Primarul Ion Lungu va apela la instanță pentru rezolvarea problemei salubrizării, dacă licitația va fi anulată

După ce CNSC a emis luni o decizie prin care blochează procedurile privind atribuirea prin concesiune a serviciului de salubrizare menajeră al municipiului Suceava, la solicitarea firmei RER Ecology, primarul Ion Lungu a explicat ieri că, în cazul în care se decide anularea procedurii, va apela la instanță, pentru că municipalitatea nu poate relua procedurile la nesfârșit, având în vedere toate aprobările care sunt necesare pentru inițierea unei proceduri de licitație. Edilul sucevean a explicat că va răspunde în limita termenului stabilit solicitării CNSC, și anume de cinci zile de la comunicare, iar în funcție de răspunsul dat de CNSC se va stabili modul în care se va acționa. Totuși, Ion Lungu a explicat că, în opinia sa, această chestiune va fi soluționată în cele din urmă în instanță. Printre observațiile transmise de firma RER Ecology se numără și faptul că perioada pe care va fi încheiat contractul este prea mică pentru a putea fi recuperate investițiile prevăzute de contract, dar și faptul că participarea la licitație ar fi restricționată prin anumite prevederi ale contractului.

“Noi încă nu am primit nimic, dar este decizie de suspendare a licitației la Suceava privind salubritatea menajeră din data de 1 noiembrie. Așteptăm să primim oficial această decizie. Noi avem un termen de cinci zile la dispoziție să răspundem la observațiile care sunt acolo și vom face acest lucru. In măsura în care se va anula licitația, vom ataca noi în instanță la Curtea de Apel, pentru că nu avem altă soluție. S-o luăm de la capăt, iar ne mai luptăm vreo jumătate de an prin Consiliul Local, pe la ANRMAP încă vreo jumătate de an și când ajungem acolo cineva contestă și o iei de la început. Sigur că aceste firme de salubritate, ca și majoritatea agenților care lucrează sau joacă în liga mare, au cabinete de avocatură cu care lucrează. Avocatul celor de la RER Ecology este doamna Cristina Trăilă, care nu este nimeni alta decât fosta șefă de la ANRMAP, care cunoaște toate virgulele de pe acolo și sigur că a găsit niște virgule și în documentația noastră. Aștept să vedem decizia oficială de suspendare, să vedem observațiile care sunt, noi vom răspunde prompt la ele, dar este clar că nu se mai poate ține licitația pe data de 1.11. Noi avem termen în cinci zile să formulăm aceste răspunsuri la CNSC, iar CNSC-ul trebuie să se pronunțe în termen de 30 de zile. Deci mai este treabă. Probabil vom ajunge în instanță, dar de această dată vom ataca noi în instanță pentru că nu mi se pare corect, după ce de vreo patru ori ne-au întors de la ANRMAP, am făcut documentația exact după toate observațiile și sugestiile dumnealor, acum să o luăm de la început. Așa cum preconizam, este o licitație cu o miză foarte mare, cu valoare mare, pe o perioadă lungă de timp. Culmea e că am înțeles că se dorește perioada mai mare de 12 ani, pentru că nu se recuperează investițiile în termen de 12 ani și multe alte chestiuni. Sau că e restricționată participarea la licitație, dar vom vedea ce și cum, este clar că ne așteaptă o bătălie lungă, așa cum anticipam”, a explicat ieri primarul Ion Lungu.

Reamintim că licitația de la salubrizare a mai fost blocată o dată în 2014, atunci când, după expirarea contractului cu SC ROSAL SA, fostul operator a depus o contestație la CNSC care a dus la numeroase procese și în cele din urmă la anularea licitației de acum doi ani și jumătate. In acest interval, asocierea DIASIL- FLORCONSTRUCT a asigurat salubrizarea municipiului reședință de județ în baza unei hotărâri de Consiliu Local, cu statut provizoriu. Salubrizarea suceveană este acum pusă din nou în pericol de o contestație care ar putea bloca încă o dată pentru o lungă perioadă de timp atribuirea acestui contract și mo­­der­nizarea acestui serviciu în Suceava. (Alexandra IONICA)