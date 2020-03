Primarul Ion Lungu: “SUNTEM ÎM STARE DE ALERTĂ”. Măsuri stabilite joi dimineață de Comitetul pentru situații de urgență al municipiului Suceava

Joi dimineata, primarul Ion Lungu a convocat din nou Comitetul local pentru situatii de urgenta al municipiului Suceava, unde au participat ca invitati, pe langa cei 41 de membri de drept, si reprezentanti ai mall-urilor si hyper-marketurilor din oras , de asemenea directorii unitatilor de invatamant si seful Garii Burdujeni.

“Am luat in discutie inchiderea cresei din subordinea Primariei, la fel ca unitatile de invatamant, pana pe data de 22.03.2020, dezinfectie in unitatile de alimentatie publică, masuri de prevenire a aglomeratiilor la casele de marcat, dezinfectie in scoli, materiale igenico -sanitare grupuri sociale, dezinfectie piete, gara, bazar etc.”, a declarat primarul Ion Lungu.



De asemenea, s-a discutat despre limitarea întâlnirilor publice, a evenimentelor la care participă mai mult de 100 de persoane in spatii inchise. Limitarea accesului in institutiile publice, accesul fiind permis persoanele care au urgențe, masuri ferme pentru limitarea aglomeratiei la ghișee.



Începând de astazi, la Primaria Suceava persoanele care intra vor fi triate, pe langa politistul de la intrare va fi si un ofiter de serviciu care discuta cu persoana care are treaba la primarie si stabileste modalitatea de rezolvare a problemei (depunere documentație la registratura, inmanare copie, discutie telefonica la compartimentul de specialitate etc.).



“Prin aceste măsuri protejam cetățenii municipiului in ceea ce priveste raspandirea virusului si deopotriva salariații din Primarie care sunt expusi riscului de a fi contaminati. Suntem in stare de Alerta si vom convoca Comitetul pentru situatii de urgenta oricand va fi nevoie”, a declarat primarul Ion Lungu.