Primarul Lungu crede că Suceava poate avea 40 de autobuze electrice noi la mijlocul anului viitor

Primarul Sucevei speră să atragă finanțarea pentru 40 de autobuze electrice până la finele anului, iar în ce privește varianta de aducere a autobuzelor până la jumătatea anului 2019, edilul a precizat că este posibilă dacă nu sunt contestații la licitație. «Este o variantă optimist-realistă», a precizat primarul Lungu

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, este de părere că aducerea celor 40 de autobuze electrice în municipiul reședință de județ ar putea avea loc la jumătatea anului viitor. „Este o variantă optimist-realistă”, a declarat, ieri, în conferință de presă, primarul Ion Lungu. Ulterior, el a vrut să explice ce a vrut să spună prin „varianta optimist-realistă”: „Dacă nu vor fi contestații, vom putea avea autobuzele electrice, la Suceava, undeva pe la mijlocul anului viitor”. Pentru aceasta însă ar trebui să fie semnat contractul de finanțare cel târziu până la finele acestui an și demarată imediat procedura de achiziție, după cum a explicat primarul în cadrul conferinței de presă de ieri. În opinia sa, „sunt șanse reale ca până la finele anului să semnăm contractul de finanțare”, apreciiind ca fiind „realist” termenul de 31 ianuarie 2019 în privința accesării fondurilor europene nerambursabile. „Eu sunt cel care am adus 30 de autobuze noi din Franța când nimeni nu credea că va fi posibil. Am să aduc și 40 de autouze electrice noi. Mi-ar fi rușine să comentez dacă aș fi în locul celor care mi-au lăsat societatea de transport în faliment când am ajuns primar”, a ținut să precizeze ieri Ion Lungu în conferința de presă.

Reamintim că edilul afirmase, cu circa două săptămâni în urmă, tot într-o conferință de presă, că municipiul Suceava se află în topul reședințelor de județ care au finalizat documentațiile obligatorii pentru accesarea finanțărilor europene nerambursabile disponibile în programarea 2014 – 2020. După ce, alături de alți primari de municipii reședință de județ din țară, a participat la o întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă, Ion Lungu declarase că „suntem între primele cinci orașe din țară care au depus documentele pentru finanțările acordate în perioada 2014 – 2020”. Tot la acea dată, conform evaluărilor preliminarii, doar 14 orașe reședință de județ din totalul de 39 puteau accesa respectivele fonduri. În situația de altfel destul de presantă (fondurile alocate pe programarea 2014 – 2020 trebuie, în principiu, cheltuite până în 2020), sunt municipalități care ar dori să grăbească termenele, în vreme ce altele dimpotrivă. „Termenul de depunere a proiectelor este până la 31 decembrie 2018. Noi, cei care avem toate ­do­cumentele în ordine, ne-am dori să scurtăm acest termen, însă există orașe care le au încă în lucru”, mai spunea cu circa două săptămâni în urmă Ion Lungu referindu-se și la faptul că Suceava ar putea accesa fonduri pentru achiziționarea a minimum 40 de autobuze electrice, cu sistem de e-tiketing și monitorizare în trafic a flotelor.

Pe de altă parte, în conferința de presă de ieri, Ion Lungu s-a referit și la o situație mai veche care a determinat Primăria Suceava să ia decizia de a face o autobază nouă în Burdujeni-sat. Primarul de Suceava a insistat cu privire la faptul că această autobază ar urma să fie dată în folosință doar pentru autobuzele electrice. Noua autobază va fi amenajată pe un teren viran de 25.000 mp situat în cartierul Burdujeni-sat, la capătul străzii Căpitan Grigore Andrei. Ion Lungu a reiterat explicațiile dintr-o precedentă conferință de presă cum că din cauza unor probleme juridice legate de terenurile de la Termica și de la TPL, există riscul să nu poată fi aprobat proiectul cu finanțare europeană referitoare la transportul electric în Suceava. După o analiză cu grupurile de consilieri locali, s-a concluzionat că terenul din capătul străzii Căpitan Grigore Andrei – un imaș de 2,5 ha unde localnicii au aruncat resturi de materiale de construcție – ar fi zona optimă de realizare a unei platforme betonate a respectivei autobaze, cu bani de la bugetul local. (Dan PRICOPE)