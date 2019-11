Primarul Ion Lungu a obtinut de la ROMSILVA avizul pentru transferul Parcului Sipote si Padurii Zamca in domeniul public al municipiului Suceava

Marti dimineata, primarul Ion Lungu a obtinut de la ROMSILVA avizul pentru transferul a 143,925 ha,din care 43 ha de de hectare in Parcul Șipote, iar diferenta in Paduricea Zamca de la Regia Nationala a Padurilor in domeniul public al municipiului Suceava.

“Este cel mai important aviz pentru transferul padurilor parc. Speram pana la sfarsitul anului sa se emita Hotararea de Guvern, sa putem depune proiectul pe fonduri europene cu montare funicular si roata panoramică”, a declarat primarul Ion Lungu.

Consilierii locali suceveni au aprobat, în ședința extraordinară de marți, 12 noiembrie, cu unanimitate de voturi (16 consilieri fiind prezenți, inclusiv cei doi viceprimari) proiectul de hotărâre privind transmiterea către Guvern a cererii privind transferul cu titlu gratuit a parcului Şipote și a pădurii Zamca în proprietatea municipiului Suceava.

Proiectul de hotărâre a fost inițiat de primarul Ion Lungu, iar după votarea proiectului a fost deja semnată hotărârea prin care Municipiul Suceava înaintează la Guvern solicitarea de a transfera Parcul Şipote în proprietatea Primăriei.

În acest mod, parcul va putea fi amenajat în mod corespunzător, fiind un aspect pentru care au militat mai mulți aleși locali de mulți ani încoace, fiind considerat necesar pentru suceveni. Este de precizat și faptul că transferul de proprietate se va face în baza unor documentații comune ale legislativului sucevean și Regiei Romsilva, care au stabilit ca suprafața totală este de 145 de hectare.

Primarul Ion Lungu a explicat că au fost necesare anumite corelări de date cadastrale ale terenurilor și a reiterat că s-a renunțat la acele suprafețe aflate în litigii și cu o situație juridică nu tocmai clară. Pe de altă parte, edilul a declarat că în parcul Şipote și în pădurea Zamca vor fi făcute doar amenajări care vor fi folosite ca zone de agrement și nu vor fi permise construcții imobiliare. (O.S.)