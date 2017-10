Primărița din Capu Câmpului „patrulează” prin localitate deoarece din comună au dispărut polițiștii

In comuna Capu Câmpului există doar doi polițiști, unul dintre aceștia având de acoperit și alte localități din zona Humor. Timp de trei săptămâni, la Postul de Poliție din Capu Câmpului nu s-a aflat nimeni. Primarul Marcela Elena Bîrsan împreună cu soțul ei au început „să patruleze” prin comună pentru a-i speria pe infractori, mai ales pe braconierii de pește

Lipsa de polițiști de la nivelul județului Suceava iese poate cel mai bine în evidență în comuna Capu Câmpului, unde primărița Marcela Elena Bîrsan a ajuns să facă pe polițistul și să patruleze pe ulițele din localitate, în încercarea de a-i speria pe infractori. In Capu Câmpului există doar doi polițiști, însă unul dintre aceștia trebuie să răspundă și de evenimentele ce se produc pe raza mai multor localități din zona Gura Humorului.

„Am solicitat ca polițiștii din comună să aibă programul așa cum îl aveau înainte, de la ora 08.00 la 16.00 și seara dacă se întâmplă ceva ei să poată fi găsiți în localitate. Eu am fost și în ședință în ATOP, dar nu am văzut nicio remediere. Mi s-a spus că se va lua în calcul, dar nimeni nu a făcut nimic. Acum, șeful de post s-a pensionat și un polițist a fost trei săptămâni în concediu de odihnă, astfel că am rămas cu un singur polițist care nu era doar la noi în localitate, ci era și în Valea Moldovei și în Cacica și Soloneț, în toată zona aceasta, conform programului stabilit de către superiori. Până ieri (n.r. – miercuri), când polițistul aflat în concediu s-a întors, nu am avut pe nimeni la Poliție”, a explicat primarul comunei Capu Câmpului, Marcela Elena Bîrsan.

Aceasta a mai arătat că a fost nevoită ea însăși să „patruleze” pe raza comunei pentru a opri braconierii care pescuiesc ilegal pe râul Moldova.

„Avem în comună niște indivizi pe care nu îi putem prinde la braconaj, la pește, care folosesc clor. Eu am ieșit în mai multe nopți, împreună cu soțul meu, dar practic nu am făcut nimic, eu am încercat doar să-i sperii. Ei merg și dau cu clor pe apă, își împart râul în mai multe secțiuni, iar apoi noaptea merg și strâng peștele. Eu nu am încercat decât să-i sperii pentru că oricum nu aveam ce să le fac. Polițiștii ar trebui să pună mâna pe ei”, a arătat primărița Marcela Elena Bîrsan.

Ea a mai precizat că la Primăria din Capu Câmpului vin tot felul de persoane care au probleme dintre cele mai diverse ce ar trebui să fie rezolvate de polițiști, însă cum localnicii nu au la cine să apeleze, vin și îi bat ei la ușă. Zilnic, minimum două persoane vin la Primăria din Capu Câmpului cu probleme de competența Poliției.

In prezent, deficitul de personal la nivelul IPJ Suceava este de 24%, ca urmare a valului de pensionări ce a avut loc printre polițiștii suceveni. Nu mai puțin de 17 ofițeri și 76 de agenți de poliție s-au pensionat de la sfârșitul anului trecut și până în toamna acestui an.

„Deficitul de personal este mare, dar în momentul de față, cu personalul existent, reușim să acoperim zonele vulnerabile și să ne facem datoria”, a declarat comisarul șef Toader Buliga, șeful împuternicit al IPJ Suceava.

Acesta a explicat că în mediul rural polițiștii trebuie să fie la dispoziția localnicilor între orele 08.00 și 16.00, iar în cazul unor evenimente, intervenția trebuie asigurată de echipe formate din doi polițiști, ceea ce este destul de dificil la Capu Câmpului, unde sunt doar doi polițiști.

„Am stat de vorbă și cu primarii și a fost făcută o diagnoză prin șefii ierarhici care, în ultimele trei săptămâni, au luat legătura cu toți primarii privind modul de colaborare și celelalte aspecte ce se impun să fie corectate în dinamică, iar unde a fost cazul au fost făcute delegări”, a mai precizat comisarul șef Toader Buliga.

Chiar dacă polițiștii suceveni se laudă că peste tot este bine și frumos, la Capu Câmpului, primărița a ajuns să patruleze prin localitate pentru a-i speria pe infractori. (Dănuț ZUZEAC)