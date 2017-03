Primarul Lungu dorește o întâlnire cu parlamentarii suceveni pentru a-i convinge să inițieze un proiect de lege privind Parcul Sipote și pădurea Zamca

Acesta a trimis o adresă prin care i-a solicitat prefectului Constantin Harasim să convoace o întâlnire cu parlamentarii suceveni din toate partidele pentru a-i convinge să susțină o lege prin care să poată fi transferată suprafața de 156,28 ha de pădure în domeniul public al municipiului Suceava

Ion Lungu a arătat ieri că a solicitat sprijinul prefectului Constantin Harasim pentru ca municipalitatea să poată prelua Parcul Sipote. Acesta a spus că își dorește să aibă o întâlnire cu parlamentarii județului Suceava, astfel încât să îi poată convinge să inițieze un proiect de lege prin care să poată fi transferată suprafața de 156,28 ha de pădure în domeniul public al municipiului Suceava. Intâlnirea ar urma să aibă loc peste două săptămâni.

“O problemă importantă pentru care am spus că voi încerca să obțin și sprijinul domnului prefect este cea privind preluarea Parcului Sipote. Așa cum se știe, noi în luna decembrie am dat o hotărâre de Consiliu Local de principiu, privind preluarea unor terenuri din fondul forestier de stat în domeniul public al municipiului Suceava. Si aici discutăm concret de o suprafață de 156,28 ha, din care 50,56 hectare la Romsilva, în zona Cetate-Brădet, iar 105,72 hectare în zona Zamca. M-am adresat și am înregistrat o adresă la Prefectură în cursul zilei de luni, în care îl rog pe domnul prefect să mă sprijine să facem un apel, să avem o discuție cu toți parlamentarii din Suceava, cei 14 reprezentanți ai partidelor politice și reprezentanți ai minorităților polonă și italiană, în așa fel încât să se demareze un proiect de lege în Parlament, care să fie votat. Dacă nici acum nu transferăm aceste terenuri, Parcul Sipote, nu știu când le mai putem transfera. Având în vedere faptul că, așa cum se știe, avem un acord de principiu de la Romsilva, în care ei spun că sunt de acord în principiu să se transfere aceste suprafețe de teren la Primăria Municipiului Suceava, acord dat în luna decembrie anul trecut și de asemenea, faptul că stipulează aici foarte clar că aceste păduri sunt prinse în categoria funcțională 1.4 A – Păduri special amenajate în scop recreativ (păduri parc), cred că sunt toate premisele să putem transfera aceste suprafețe de pădure la Primăria Municipiului Su­ceava”, a declarat ieri primarul Ion Lungu.

Acesta a mai arătat că, pentru a putea prelua această porțiune de pădure și a o putea amenaja, este nevoie de o inițiativă legislativă, motiv pentru care Ion Lungu a făcut apel la parlamentarii suceveni în repetate rânduri. Acum, primarul sucevean dorește să aibă o întâlnire cu toți parlamentarii, în cadrul căreia va încerca să îi convingă să propună o astfel de inițiativă legislativă, în așa fel încât să poată transfera aceste păduri din fondul forestier în domeniul public al municipiului Suceava.

“Sigur, este nevoie de voință politică, este nevoie de un proiect de lege care să treacă prin Parlament, să devină lege, o lege care să fie votată în Parlamentul României. Eu fac un apel la toți parlamentarii din județul Suceava să sprijine această inițiativă a municipalității de a primi aceste suprafețe de pădure în proprietate, în așa fel încât să putem să le întreținem – pentru că ele au acest caracter astăzi de păduri parc -, să le putem întreține, să le putem moderniza, să putem amenaja zone de agrement, să intrăm într-o zonă de norma­litate, practic. Având în vedere faptul că aceste păduri sunt la doi metri de Primărie, cred că este normal și corect să le putem administra. Sper ca domnul prefect să mă ajute. Am vorbit cu el la telefon, i-am trimis această adresă oficială, l-am rugat pe domnul prefect dacă îi poate convoca dumnealui pe domnii parlamentari, în așa fel încât să nu se interpreteze din punct de vedere politic. Dacă îi convoc eu spun că primarul liberal convoacă parlamentarii toți sau prin Consiliul Județean. Domnul prefect, care este reprezentantul Guvernului în teritoriu, cred că poate face acest lucru și am propus data de vineri, 17 martie, ora 12:00, în măsura în care domnul prefect va fi de acord să îi roage pe domnii parlamentari să vină la o discuție pe această temă”, a mai declarat ieri primarul Ion Lungu. (A.I.)