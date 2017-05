Primarul Ion Lungu a verificat ieri stadiul lucrărilor la zona de agrement, cartierul Europa și blocurile ANL

Termenul de predare a lucrărilor la zona de agrement și la apartamentele ANL depinde de cât de repede sosește finanțarea

Primarul Ion Lungu a verificat ieri stadiul principalelor lucrări care sunt în desfășurare în municipiu: zona de agrement, cartierul Europa și blocurile ANL. Acesta a arătat că a solicitat firmelor suplimentarea echipelor, astfel încât lucrările să avanseze cât mai repede. “Am verificat astăzi o serie de lucrări de investiții ale municipalității. Mai întâi am verificat lucrările la zona de agrement Tătărași, unde se lucrează la alei, canalizare, instalații de iluminat, la clădirile prevăzute în proiect. De asemenea, am vizionat lucrările la cartierul Europa, unde se lucrează la amenajarea de drumuri, parcări și alimentarea cu energie electrică. Ultimul obiectiv verficat a fost șantierul ANL, unde se lucrează la cele 80 de apartamente. La toate obiectivele, am cerut mai multă mobilizare referitor la forța de muncă folosită și am cerut creșterea numărului de muncitori”, a arătat ieri primarul Ion Lungu.

Cu toate că, atât lucrările la Zona de Agrement, cât și cele de la blocurile ANL au termen de finalizare anul 2018, municipalitatea a anunțat cu mai multe luni în urmă că își dorește predarea lucrărilor în acest an. Astfel, fusese anunțat că zona de agrement ar putea fi predată în această vară, astfel încât sucevenii să se poată bucura de facilități începând din acest an, iar blocurile ANL ar fi urmat să fie gata în această toamnă, când primarul Ion Lungu ar fi vrut să le repartizeze celor care au depus cerere pentru o astfel de locuință. Intre timp, însă, Guvernul a anunțat că pentru ca România să se poată încadra în deficitul bugetar de 3% din PIB, nu se vor mai putea angaja credite garantate de la bugetul de stat și nici nu vor mai putea fi trași bani din creditele deja contractate. Din acest motiv, Primăria a fost nevoită să aloce bani din fondul de rezervă al municipiului, astfel încât lucrările la zona de agrement să poată continua, bani pe care îi va putea recupera după ce Guvernul va da din nou acces la fonduri. Conform declarațiilor primarului Ion Lungu, Ministerul Finanțelor Publice ar fi anunțat că din a doua jumătate a anului, după rectificarea bugetului de stat, municipalitatea va putea folosi creditul contractat și situația bugetului local se va normaliza. In ceea ce privește progresul făcut la blocurile ANL, Ion Lungu a arătat că și în acest caz termenul de predare depinde de cât de repede sosește finanțarea de la Agenția Națională de Locuințe, proiectul fiind realizat prin intermediul acesteia. (Alexandra IONICA)