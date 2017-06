Primarul Ion Lungu vrea să transforme Suceava într-un oraș care funcționează cu energie verde

Suceava va găzdui în 2019 o întrunire a participanților la proiectul “Dezvoltare Inteligentă pentru Orașe Europene 2014-2020”. Primarul Ion Lungu a explicat ieri că își dorește ca până în 2019 să fie implementate proiectele de transport electric în municipiul Suceava, de modernizare a iluminatului public și alte proiecte în domeniul energiei verzi

Primarul Ion Lungu a participat săptămâna trecută, în orașul irlandez Cork, la un proiect care vizează dezvoltarea inteligentă a orașelor europene pentru perioada 2014-2020. In cadrul întâlnirilor avute au fost dis­cutate strategii și soluții inteli­gente de gestionare a energiei, reciclarea deșeurilor și gestionarea lo­­curilor de parcare. Edilul sucevean a prezentat în cadrul întâlnirilor stra­tegia suceveană în acest sens, pe care cei prezenți la întâlniri au apreciat-o. In Cork, strategiile de dezvoltare au fost deja implementate și func­ționează în mai multe domenii. Intrucât, în cazul orașului irlandez, ISU aparține de Primărie, Ion Lungu a explicat că toate utilajele sunt electrice, toate serviciile care țin de Primărie utilizând transportul electric. In cadrul discuțiilor a fost abordată și problema gestionării tra­­fi­­­­cului, edilul sucevean arătând că atât sistemul de gestionare a locurilor de parcare, cât și cel de monitorizare a traficului sunt foarte bine puse la punct. Municipiul Suceava a fost felicitat pentru faptul că în municipiu a putut fi construită o centrală care funcționează cu biomasă.

“Săptămâna trecută am participat la adunarea generală pentru proiectul «Dezvoltare Inteligentă pentru Orașe Europene 2014-2020», care a avut loc în orașul Cork, din Irlanda. Este un proiect foarte important și sunt implicate orașe de renume: orașele lider, în primul rând Stockholm, Barcelona și Koln; orașe invitate: Suceava, Graz din Austria, La Valleta din Malta și Porto din Portugalia. Am participat la această adunare generală, am vizitat orașul, am văzut proiectele implementate de partea irlandeză și am venit foarte încântat de acolo vizavi de ceea ce am văzut. Dacă noi suntem la o fază de implementare a proiectului energie verde în municipiul Suceava, înce­pând cu biomasa – și a rămas foarte impresionat primarul de la Cork că noi avem încălzire pe biomasă și dumnealor își doresc să facă acest lucru la Cork și încă nu au reușit. De asemeni, iluminatul public tip LED și proiectele pe transport electric au fost apreciate. Ei sunt deja la o fază superioară, la o fază inteligentă de implementare a acestor energii verzi și vă dau doar câteva exemple: la consumul de energie, pe stradă becurile sunt aprinse la o anumită intensitate pe timp de noapte, ca și la hoteluri, când o persoană se apropie de bec crește inten­sitatea becului. La fel la Pri­mărie. Au numai transport electric. Acolo ISU aparține de primării. Incepând de la mașinile ISU, ma­șinile utilitare ale Primăriei, autoturisme, biciclete electrice, totul este pe transport electric. La fel în do­meniul parcărilor: au sisteme de ­evi­­­dență a parcărilor foarte bine puse la punct, de fluidizare a traficului, aceste dispecerate, sisteme de monitorizare a traficului prin care se poate observa foarte bine traficul în oraș, se poate interveni, se poate regla printr-un sistem din încăpere, în așa fel încât din dispecerat să se poată modifica timpii la semafoare, astfel încât să fluidizeze traficul aco­lo unde pe anumite părți din oraș este aglomerație. Au fost și alte proiecte importante pe care le-am văzut la Cork”, a declarat ieri primarul Ion Lungu.

Suceava va găzdui o astfel de în­tru­nire a participanților la proiectul “Dezvoltare Inteligentă pentru Orașe Europene 2014-2020” în anul 2019. Primarul Ion Lungu a explicat ieri că își dorește ca până atunci să fie implementate proiectele de transport electric în municipiul Suceava, de mo­dernizare a iluminatului public și alte proiecte în domeniul energiei verzi, astfel încât cei din delegația care va fi prezentă atunci la Suceava să poată observa rezultatele implementării energiei verzi în municipiul nostru.

“Anul viitor întâlnirea va avea loc la Stockholm. Eu am participat la Cork, am fost foarte impresionat. Este o onoare pentru orașul nostru să facă parte dintr-o asemenea elită de orașe care implementează soluții inteligente pentru perioada 2014-2020. Trebuie să îl felicit pe domnul Dura, directorul Direcției de Fonduri Europene din Primăria Municipiului Suceava, pentru că suntem în aceste proiecte și este un lucru destul de bun. Tot ca urmare a acestor proiecte suntem în faza de implementare a transportului electric în Suceava”, a mai arătat ieri Ion Lungu.

Proiectul GrowSmarter – ”Dezvoltare Inteligentă pentru Orașe Europene 2014 – 2020” este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cadru Horizon 2020. Municipiul Suceava implementează, în perioada 2015 – 2019, acest proiect, care va fi finanțat din fonduri europene nerambursabile în cadrul programului Horizon 2020, programul cadru al Uniunii Europene în domeniul cer­cetării și inovării și reprezintă instrumentul economic pentru asigurarea competitivității pe plan mon­­dial a spațiului european comun.

Bugetul total al proiectului este de 32.521.771 euro, din care contribuția Uniunii Europene este de 24.999.450 euro. (Alexandra IONICA)