Primarul Lungu amenință două firme cu rezilierea contractelor dacă nu finalizează lucrările

Firmele vizate au mari întârzieri la lucrări, una la gardul cimitirului Pacea, cealaltă la racordarea cu electricitate a cartierului Europa

Şedința de comandament de la Primăria municipiului Suceava privind investițiile municipalității a fost una pe alocuri tensionată după ce primarul Ion Lungu, nemulțumit de ritmul foarte slab al unor lucrări de investiții, s-a dezlănțuit împotriva constructorilor, amenințând o firmă din Botoșani chiar cu rezilierea contractului. O altă nemulțumire pentru care Ion Lungu a spus că este posibilă rezilierea contractelor ar fi legată de investiția pentru racordarea la energia electrică a cartierului Europa de pe Tătărași. Firma din Botoșani de care era nemulțumit primarul Sucevei are mari întârzieri la lucrările de la noul gard de la cimitirul Pacea. „Avem două lucrări pe care nu știm cum să le scoatem la capăt. Energia electrică în cartierul Europa. Săptămâna trecută constructorul a spus că a adus stâlpii, iar eu am spus că iau fanfara să-i întâmpin. I-am văzut și nu au fost buni. Sunt mai mici decât cei din contract. Nici nu i-am lăsat să-i descarce și le-am spus să-i trimită înapoi și să aducă alții. Mi se pare o mare neseriozitate. Au spus că aduc alți stâlpi în două săptămâni. Nu este în ordine pentru că nu au respectat contractul. Nu știu ce se întâmplă pentru că de jumătate de an nu pot să aducă 50 de stâlpi de electricitate. Nu știu ce vom face, dar ne gândim chiar la rezilierea contractului. Gardul la cimitir. Nu s-a lucrat deloc, deși termenul a expirat. Îmi este teamă că lucrarea nu o să fie gata pe 28 noiembrie. Un fleac de lucrare. Dar asta este la noi, la români, firmele nu au capacitate. Mergem cu biciul și cu zăhărelul”, a spus Ion Lungu. Este de menționat că edilul a avut o manifestare extrem de nervoasă la adresa firmei respective nu atât la declarația de după comandament, ci în timpul comandamentului, când le-a reproșat că fac fel de fel de intervenții și, în replică, le-a reiterat avertismentul că dacă mai continuă în felul aceasta chiar nu vor mai lucra în Suceava nici dacă apelează la președintele Klaus Iohannis. (D.P.)