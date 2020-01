Primarul Ion Lungu, primul sucevean care și-a achitat impozitele și taxele locale pe 2020

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a fost și în acest an primul sucevean care și-a achitat taxele și impozitele locale, el precizând că din punctul său de vedere este corect ca edilul localității să dea un exemplu pozitiv în acest sens. „Şi în acest an am fost primul cetățean care a achitat taxele și impozitele locale în Municipiul Suceava. Cred că este corect, în calitate de reprezentant al autorităților locale, să dăm exemplu de responsabilitate civică”, a declarat primarul Ion Lungu. De asemenea, el a reiterat același apel din anii trecuți de a veni cetățenii în număr mare să achite taxele locale în perioada 6 Ianuarie – 31 Martie ca să poată primi reducere de 10%, mai ales că nu a fost modificat cuantumul contribuțiilor la bugetul local.

„Fac un apel la toți contribuabilii Municipiului Suceava să achite taxele și impozitele locale în această perioadă pentru a beneficia de reducere (bonificații) de 10% atât persoane fizice, cât și persoane juridice. Taxele și impozitele locale în anul 2020 sunt identice cu cele de anul trecut și de acum doi ani. Acestea nu au fost majorate”, a mai menționat primarul Ion Lungu pe contul său de facebook.

Astfel, persoanele fizice și juridice care achită taxele pentru întregul an, până la data de 31 martie, beneficiază de o reducere de 10% aplicată pentru impozitul pe teren, clădiri și mașini. Acestea se pot achita la casieriile Primăriei (numerar sau card), în conturile de trezorerie ale instituției sau online pe http://primariasv.ro/portal/suceava/portal.nsf/AllByUNID/000093C2?OpenDocument ori accesând site-ul: www.ghiseul.ro. Pe acesta din urmă se calculează singur reducerea de 10%. (D.P.)