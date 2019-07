Primarul Ion Lungu – vicepreședinte al Asociației “Moldova se dezvoltă”

Primarii a șapte municipii din nord-estul României (Piatra-Neamț, Iași, Suceava, Botoșani, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc și Roman) au semnat ieri, la Piatra Neamț, statutul și actul constitutiv al Asociației. Tot ieri a fost aleasă și prima conducere rotativă a Asociației: Mihai Chirica, primarul municipiului Iași – președinte și Ion Lungu – primarul municipiului Suceava – vicepreședinte. ”Când am pornit la drum ne-am gândit foarte serios că principala sursă a noastră de finanțare sunt fondurile europene. Ne vom zbate, pentru că aceste investiții teritoriale integrate ne dau posibilitatea să dezvoltăm întreaga zonă. Vom putea dezvolta investiții pe infrastructură, turism, cultură sau altele”, a declarat ieri primarul Lungu. Potrivit edililor prezenți ieri la Neamț, au mai anunțat că vor să facă parte din Asociație și primarii municipiilor Bârlad, Comănești și Vaslui

Primarii a șapte municipii din regiunea de nord-est au semnat marți, la Piatra-Neamț, actul constitutiv și statutul Asociației “Moldova se dezvoltă”, organism care are ca scop atragerea de fonduri guvernamentale și europene pentru proiecte comune.

Cele șapte municipii care au constituit Asociația sunt Piatra-Neamț, Iași, Suceava, Botoșani, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc și Roman.

Primarii municipiilor semnatare au subliniat importanța asociației în atragerea de fonduri europene pentru proiecte integrate de dezvoltare a regiunii.

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a precizat că prin intermediul Asociației vor putea fi accesate fonduri pe proiecte de infrastructură, turism sau cultură.

”Când am pornit la drum ne-am gândit foarte serios că principala sursă a noastră de finanțare sunt fondurile europene. Ne vom zbate, pentru că aceste investiții teritoriale integrate ne dau posibilitatea să dezvoltăm întreaga zonă. Vom putea dezvolta investiții pe infrastructură, turism, cultură sau altele. Trebuie să facem intervenții la guvern când se face strategia cadru 2021 – 2027 și să ne apucăm de lucru. Vom face o strategie de dezvoltare unică, integrată, a acestei asociații. În perioada următoare vom realiza Strategia de Dezvoltare Integrată a Asociaăiei, să ne adresăm Guvernului României și Uniunii Europene, să putem promova Investiții Teritoriale Integrate (I.T.I.), în exercițiul financiar al UE 2021-2027”, a declarat primarul Lungu.

”Este un moment important și sunt foarte încrezător că prin intermediul acestei asociației vom reuși împreună să dezvoltăm regiunea Moldovei și implicit fiecare dintre localitățile pe care le conducem. Suntem șapte membri fondatori, dar este o asociație care rămâne deschisă și sunt convins că pe parcursul timpului se vor alătura și alți primari, unii dintre ei deja și-au exprimat intenția de a fi membri”, a declarat primarul municipiului Piatra-Neamț, Dragoș Chitic.

La rândul său, primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a subliniat că Asociația este cea mai mare structură asociativă din România la nivel regional, care vine să prezinte îndeaproape problemele regiunii de nord-est.

”Asociația ‘Moldova se dezvoltă’ este o platformă de luptă politică și administrativă. Faptul că astăzi nu avem infrastructura de care aveam nevoie pentru dezvoltarea autostrăzilor, drumurilor expres, căi ferate de înaltă viteză și multe alte lucruri, se datorează și faptului că nu am fost consecvenți să o cerem, și să batem cu pumnul în masă dacă este nevoie, de la toți cei care au guvernat sau guvernează România. Reprezentăm peste un milion de locuitori. (…) Nu ne-am apucat de autostradă, nu ne-am apucat de spital regional de urgență, nu am finalizat nici o centură a niciunui municipiu, nu am reușit să punem la punct sistemul energetic, aducțiunile de gaze naturale, partea de infrastructură majoră și utilități nici ea nu a fost realizată aproape deloc. Deci un motiv în plus pentru a pune piciorul în prag în noul exercițiu financiar, lucru pe care împreună l-am cerut Comisiei Europene, ca din 2021, autoritățile locale și mai ales cele asociate, să poată dirija în mod direct, în procente importante, fonduri europene dedicate proiectelor majore”, a spus Mihai Chirica.

Edilul municipiului Botoșani, Cătălin Flutur, a explicat că apariția acestei asociații se datorează ineficienței Guvernului de a susține proiectele primăriilor din regiunea de nord-est.

”Ne-a ajuns cuțitul la os. Facem această asociație pentru că am dat peste un guvern total ineficient, care nu a înțeles nimic din nevoia de bani în România, care a făcut ghiduri generale la nivel național. A fost un guvern total incompetent și nu au suferit primarii, ci toate comunitățile care așteptau acești bani europeni, singurii care ne-au scos la lumină după aderarea la UE și care ne puteau duce mai departe pe proiecte integrate la nivel regional. Am zis că ne luăm soarta în mâinile noastre, pentru că asociația este eligibilă și este și un interes major din partea Uniunii Europene și a Băncii Mondiale”, a precizat Cătălin Flutur.

Asociația ‘Moldova se dezvoltă’ are conducere rotativă, care se va schimba la șase luni. În urma alegerilor de ieri, acum președinția este asigurată de Mihai Chirica, iar Ion Lungu este vicepreședinte.

Primul pas pentru constituirea asociației a fost pe 17 decembrie 2018, la Suceava, când a fost semnat acordul cadru pentru înființarea acesteia, apoi pe 23 ianuarie 2019, la Iași, s-au realizat actul constitutiv și statutul.

Între timp, consiliile locale din cele șapte municipii au aprobat asocierea, dar și actul constitutiv și statutul, iar marți, la Piatra-Neamț, au fost semnate cele două documente de către primari.

Din asociație vor putea face parte și alte municipii și, în timp, dacă proiectele o vor cere, vor fi acceptate și orașe sau comune. Conform statutului, deocamdată pot face parte din asociație doar municipii sau municipii reședință de județ.

Potrivit edililor prezenți, au mai anunțat că vor să facă parte din Asociație și primarii municipiilor Bârlad, Comănești și Vaslui.