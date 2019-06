Primarul Ion Lungu, după întâlnirea de ieri cu premierul Dăncilă: “A fost o discuție constructivă, care sperăm că va avea primele efecte pozitive la rectificarea din iulie”

Vicepreședinte al Asociației Municipiilor din România, edilul sucevean a obținut după întâlnirea de ieri de la Palatul Victoria promisiunea că, printr-o rectificare de buget, primăriilor le vor fi restituite sumele de până la 60% din impozitul pe venit, pentru primul trimestru al anului. De asemenea, ieri, primarul Lungu a purtat discuții la București referitoare la decontarea biomasei pentru centrala Bioenergy, privind proiectul de amenajare a Curții Domnești și a depus proiectul pentru terenul de fotbal de dimensiuni UEFA

Primarul Ion Lungu, vicepreședinte al Asociației Municipiilor din România (AMR), a făcut parte din delegația formată din 15 primari care s-a întâlnit în cursul zilei de miercuri cu premierul Viorica Dăncilă, la Palatul Victoria.

Conform primarului sucevean, principala problema discutată s-a referit la restituirea sumelor până la 60% din impozitul pe venit, pentru lunile ianuarie, februarie și martie.

“D-na prim-ministru a promis că vom primi acești bani la rectificarea bugetară de la sfârșitul lunii iulie”, a declarat primarul Lungu. Conform acestuia, alte probleme discutate au fost legate de Codul Administrativ, premierul anunțând că în prima ședință de Guvern va fi dată o ordonanță de urgență pentru adop­tarea acestui Cod.

De asemenea s-a discutat pentru completarea sumelor pentru asistența socială, din cote de echilibrare din TVA, acolo unde primăriile au nevoie de acești bani. “A fost o discuție constructivă, care sperăm că va avea primele efecte pozitive la rectificarea din luna iulie”, a spus primarul Ion Lungu. De asemenea, în cursul zilei de ieri primarul Ion Lungu a purtat discuții cu ministrul Apelor si Pădurilor, Ioan Deneș, pe tema decontării biomasei folosită la centrala Bioenergy. “În cursul zilei am fost și la Institutul Național al Patrimoniului, unde am prezentat problema Curții Domnești, precum și la Compania Națională de Investiții, unde am depus proiectul pentru terenul de fotbal de dimensiuni UEFA și am discutat despre Sala Polivalentă”, a mai anunțat primarul sucevean. (O.S.)