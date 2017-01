Primarul Ion Lungu a vrut să le dea un exemplu sucevenilor, plătind primul taxele pentru anul în curs

Cei care vor achita impozitele până la sfârșitul lunii martie vor plăti cu 10% mai puțin decât ar trebui să achite în mod normal. Taxele și impozitele au rămas neschimbate, astfel că sucevenii nu vor plăti nimic în plus față de anul trecut

Ieri a fost prima zi din 2017 în care la casieriile Primăriei Municipiului Suceava s-au încasat taxe și impozite pentru anul în curs. Primarul Ion Lungu a fost primul care și-a achitat taxele și impozitele pentru acest an, încă de la primele ore de la care casieriile au fost deschise. Astfel, acesta a încercat să le dea un exemplu cetățenilor și să îi motiveze să își achite în număr cât mai mare taxele la Primărie, mai ales că cei care vor plăti impozitele până la sfârșitul lunii martie vor plăti cu 10% mai puțin decât ar trebui să plătească în mod normal. Taxele și impozitele au rămas neschimbate, astfel că sucevenii nu vor plăti nimic în plus față de anul trecut.

“Am achitat primul, cu chitanța nr.1, taxele și impozitele locale aferente anului 2017. Este un exemplu de responsabilitate civică și îi îndemn pe suceveni să procedeze la fel, să poată beneficia de bonificația de 10%, pentru cei care plătesc până la 31.03.2017. Am plătit suma de 331,9 lei, identică cu cea plătită anul trecut, deoarece taxele și impozitele din 2017 sunt identice cu cele din anul 2016”, a declarat ieri primarul Sucevei, Ion Lungu. In acest an, execuția bugetară este de 240 de milioane de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 53 de milioane de euro. Aici vor fi adăugate și fondurile elvețiene și potențialele fonduri europene care vor fi atrase, astfel că suma poate crește. “Cam pe aici poate fi execuția reală a bugetului. Acesta este bugetul propriu al Primăriei, care mai poate fi suplimentat prin fonduri europene, prin fonduri elvețiene, în măsura în care proiectele se vor derula efectiv în acest an”, a arătatv miercuri Ion Lungu. (A.I.)