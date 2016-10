Primarul Avrămia din Forăşti a fost demis

Ordinul de încetare din funcţie a fost semnat ieri de prefectul Constantin Harasim. După 16 ani în fruntea Primăriei Forăşti, Brăduţ Avrămia a rămas fără mandat pentru că a vândut soţiei 800 de metri pătraţi din pământul comunei, pentru ca si-l dorea cumnatul său”

Prefectul judeţului Suceava, Constantin Harasim, a emis ieri ordinul de încetare din funcţie a primarului comunei Forăşti, Brăduţ Avrămia. Prefectul Harasim a declarat că, potrivit legii, prerogativele funcţiei de primar vor fi preluate de viceprimarul ales, Nechita Nazarov. Prefectul de Suceava a mai spus că va pro­pune organizarea de alegeri parţiale la Forăşti dar în opinia sa, pentru economie de bani, ar prefera că aceste alegeri să fie organizate la pachet cu alte cel puţin două – în comuna Scheia, unde, dacă instanţa va continua să îl păstreze în control judiciar pe primarul ales, Vasile Adriciuc, acesta nu îşi va putea exercita mandatul şi conform legii, după şase luni va trebui să fie demis, dar şi la Iacobeni, unde primăriţa în funcţie, Angelica Fădor, are mari şanse să devină deputat. Pe scurt, conform calculelor de la Prefectură, după ce primarul de la Iacobeni va ajunge deputat, iar primarul de la Scheia nu îşi va mai putea exercita mandatul din motive de urmărire penală, abia atunci în comuna Fo­răşti vor fi organizate alegeri pentru desemnarea unui nou primar. Am arătat zilele trecute cum vestea că îşi va pierde mandatul, după 16 ani de conducere a Primă­riei Forăşti, a venit ca un trăsnet peste primarul PSD Brăduţ Avrămia. “In 16 ani de când conduc Primăria Forăşti am emis 4.000 de dispoziţii ale primarului. Am dat doar o dispoziţie de numire a comisiei de licitaţie pentru organizarea unei licitaţii publice pentru vânzarea unei suprafeţe de 800 de metri pătraţi de teren. Nu am participat la licitaţie, nu am semnat alte acte de vânzare-cumpărare sau alte acte, după finalizarea licitaţiei”, a explicat primarul în funcţie al comunei Forăşti, Brăduţ Avrămia. El a mărturisit că ştia despre faptul că la astfel de licitaţii nu au voie să participe rude de gradul I ale celor din conducerea Primăriei. Brăduţ Avrămia a spus că terenul era dorit de un cumnat al său. “Cumnatul meu lucrează în Anglia de 15 ani. El a dorit terenul. Eu mă rog să fiu să­nătos, ca şi toţi ceilalţi locuitori ai comunei Fo­răşti”, a spus primarul Brăduţ Avrămia. In opinia sa, în legislaţia care l-a dus către renunţarea la funcţia de primar există măcar un articol interpretabil. “Aştept de­cizia Curţii Supreme. Dacă mă suspendă, asta e. Am 16 ani de primărie. Sunt la al cincilea mandat ales cu procente între 74 şi 82% în fiecare legislatură”, spunea acum câteva zile fostul primar al comunei Forăşti, Brăduţ Avrămia.

După mai bine de 16 ani de mandat neîntrerupt, primarul PSD al comunei Forăşti, Brăduţ Avrămia, nu va mai putea exercita funcţia de primar pentru că Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a primit zilele trecute o decizie definitivă venită din partea Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Conform deciziei nr. 2691/20.10.2016, ICCJ a respins recursul declarat de Avrămia Brăduţ împotriva Sentinţei nr. 27 din 3 noiembrie 2014 a Curţii de Apel Suceava – Secţia de con­tencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Sentinţa pronunţată pe data de 20 octombrie a.c. este definitivă. Primarul comunei Forăşti nu îşi va putea duce la bun sfârşit mandatul. Am arătat ieri că problema primarului Brăduţ Avrămia ţine de modul în care, folosind funcţia, a oferit favoruri familiei. In anul 2014, Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat existenţa conflictului de interese de natură administrativă în cazul primarului comunei Forăşti. Acesta, „în exercitarea mandatului de primar, a emis, încheiat şi semnat acte administrative şi juridice în baza cărora Primăria a vândut soţiei acestuia un teren în suprafaţă de 811 mp, teren aflat în proprietatea privată a comunei, încălcând, astfel, prevederile art.76, alin (1) din Legea nr. 161/2003”. Potrivit aceluiaşi act normativ, „primarii şi viceprimarii sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”. Cei de la ANI au arătat în dosarul deschis în instanţă pe această temă că „fapta persoanei cu pri­vire la care s-a constatat încălcarea obligaţiilor le­gale privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective”. Totodată, „persoana faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”. Primarul comunei Forăşti – Brăduţ Avrămia – a dorit să îşi împroprietăreas­că nevasta cu bu­nuri din patrimoniul public ori privat al comunei. Agenţia Naţională de Integritate l-a găsit în conflict de interese administrativ, iar Inalta Curte de Ca­saţie şi Justiţie a decis printr-o sentinţă definitivă din data de 20 octombrie a.c. ca prima hotărâre a instanţei de fond – Curtea de Apel Suceava –, care dă­dea dreptate ANI, să rămână definitivă. (Neculai ROSCA)