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. Asta presupune, pe de o parte, furnizare echipamente pentru implementare portal servicii către suceveni și servicii de retro-digitalizare pentru proiectul APLICAT.

Revenind la proiectele cu finanțare europeană nerambursabilă prin Programul Operațional Regional, edilul a precizat că a fost aprobat și scos licitație (din nefericire de patru ori anul acesta și tot nu s-a depus nicio ofertă – n.r.) proiectul de reabilitare a Colegiului tehnic „Petru Mușat”. De asemenea, se lucrează la studiul de fezabilitate pentru modernizarea stadionului Ițcani pe fonduri europene, reabilitare teren, vestiare, gradene și nocturnă.

Semnarea, la nivel de județ, a proiectului cu finanțare europeană atrasă prin Programul Operațional Infrastructură Mare privind „Extinderea rețelelor de apă și canalizare în județul Suceava” în valoare de peste 230 milioane euro, din care în Municipiul Suceava s-a prevăzut suma de 21 milioane euro a fost trecută la capitolul realizări. În acest sens, Ion Lungu a explicat că societatea care implementează proiectul este SC ACET SA Suceava – operatorul regional pentru serviciile de furnizare a apei potabile a serviciilor de canalizare-epurare – iar Municipiul Suceava este acționar principal cu 64% din acțiuni ale ACET.

De asemenea, se lucrează la proiectul „Modernizare Curtea Domnească” cu două componente: reabilitare situri arheologice și reabilitare parc. Primarul a reiterat că proiectul a fost preluat de Institutul Național al Patrimoniului pentru a finanța o parte din lucrări.

Mâine – licitație pentru realizarea a 1,8km de drum de la intersecția Căii Unirii cu Traian Vuia până la Podul Unirii, din ruta alternativă Suceava-Botoșani

În ce privește realizările din acest an, Ion Lungu a menționat finalizarea și darea în funcțiune a Rutei Ocolitoare nr. 1 a municipiului Suceava, edilul reiterând că acest proiect a fost inițiat de Primărie în anul 2006.

Referitor la investițiile din venituri proprii, edilul Ion Lungu a arătat că se lucrează la ruta alternativă Suceava-Botoșani, care are patru componente: Podul Unirii, care a fost ridicat în acest an, pe 20 decembrie se licitează ruta pe distanța de 1,8 km pe linia intersecției Calea Unirii-Traian Vuia până la Pod, iar pe 23 decembrie va avea loc licitația Pod peste pârâul Cetății. De asemenea, a fost aprobată investiția, a avut loc licitația și au fost demarate lucrările pentru proiectul „Modernizare Piața George Enescu cu parcarea subterană”. De asemenea, în cea de-a doua jumătate a anului edilul a anunțat că se lucrează la studiul de fezabilitate pentru parcarea supraterană de 240 de locuri lângă Primăria Municipiului Suceava până la stadionul Areni, a fost licitată și se lucrează la investiția „Alimentare energie electrică, stație încărcare autobuze electrice”.

Privitor la reparațiile la străzi, primarul Ion Lungu a arătat că au fost reabilitate prin reparații capitale următoarele străzi: Curtea Domnească, Plăieșilor, Dimitrie Onciul, Meseriașilor, Dragoș Vodă, Anastasie Crimca, Trandafirilor, Mircea Damaschin, Tineretului, Putnei, Cabanei, Eroilor, Gheorghe Doja, Biruinței, Nicolae Milescu, Grigore Ureche, Ion Neculce, Zorilor, Lazăr Vicol, Măgurei, Viitorului. De asemenea, s-au executat reparații la Podul peste Râul Suceava, din zona Bazar Burdujeni.

Revenind la investiții, menționăm despre cele referitoare la domeniul sportiv că edilul a făcut trimitere la demararea licitației pentru studiul de fezabilitate la „Sala Polivalentă cu 5.000 locuri”, au fost aprobați indicatorii pentru obiectivul „Nocturnă Stadion Areni”, a fost aprobat la CNI proiectul de realizare a unui stadion cu 500 locuri.

Locuri de joacă, investiții la școli și premii pentru elevii merituoși

În altă ordine de idei, s-au finalizat două locuri de joacă noi în Municipiul Suceava cel de pe strada Amurgului din cartierul Burdujeni și cel de pe strada Victoriei din cartierul Obcini și urmează licitația în perioada următoare și, de asemenea, a fost finalizat proiectul „Canalizare cabluri”, a fost licitat dar nu s-a adjudecat, iar licitația va fi reluată. Totodată, au fost aprobați indicatorii și a avut loc licitația care a fost adjudecată în cadrul proiectului „Modernizare ștrand Suceava” și la capitolul „realizări” se lucrează la proiectul serei floricole, finalizându-se strada Mihail Sadoveanu, turnându-se binderul pe strada Lev Tolstoi din Burdujeni sat, se lucrează pe strada Traian Țăranu – canalizare pluvială. De asemenea s-au licitat alte patru străzi: Ştefan Luchian și Crângului din Burdujeni sat și Micșunelelor și Barbu Ştefănescu Delavrancea din Ițcani, efectuându-se și lucrări de racordare cu energie electrică a cartierului „Europa”.

A fost finalizată licitația pentru proiectarea reabilitării unui număr de aproape o mie de apartamente din 26 de blocuri, aceasta fiind o primă grupă întrucât municipalitatea suceveană și-a propus reabilitarea printr-un program cu finanțare guvernamentală a unui număr de peste patru mii de unități locative.

În legătură cu investițiile în domeniul educațional, Ion Lungu a reamintit că anul acesta s-au finalizat lucrările de mansardare la Şcoala Generală nr. 10, s-au făcut încă 8 săli de clasă. De asemenea, a fost preluată în Bugetul Primăriei Grădinița de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” și au fost finalizate lucrările de la internatul de la Seminarul Teologic Ortodox Suceava. Totodată, au fost demarate lucrările la proiectul Realizare Corp clădire Laborator la Colegiul Național „Petru Rareș”, s-au conturat lucrările la construirea unei săli de gimnastică la Colegiul Național „Spiru Haret” și s-a aprobat construirea unei grădinițe noi în Ițcani, în curtea școlii Generale nr. 7 la Ministerul Educației.

În ceea ce privește recompensarea elevilor merituoși, Primăria Suceava a acordat burse pentru elevi și olimpici astfel: s-au oferit 404 premii pentru elevii cu rezultate deosebite la învățătură în valoare de 168.000 lei, s-au oferit 35 de premii pentru elevii premiați la olimpiadele naționale în valoare de 71.500 lei, s-au oferit 26 de premii pentru profesorii îndrumători ai elevilor olimpici naționali în valoare brută de 61.000 lei și s-au oferit 3 premii pentru elevii olimpici internaționali în valoare de 24.000 lei.

Transferului Parcului Şipote și Pădurii Zamca (143,925 ha), în curs de aprobare la Guvern

Referitor la investițiile în serviciile publice, realizate cu cheltuială de la bugetul local, edilul a reiterat că s-au achiziționat activele TASA pentru societatea de transport public de călători TPL SA, s-a finalizat lucrarea „Platforma betonată pentru noul sediu TPL” la capătul străzii Căpitan Grigore Andrei și tot în acest an a fost depus proiectul pentru stații de încărcare a mașinilor electrice la Agenția Fondurilor de Mediu.

Referitor la alte servicii de utilitate publică, Ion Lungu a amintit că s-a finalizat documentația pentru canalizare menajeră pe strada Dobrilă Eugen, Molidului și Fagului. Edilul a reiterat că se continuă proiectul „Extindere Rețea de Gaz Metan în Burdujeni-Sat”, unde a avut loc finalizarea lucrărilor pe următoarele străzi: Dobrilă Eugen, Făgetului, Molidului, Vasile Pârvan, Lev Tolstoi, Pietrăriei, Tiberiu Popea, Pictor Panaiteanu, Victor Babeș, Mioriței, Căprioarei (însumate, acestea reprezintă 34,66% din stadiul fizic). De asemenea, la același proiect se lucrează la montarea stației SRM.

De asemenea, la capitolul salubritate, pentru locuințe individuale: în perioada 15 februarie – 30 martie 2019 s-au distribuit către aproximativ 5 700 de locuințe individuale, câte 2 europubele de 120 L fiecare, de culoare galbenă pentru fracția uscată și de culoare neagră pentru fracția de culoare umedă. În acest sens s-au stabilit zile diferite de ridicare a deșeurilor pe cele 2 categorii, iar pentru locuințe în sistem condominium: s-au montat 100 de platforme semi-îngropate cu o capacitate de 9 m3 de colectare a deșeurilor municipale, compuse din 3 containere a câte 3 m3 de fiecare din care 2 containere de 3 m3 pentru fracția umedă (deșeuri menajere) și un container de 3m3 pentru fracția uscată (deșeuri reciclabile). Începând cu luna august s-au montat platforme îngropate cu o capacitate de 11m3, fiecare platformă fiind formată din 3 containere: 1 container de 5m3 pentru fracția umedă (deșeuri menajere) și 2 containere de câte 3 m3 fiecare pentru fracția uscată (deșeuri reciclabile). Numărul total de platforme îngropate este de 50 buc. pentru anul 2019 și 50 buc. pentru anul 2020.

În ceea ce privește iluminatul public, edilul a precizat că este în curs de licitație delegarea sistemului de iluminat public și s-a finalizat extinderea rețelelor de iluminat pe 10 străzi în zona Aleea Dumbrăvii. Primarul a amintit despre reușita transferului Parcului Şipote și Pădurii Zamca (143,925 ha), proiectul fiind în curs de aprobare la Guvern. Referitor la valorificarea potențialului economic, municipiul Suceava a devenit acționar la Parcul Industrial Bucovina de la Aeroportul Suceava cu un procent de 15,007%.

Fonduri pentru cultură și sport

În privința demersurilor pe linie socio-culturală, Ion Lungu a menționat – între altele – că, în acest an au fost sărbătorite 127 cupluri de aur care au împlinit 50 de ani de căsătorie. De asemenea, în legătură cu transparența și comunicarea/consultarea publică, Ion Lungu a făcut trimitere la continuarea așa numitei „bugetării participative”, în sensul consultării cetățenilor cu privire la proiectele pe care ar vrea să le promoveze la finanțare prin bugetul local. „Este pentru al doilea an când în Municipiul Suceava este organizată Bugetarea Participativă (în format electronic, până atunci fiind consultări pe cartiere – n.red.) oferind posibilitatea cetățenilor să participe la fundamentarea bugetului”, a subliniat Ion Lungu.

„Pe 28 noiembrie 2019 am sărbătorit ZIUA BUCOVINEI. Au fost finanțate o serie de activități culturale după cum urmează: Zilele Teatrului Matei Vișniec, Zilele Orașului Suceava, Festivalul Internațional de Artă Medievală, Concursul Lira de Aur, Paște în Bucovina, Revelion în aer liber. A fost reabilitat Monumentul Eroilor din Burdujeni Sat, din fața primăriei. S-a montat o placă gravată cu primarii din Burdujeni Sat în perioada 1892-1940. Am continuat lucrările de pictură la Catedrala Nașterea Domnului din Suceava. S-a acordat în acest an suma de 1.000.000 lei. S-au cumpărat piane noi: unul YAMAHA cu coadă la Centrul Cultural Bucovina și unul marca KAWAI la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu”, a precizat primarul Ion Lungu, cu referire la acțiunile pe linie culturală și religioasă finanțate de la bugetul local.

Tot pe linie de cultură, edilul a arătat că este în curs de înființare Orchestra de Cameră a Municipiului Suceava. „Am sprijinit sporturile sucevene cu suma de peste 4.000.000 lei din care 1.500.000 la fotbal, 1.500.000 la handbal și celelalte sporturi (rugby, volei, atletism, box, hochei, etc.)”, a adăugat Ion Lungu, cu referire la susținerea de la bugetul local a activităților sportive.

De asemenea au fost făcute noi acorduri de înfrățire cu orașul Yinchuan din Republica Populară Chineză, acord semnat pe data de 12 septembrie, cu orașul Karavas din Cipru cu care trebuie să semnăm acordul de parteneriat după ce a fost aprobat în Consiliul Local

În opinia lui Ion Lungu între principalele nerealizări din acest an se numără întârzierea proiectelor europene, nerespectarea programului de asfaltări în oraș, conform graficului stabilit și nefinalizarea Cartierului „Europa” pentru tineri, din zona Tătărași. (Dan PRICOPE)