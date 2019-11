Primarul Ion Lungu îndeamnă sucevenii să iasă la vot în număr mare pentru Klaus Iohannis

Edilul Sucevei, care este și președintele organizației municipale Suceava a PNL, a spus că este important ca actualul președinte să obțină un nou mandat și asta pentru că atât orașul, cât și județul Suceava au cunoscut cea mai mare dezvoltare atunci când PNL a avut președintele țării, Guvernul, președintele Consiliului Județean Suceava, primari și parlamentari majoritari din PNL. “Ne adresăm în primul rând alegătorilor noștri, dar nu numai. Şi le transmit celor care vor să-l voteze pe Klaus Iohannis să vină la vot. Pentru că unii spun că deja a câștigat. Nu a câștigat încă. Mai este un tur”, a spus Ion Lungu

Primarul Sucevei, Ion Lungu, crede că nu sunt motive de îndoială cu privire la realegerea lui Klaus Werner Iohannis în funcția de președinte al României, dar este de părere că nu trebuie a se da curs mesajelor de genul „Klaus Iohannis e ca și când ar fi ales deja”. Edilul a declarat că s-a implicat și se va implicat în continuare în campania pentru susținerea alegerii președintelui Klaus Iohannis, arâtând că este important pentru Suceava să fie ales acesta cu un rezultat bun în al doilea tur de scrutin. De aceea, într-o conferință care a avut loc duminică, 17 noiembrie, la sediul organizației județene Suceava a PNL, Ion Lungu i-a îndemnat pe cetățeni să iasă în număr mare la vot, duminică, 24 noiembrie pentru ca actualul președinte să scoată un rezultat foarte bun în municipiul și în județul Suceava.

„Noi am reînceput campania, am fost deja din nou în cartierele Obcini și George Enescu, iar în această dimineață am fost împreună cu președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, în piața de la Verești. Şi vreau să spun că oamenii ne primesc bine, suntem convinși că vom obține un rezultat bun și foarte bun în turul al doilea pentru președintele Klaus Iohannis. Sigur, ne adresăm în primul rând alegătorilor noștri, dar nu numai. Şi le transmit celor care vor să-l voteze pe Klaus Iohannis să vină la vot. Pentru că unii spun că deja a câștigat. Nu a câștigat încă. Mai este un tur”, a spus Ion Lungu.

Klaus Iohannis trebuie să câștige alegerile pentru că este singura garanție că va scoate Moldova din izolare

Edilul, care este și președinte organizației municipale Suceava a PNL, a spus că este important ca actualul președinte să obțină un nou mandat și asta pentru că atât orașul, cât și județul Suceava au cunoscut cea mai mare dezvoltare atunci când PNL a avut președintele țării, Guvernul, președintele Consiliului Județean Suceava, primari și parlamentari majoritari din PNL. El a spus că nu se îndoiește că actualul președinte Klaus Iohannis va câștiga alegerile, însă este important ca scorul pe care acesta îl obține să fie cât mai mare. „Şi în mod special aici la Suceava este important pentru noi acest scor. De aceea facem un apel în primul rând la votanții noștri, cei care au fost în primul tur, să se prezinte la vot și să voteze din nou Klaus Iohannis, dar și la cei care vor să-l voteze”, a precizat Ion Lungu, făcând același apel și la simpatizanții și votanții partidelor și a celor care deja au anunțat că îl vor susține pe Klaus Iohannis în turul al doilea al alegerilor.

În continuare, Ion Lungu a subliniat că președintele Klaus Iohannis trebuie să câștige alegerile pentru că este singura garanție că va scoate Moldova din izolare. Unul din principalele argumente este cel legat de necesitatea construirii autostrăzilor care să lege Moldova de sudul și de vestul țării. Potrivit acestuia, în măsura în care există autostradă, pot fi atrași investitorii, pot fi create locuri de muncă, pot rămâne tinerii pe plan local ca să lucreze. „Astăzi, Moldova este izolată. O să vină PSD să spună că au dres, că au mărit pensii. Degeaba fac aceste lucruri dacă Moldova rămâne în continuare izolată. Şi când spunem izolată, vorbim în primul rând de autostrăzi. Şi indiferent câte eforturi vom face noi aici la Suceava, Gheorghe Flutur, eu ca primar, ceilalți primari, parlamentarii noștri, fără această autostradă nu avem nici un viitor în dezvoltare. Fără aceste autostrăzi nu vom avea nici o șansă să-i întoarcem pe cei care au plecat. Şi lucrul cel mai important, să reușim să îi reținem în România pe cei care termină studiile și vor să plece în Occident”, a declarat Ion Lungu.

“Klaus Iohannis este singurul lider care are credibilitate astăzi în Occident, în UE și în afară”

Edilul Sucevei a mai declarat că președintele Klaus Iohannis trebuie votat pentru că este un apărător al democrației. „De cinci ani chiar se bate pentru această democrație. Ştiți toate tentativele PSD-ului de a acapara statul, cu statul paralel și celelalte mijloace. Ori domnul președinte Klaus Iohannis a dat dovadă că nu a menajat nici un efort aici și a dus o luptă permanentă în ultimii cinci ani pentru ca România să rămână acolo unde este, ca un stat european, respectat în Europa și în lume”, a mai precizat Ion Lungu. Referitor la stabilitatea României alegerea lui Klaus Iohannis este un lucru extrem de important, aici făcând referire la parteneriatul geostrategic cu SUA. În opinia acestuia, tot Klaus Iohannis este cel care îi poate apăra pe românii aflați în străinătate. „Se știe că este singurul lider care are credibilitate astăzi în Occident, în UE și în afară. Dar discutăm în mod special în UE, unde noi avem foarte mulți români care lucrează. Avem foarte mulți suceveni care lucrează afară. Iar domnul Klaus Iohannis este omul care are credibilitate acolo”, a mai precizat președintele PNL Suceava. (Dan PRICOPE)