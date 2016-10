Primarul din Cornu Luncii – campionul proiectelor între primarii din România

Gheorghe Fron este unul dintre primarii din România care derulează cele mai multe proiecte, 43 în total, cele mai multe pentru modernizarea școlilor. Primarul din Cornu Luncii se mândrește cu ceea ce a reușit să realizeze până în prezent și este încrezător că va reuși să facă și mai multe. “Ne dorim ca, în următorii trei ani, să betonăm toate drumurile din comuna Cornu Luncii”, a declarat primarul Fron

Comuna Cornu Luncii are un primar cu experiență, care a reușit să obțină finanțare pentru numeroase proiecte. Acesta este mereu pegătit cu proiecte atunci când se anunță noi linii de finanțare pentru că dorește să dezvolte comuna pe care o conduce pe toate planurile. După cum el însuși spune, “viitorul sunt copiii!”. De aceea investește constant în școli, cele mai multe dintre proiectele care sunt în derulare în prezent fiind pentru modernizarea și reabilitarea școlilor din comună.

“Avem cele mai multe proiecte din România. Avem 43 de proiecte, unele în derulare, altele la care lucrăm. Scoala de la Sasca a fost deja inaugurată parțial, iar cât de curând, în aproximativ o lună de zile, vom inaugura și terenul de sport cu gazon artificial, cu tribună și nocturnă. Elevii de la această școală sunt campioni pe Moldova la rugby și se antrenau pe albia râului Sasca Mare pentru că nu aveau un loc special amenajat unde să facă antrenamente. In curând vor începe lucrările de reabilitare și modernizare la cea de-a doua școală din Sasca Mare. Prin aceste lucrări, școala va avea grup sanitar și va obține astfel avizul de la Direcția de Sănătate Publică. De asemenea, începem în perioada următoare lucrările la Grădinița din Satul Dumbrava și vom continua cu Grădinița din Băișești, pentru care vom primi finanțare prin intermediul Băncii Mondiale, iar la Brăiești ne dorim să construim o sală de sport cu 100 de locuri”, a arătat primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron.

El a mai arătat că “în prezent se desfășoară lucrări de modernizare și reabilitare și la Scoala din Cornu Luncii, lucrări realizate deja în proporție de 80%. Proiectul prevede pe lângă reabilitarea clădirii în care funcționează școala și construirea a două terenuri de sport: unul cu gazon natural și celălalt cu gazon artificial, iar în următorii 2-3 ani vrem să construim la această școală și o sală de sport cu un vestiar modern. De asemenea, vrem să construim terenuri de sport și la școlile din Brăiești, Băișești, Cornu Luncii, Dumbrava și Sasca Nouă”.

Lucrări de reabilitare și modernizare se realizează și la Scoala de la Păiseni, care va fi mansardată. De asemenea, proiectul cuprinde și realizarea unui teren de sport, precum și a unei săli de sport, iar lucrările ar trebui să înceapă în termen de un an de zile.

Gheorghe Fron a arătat că “60% din bugetul comunei a fost dedicat școlilor. In societate este exact ca într-o familie, iar viitorul sunt copiii. Din acest motiv am alocat cea mai mare parte din bugetul Primăriei pentru școli și rezultatele se văd deja”.

Podul peste pârâul Sasca Mare, aproape gata, cu albia betonată și diguri anti-inundații

De asemenea, pe lângă faptul că investește în educație, primarul din Cornu Luncii investește și în dezvoltarea comunei. Acesta își dorește ca, în cel mult trei ani, să reușească să betoneze toate drumurile din Cornu Luncii.

“In două-trei săptămâni vor fi finalizate lucrările la podul peste pârâul Sasca Mare. Acesta este un proiect de care sunt mândru. Lucrările sunt foarte bine făcute. A fost betonată o suprafață de 60 de metri în amonte și 30 de metri în aval de râu, am betonat și albia râului, am construit diguri pe malurile râului pentru a ne proteja în cazul în care va mai fi pericolul unei inundații. Lucrările vor fi finalizate în două-trei săptămâni”, a arătat Gheorghe Fron. El a mai spus că “în prezent avem în derulare două proiecte, unul pentru apă și celălalt pentru canalizare, pe o lungime de 15 km, pe raza satelor Brăiești, Băișești, Cornu Luncii, Sasca Nouă, iar peste aceste lucrări, vom realiza trotuar din pavele pe partea școlilor. Suntem în curs de betonare a drumului care trece prin Mahalaua Băii, Sasca Mică, Sasca Nouă, Lămășeni. La finalizarea lucrărilor vom avea un drum betonat de 6,2 km. Lucrările sunt gata în proporție de 75% și estimăm că până în vară îl vom putea da în folosință”, a mai spus Gheorghe Fron.

Speranța primarului Fron: In trei ani să fie betonate toate drumurile din comuna Cornu Luncii

Impreună cu Primăria Horodniceni s-a constituit o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară prin care se vor realiza lucrări la mai multe drumuri. Unul dintre ele va face legătura între satul Dumbrava și satul Brădățel. De asemenea, se vor betona toate drumurile din satele Dumbrava, Sasca Mare, Sinca și Păiseni, pe o lungime totală de 5,5 km. “Mai avem un proiect care va cuprinde drumurile din Brăiești, Băișești, Sasca Mică. Prin acesta vom realiza lucrări pe toate ulițele și drumurile care, până acum, nu au fost betonate. Vom betona drumuri cu o lungime totală de 8,8 km. De asemenea, vrem să asfaltăm toate drumurile din satul Cornu Luncii, pentru care, în prezent suntem în faza de licitare. In primăvară vrem să începem lucrările și sperăm ca într-un an de zile să putem da noul drum în folosință. Ne dorim ca, în următorii trei ani, să betonăm toate drumurile din comuna Cornu Luncii”, a declarat primarul Fron, adăugând că “a fost depus un proiect pentru realizarea unor drumuri de exploatare agricolă. Acesta are punctaj maxim, însă nu am reușit încă să îl ridicăm în sistem, întrucât la ultima sesiune de depunere a proiectelor de acum câteva luni, s-a blocat sistemul, după ce au fost depuse doar câteva proiecte. Acum se reia procedura și sunt sigur că vom obține finanțare, având în vedere că avem un punctaj de 100 de puncte din 100, iar în trecut am reușit să obținem finanțare pentru alte proiecte care aveau punctaje mai mici”.

Arta populară și festivalurile de poezie, de produse tradiționale, de datini și obiceiuri sunt mândria comunei

Pentru primarul din Cornu Luncii importantă este și latura culturală a comunei pe care o conduce. Din acest motiv investește în cămine culturale noi în mai multe sate din comună și face demersuri pentru a conserva arta populară locală.

“Intr-o lună de zile se vor finaliza lucrările de modernizare și reabilitare la Căminul Cultural din Brăiești. De asemenea, vom începe lucrările de modernizare și reabilitare la căminele din Băișești și Cornu Luncii, iar la Sasca Mare vom începe construcția unui cămin nou. Imi doresc să începem în acest an reabilitarea căminelor culturale din Băișești și Cornu Luncii, iar anul viitor construcția căminului din Sasca Mare. In aceste cămine se organizează diferite activități, motiv pentru care vom începe lucrările în momente diferite, astfel încât să nu dăm peste cap activitățile care sunt deja organizate în comunitate”, a mai precizat primarul din Cornu Luncii, care a mai spus că în comună sunt organizate și numeroase evenimente culturale și festivaluri.

“Organizăm anual Festivalul de poezie “Ioan Grosaru”. Ioan Grosaru este eroul de la Păiseni, pe care îl comemorăm de două ori pe an: de Ziua Eroilor și pe 24 septembrie, data când a trecut în neființă. Am editat peste nouă cărți, iar pe data de 28 septembrie 2016 am lansat “Monografia satului Băișești”, scrisă de Mugurel Vasiliu, expert restaurator ceramică în cadrul Laboratorului de Restaurare și Conservare de la Muzeul Bucovinei. Pe 29 iunie celebrăm Ziua comunei și organizăm anual Festivalul Produselor Tradiționale, unde în afara faptului că organizăm spectacole, celebrăm și cuplurile de aur ale comunei. In fiecare an, pe 31 decembrie, organizăm Festivalul Datinilor și Obiceiurilor din Străbuni. Trebuie să scoatem în evidență tot ceea ce avem mai frumos în comuna noastră. Iar împreună cu profesorii din școli trebuie să îi învățăm pe copii numai datinile și obiceiurile pur românești. De asemenea, este important ca în fiecare comună să îi învățăm pe copii dansurile tradiționale ale locului, pentru că trebuie să conservăm obiceiurile în starea lor pură, fără să le amestecăm cu cele din alte zone. Fiecare sat, localitate are ceva specific, ce trebuie păstrat așa cum este”, a înșiruit cu mândrie Gheorghe Fron evenimentele anuale din comună.

De asemenea, primarul din Cornu Luncii a arătat că dorește să înființeze în viitorul apropiat un SES – Structură de Economie Socială pe artă populară, care să aibă ca domeniu de activitate crearea de ii, catrințe, cizme, opinci, pentru care dorește să obțină finanțare pe fonduri europene. El a mai spus că dorește să achiziționeze o mașină de cusut care să coasă singură modelele tradiționale ale locului, pe care le-a cules deja de la bătrânii comunei. Acesta a spus că dacă reușește să obțină finanțare, plănuiește să meargă la București pentru a crea un soft în care să introducă toate modelele culese, care să opereze mașina de cusut. Are proiectul pregătit, mai așteaptă doar lansarea liniei de finanțare.

Gheorghe Fron se mândrește atât cu structurile de economie socială care funcționează pe teritoriul comunei, încă de anul trecut, cât și cu diferitele societăți pe care a reușit să le atragă în Cornu Luncii.

“Pe teritoriul satului Sasca Mică funcționează structura de economie socială, Lemn Therapy, o făbricuță înființată anul trecut, care are ca domeniu de activitate prelucrarea lemnului și unde am angajat șase persoane cu dizabilități. Aceasta a fost înființată prin proiectul “Social Economy 4 All”, finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Prin același proiect au mai fost înființate Fabrica de sticlă infuzată de la Dărmănești și Cooperativa Dianthus, din comuna Bratca, județul Bihor, care are ca domeniu de activitate întreținerea peisagistică a spațiilor verzi”, a mai subliniat primarul comunei Cornu Luncii.

Cum s-au triplat veniturile Primăriei în ultimii patru ani

Un alt lucru cu care se mândrește primarul Gheorghe Fron este acela că, deși nu au fost mărite taxele și impozitele, veniturile Primăriei s-au triplat în ultimii patru ani.

“La nivelul comunei Cornu Luncii își desfășoară activitatea 649 de agenți economici și există 1000 de locuri de muncă. 42,5% din impozitul pe salarii și 18% din TVA-ul plătit de cele 649 de societăți economice intră în bugetul Primăriei. Am reușit să atragem agenți economici pe teritoriul comunei. La Sasca Nouă se construiesc în prezent un hotel de patru stele, un restaurant cu 500 de locuri și o spălătorie auto. De asemenea, pe teritoriul comunei funcționează mai multe firme de transport internațional”, explică primarul din Cornu Luncii.

Gheorghe Fron a mai spus că localnicii sunt foarte mulțumiți și de iluminatul public din comună, de care el însuși este mândru.

“Lucrările de iluminat public realizate pe drumul național sunt deosebite, iar corpurile de iluminat luminează atât de puternic încât pe timp de ceață, autoturismele care trec pe acolo au o vizibilitate foarte bună a drumului”. Astfel, spune primarul Gheorghe Fron, “nu se mai produc deloc accidente, în condițiile în care acesta este unul dintre drumurile pe care se petreceau cele mai multe incidente rutiere din zonă”. Tot în ceea ce privește iluminatul public, primarul din Cornu Luncii spune că va achiziționa în perioada următoare o mașină cu telescop astfel încât, atunci când trebuie schimbate becurile pentru iluminatul public, să nu trebuiască să aducă o firmă pentru un singur bec.

Primarul din Cornu Luncii a ținut să evidențieze și că există deja o firmă de salubrizare cu șapte angajați care colectează deșeurile din poartă în poartă.

Pentru că sunt foarte multe proiecte de realizat, Primăria Cornu Luncii a achiziționat printr-un proiect pe fonduri europene un buldo-excavator și o basculantă.

Un alt lucru de care primarul Gheorghe Fron este mândru este faptul că, în comună sunt doar 16 persoane care primesc ajutor social, dintr-un total de 7.785 de locuitori.

Gheorghe Fron este un model pentru toți primarii din România. Primește zilnic aprecieri de la locuitori și este evident pentru oricine trece prin Cornul Luncii că aceasta este condusă de un om responsabil, care își iubește munca și iubește comuna în care locuiește. (Alexandra IONICA)