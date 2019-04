Primarul din Fălticeni și-a prins urechile în buda din centrul târgului și încearcă să tragă apa peste vreo 30.000 de euro

După ce „Obiectiv de Suceava” a relatat despre WC-ul public construit în buricul Fălticeniului, chiar lângă Catedrală, primarul Cătălin Coman a încercat să demonteze faptul că această lucrare ar costa 50.000 de euro, el afirmând pe pagina de Facebook că investiția s-ar ridica la doar 20.000 de euro. Postarea în sine e un festival al gafelor și inexactităților. Primarul PSD de Fălticeni desconsideră, probabil fără să-și dea seama, chiar și măsura Guvernului PSD de creștere a salariilor constructorilor doar ca să arate că lucrările la un proiect evaluat la circa 50 de mii de euro costă mult mai puțin. Mai mult, ca să pice din lac în puț și să arate că suma de 20 de mii de euro este cea „corectă”, primarul dă la o parte nu doar acele cheltuieli cu actualizarea manoperei conform OUG nr. 114/2018, ci și cheltuielile cu amenajările și dotările wc-ului public, cele cu asigurarea utilităților, cele cu proiectarea. Până la urmă, în postarea sa chiar Coman arată că Primăria Fălticeni plătește pentru stupizenia de budă plantată sub zidurile Catedralei nu mai puțin de 49.165,76 euro, deci nu fix 50.000, cum eronat a scris cotidianul „Obiectiv”. Ca să nu credeți totuși că primarul Coman e vreun mincinos confuz care s-a împotmolit la ticluirea unui fake-news de Fălticeni, trebuie remarcat faptul că în postarea sa susține că contractul pentru wc-ul din târg “s-a semnat în urma unei licitații publice, transparente, desfășurate pe SEAP”, pe când, în realitate, “licitația” a fost de fapt o clasică atribuire directă, către una dintre firmele foarte apropiate de Coman, firmă care anul trecut a primit în același mod lucrări de multe miliarde de la Primăria Fălticeni

Supărat pe presa care nu apreciază eforturile în realizarea unui wc public din bani publici, lângă Catedrala din centrul orașului pe care-l păstorește, primarul PSD de Fălticeni, Cătălin Coman, a postat, zilele trecute, pe Facebook, un comunicat în care a explicat utilitatea unei astfel de investiții, încercând să explice că lucrarea nu costă 50 de mii de euro, cum s-a vehiculat în mass-media, ci doar 20 de mii.

În dorința de a explica la modul cât mai convingător situația și de ce numai 20 de mii de euro costă ceea ce presa a comunicat că ar fi aproape 50 de mii, Cătălin Coman comite gafă după gafă, prezentând datele din devizul general, după care cu de la sine putere taie sumele aferente unor capitole de parcă nu ar fi existat deloc doar ca să ajungă la „rezonabila” sumă de 20 de mii de euro.

Mai întâi, extragem din comunicatul de pe pagina de Facebook a primarului PSD Cătălin Coman următoarele: „Conform devizului general actualizat, conform legislației în vigoare, obiectivul de investiții grup sanitar „Piața Civică” din Fălticeni este compus din: Asigurare utilități – 51.985,20 lei (branșament apă, electric, racord canalizare); Taxe Inspectorat de Statul în Construcții – 1.181 lei; Studiu geotehnic – 999,60 lei; Taxe și avize pentru acorduri autorizații – 800 lei; Cheltuieli diverse și neprevăzute – 12.880 lei (cu TVA); Proiect tehnic – 14.886,50 lei (cu TVA); Verificare tehnică a proiectării – 500 lei; Documentația pentru DATC – 500 lei; Asistență tehnică – dirigenție de șantier – 5.507,70 lei; Actualizare deviz manoperă (conform OUG 114/2018) – 16.500 lei; Construcții și instalații: Cheltuieli de 128.297,38 lei, din care TVA 20.484,40 lei. Rezultă o valoare totală a construcției de 107.812,90 lei, din care dotările sunt de 12.880 lei cu TVA”.

Dacă primarul se rezuma la această expunere, lucrurile puteau fi considerate „în regulă” și urmau a fi dezbătute elegant. Primarul însă nu s-a oprit și, parcă vrând să-și ia de proști cititorii, continuă: „Asta înseamnă că valoare totală a construcției este de 95.812,92 lei. La un curs de 1 euro – 4,75 lei, valoarea este de 20.171 euro. Așadar, valoarea reală și totală (sic!) a investiției, pentru grupul sanitar, este de 20.171 euro și nu de 50.000 euro așa cum s-a vehiculat”, se mai arată în comunicatul primarului PSD.

Cu alte cuvinte, pentru o lucrare la care suma aprobată de Consiliul Local Fălticeni (actualizată) a fost echivalentul a peste 47 de mii euro și pentru care există proceduri de achiziție publică și, firesc, contracte încheiate, primarul insistă că de fapt cetățenii trebuie să vadă doar suma de 20.171 de euro.

De fapt, chiar primarul arată că investiția a ajuns la aproape de 50 de mii de euro, cât a prezentat cotidianul „Obiectiv”

Gafa hilară pe care primarul PSD de Fălticeni a făcut-o a fost chiar încercarea de a „tăia” din atenția cititorilor tocmai suma rezultată din actualizarea manoperei constructorilor, adică una din măsurile cele mai recente luate de Guvernul PSD. Doar ca să justifice concluzia că „valoarea reală și totală (sic!) a investiției, pentru grupul sanitar este suma de 95.812,92 lei (fără TVA)” și nu doar pentru lucrările la roșu ale wc-ului de lângă Catedrală, primarul PSD ajunge să taie și din realizările Guvernului PSD.

De altfel, în precedentul articol din cotidianul „Obiectiv de Suceava” cu privire la acest aspect am arătat cum valoarea unui wc public – al cărui amplasament este discutabil prin raportare la împrejurimi – a crescut simțitor de la 30 la 47 de mii de euro ca urmare a unei hotărâri a Consiliului Local Fălticeni, adoptată însă înainte de intrarea în vigoare a indexării salariilor din construcții.

Primarul de Fălticeni, în comunicatul său de pe Facebook, s-a referit și la cheltuielile cu actualizarea manoperei, iar dacă împărțim totalul de 233.537,38 lei (suma prezentată de primar din devizul general actualizat) la cursul de 4,75 lei, cât l-a indicat edilul, ar rezulta o valoare totală de 49.165,76 euro. Deci aproape 50 de mii de euro, cât am menționat în titlul articolului precedent.

Un wc public în centrul unui oraș trebuie să aibă, totuși, dotări și racorduri la utilități care nu pot fi excluse din buget!

De fapt, corect era dacă primarul ar fi spus că suma de 20.171 de euro nu este valoarea „totală și reală”, ci ar fi prezentat sumele din deviz doar ca niște repere. Cum însă nu a făcut-o, considerăm că este necesar să arătăm ce repere utile ar fi trebuit să recunoască primarul ca atare, din moment ce tot el le-a indicat atât de bine prin devizul prezentat.

Un wc-public, mai ales dacă este făcut în centrul unui oraș, are neapărat nevoie de dotări (preferabil nu second-hand). Prin urmare, chiar dacă primarul (sau cel care administrează contul de Facebook al edilului și a ticluit respectivul comunicat) a scos TVA-ul din costul total al obiectivului de investiții, nu înseamnă că acesta nu trebuie plătit atât pe partea propriu-zisă de lucrări, cât și pe cea de dotări.

De asemenea, ca un wc public din centrul unui oraș să nu fie ca unul din fondul curții unui gospodar de la țară ar trebui să aibă, pe lângă dotări, și racordurile la utilități precum apă curentă, canalizare, rețea de electricitate. Cu alte cuvinte, pe lângă cele 107.812,90 lei (fără TVA) cât ar fi realizarea construcției ca atare și dotările necesare, ar trebui adăugată și suma de 51.985,20 lei, cât a fost bugetată partea de lucrări privind asigurarea utilităților la respectivul wc public.

Vrem, totodată, să atragem atenția domnului primar că din moment ce este o investiție din bani publici, nu pot fi excluse „din valoarea totală și reală” a proiectului cheltuielile de proiectare, asistență tehnică, diriginție de șantier, taxe, avize și ISC, studiu geotehnic etc.

Este interesant că deși în expunerea de pe contul de Facebook al primarului de Fălticeni cu privire la devizul general total se menționează existența unui studiu geotehnic, nu am observat nicio referire despre studiul de fezabilitate. Acesta din urmă trebuie întocmit înainte de proiectul tehnic și trebuie să se bazeze pe studii de teren, inclusiv studiul geotehnic și care, de asemenea, presupune anumite costuri.

A nu se uita că actualizarea manoperei ca urmare a modificărilor aduse Codului Muncii prin OUG 144/2018 trebuie să se regăsească în „costurile totale și reale ale proiectului”. Prin urmare, și suma de 16.500 de lei.

Licitația transparentă a fost o cumpărare directă

Nu este singurul lucru pe care vrem să-l aducem în atenția cititorilor, ci și mențiunea primarului conform căreia „contractul s-a semnat în urma unei licitații publice, transparente, desfășurate pe SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice).”

Facem mențiunea că postarea aceasta oarecum lapidară este de natură, pentru cei mai mulți cititori, să creeze impresia că a fost o procedură de achiziții publice cu mai mulți ofertanți în urma căreia ofertantul câștigător a fost desemnat în mod corect, ca urmare a vizualizării tuturor ofertelor depuse, a admisibilității acestora, a punctajului, iar firma care a avut cel mai bun punctaj – fie pe criteriul „prețul cel mai scăzut”, fie pe criteriul „cel mai bun raport calitate-preț”, după cum stabilește autoritatea contractantă în fișa de date a achiziției – a fost invitată să semneze contractul cu Primăria Fălticeni.

Ei bine, lucrurile nu stau chiar așa. Fiind vorba de un contract cu o valoare relativ mică, s-a optat pentru o altă variantă – 100% legală, totuși – și anume cea a atribuirii directe.

Conform SEAP, pe data de 6 septembrie 2018, proiectarea și execuția lucrării au fost câștigate de firma AGRO CLG SRL Fălticeni prin cumpărare directă, anunțul de cumpărare directă fiind publicat în SEAP pe data de 06.09.2019 la ora 15.37, iar a doua zi dimineața, la ora 09.03, Primăria Fălticeni acceptase oferta la o valoare „totală fără TVA” de 155.100 lei (33.438,98 euro, conform SEAP) și o valoare „totală cu TVA” de 184.569 lei, ceea ce la acea dată, conform calculelor publicației locale fălticenene ziaruldepenet.ro, era suma de 39.692 euro la va­­-loarea euro de la acel moment. Diferența până la circa 47.000 euro, cât a aprobat Consiliul Local Fălticeni în iulie 2018, nu se explică prin „realizarea unor economii”, ci trebuie avute în vedere alte aspecte care nu au putut fi atribuite prin aceeași procedură, taxele ISC sau dirigintele de șantier.

Desigur că nu a uitat primarul municipiului Fălticeni să pozeze în victimă, iar prin același comunicat postat pe pagina sa de Facebook – probabil că nu este administrată chiar de edil, pentru că altminteri nu credem că era capabil să gafeze monumental în raport cu măsurile luate chiar de Guvernul PSD, pe care le-a trimis în con de umbră doar ca să justifice o sumă ireală – atacă jurnaliștii justificând că toți consilierii locali – 15 PSD, 2 PNL și 1 ALDE – au aprobat în unanimitate lucrarea.

Scurt istoric al creșterii valorilor investiției

În ceea ce ne privește, precizăm doar că nu am avut niciun fel de neclarități cu privire la legalitatea investiției, ci ne-am exprimat dubii cu privire la amplasarea WC-ului public. Astfel, expunând succint și cronologic cum a evoluat valoarea investiției respective din prima parte a lui 2018 spre finalul acesteia de la circa 30 de mii la aproximativ 47 de mii de euro (în titlul articolului am trecut circa 50 de mii), am ajuns la concluzia că „suma totală și reală” chiar se apropie de 50 de mii de euro.

Reiterăm modul în care s-a derulat până în prezent procesul administrativ și de selecție a unui executant pentru proiectarea și execuția obiectivului „Construire grup sanitar Piața Civică Nada Florilor Falticeni” de lângă Catedrala „Învierea Domnului”.

În ședința Consiliului Local din februarie 2018, primarul Cătălin Coman propunea și aleșii aprobau „fără comentarii” „construirea unui grup sanitar în piața civică” pentru care indicatorii tehnico-economici au fost estimați la suma de 139.710 lei (aproximativ 30.000 euro la valoarea de atunci a euro). Ulterior, în ședința Consiliului Local Fălticeni din iulie 2018, primarul Cătălin Coman propune rectificarea la bugetul pe anul 2018 și actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții în cauză cu un plus de 78.750 lei (aproximativ 17.500 euro la valoarea de atunci). În ședința Consiliului Local Fălticeni din noiembrie 2018, obiectivul de investiții „Construire Grup Sanitar – Piața Civica” se regăsea cu valoarea actualizată de 218.460 lei (47.000 euro).

Actualizarea s-a făcut în condițiile în care în februarie se specifica faptul că în două luni va fi terminată investiția, dar de fapt aceasta nu fusese nici măcar atribuită. Abia în septembrie 2018 a fost atribuită respectiva lucrare, în condițiile descrise mai sus. Lucrările au demarat greu iarna, dar de cum s-a dezghețat parcă s-a dezmorțit și constructorul. (D.P.)