Primarii vor o noua lege a Poliției Locale

Vârsta de pensionare a polițiștilor locali, atribuții mai clare pe linie de ordine publică și circulație rutieră sunt aspectele pe care le-au scos în evidență primarii care au participat la ședința de la Suceava a Comitetului Director al AMR

Asociația Municipiilor din România a dezbătut, la întrunirea de la Suceava, o problemă legată de Poliția locală, în contextul recentei înființări a Corpul profesional al Coordonatorilor polițiilor locale și, totodată, fiind luat în calcul promovarea unui pachet de măsuri legislative în sprijinul Poliției Locale și a polițiștilor locali. „Sunt foarte multe aspecte. M-aș referi doar la câteva. În primul rând, haideți să definim care sunt atribuțiile, competențele Poliției locale față de cea națională”, a declarat președintele AMR, Robert Negoiță.

Primul aspect la care acesta s-a referit este legat de vârsta de pensionare a polițiștilor locali. „Au mai fost câteva chestiuni de detalii în care nu aș vrea să mă pierd, dar o chestiune relevantă este vârsta de pensionare care, la poliția națională, este undeva spre 50 de ani iar Poliția locală nu are așa ceva. Nu este doar o chestie de eficiență, ci este și de imagine. Să știți că imaginea, percepția pentru o societate este foarte importantă. Or, până la 65 de ani … Din fericire, sunt persoane care se țin foarte bine și pot să onoreze funcția pe care o ocupă, dar din nefericire sunt și persoane care la o vârstă de șaizeci și ceva de ani nu prea sunt în zona în care să genereze încredere. Or, să vezi o persoană care are vizibile dificultăți fizice îmbrăcată în uniformă … Cred că este o chestiune pe care trebuie să o evităm”, este de părere Robert Negoiță.

De altfel, una din concluziile expuse de președintele AQMR a fost că „Problematica Poliției locale este una destul de complexă și generează destul de multe discuții”.

Primarul de Suceava – gazda evenimentului care a reunit, la finele săptămânii trecute, mai mulți primari de municipii din țară – a adus niște completări făcând trimitere și la istoria înființării Poliției Locale. „Vreau să-l completez pe domnul președinte și să spun că au fost primari care au și zis „Renunțăm la Poliția locală!”. Fiind mai vechi în funcție, vă pot spune că știu cum s-a făcut această lege a Poliției Locale. Ne-am bătut vreo doi ani de zile în Asociația Municipiilor din România pe această lege și când s-a dat legea, a fost dată de un funcționar care a scos-o din sertar și nu s-a ținut cont de niciun amendament. Ce se întâmplă rău în oraș, se dă vina pe primar. În același timp, ordinea publică și circulația rutieră trebuiau să treacă la Poliția Locală. Azi, atribuțiile sunt foarte neclare: când se întâmplă ceva rău în oraș, responsabil este primarul. E clar că trebuie îmbunătățite sau chiar trebuie o nouă lege a Poliției locale”, a declarat primarul Ion Lungu, precizând că se lucrează în acest sens.

Un alt primar care a făcut declarații, la Suceava, în sensul susținerii modificărilor legislative referitoare la Poliția Locală este primarul de Iași, Mihai Chirica. „Avem în vedere câteva principii clare legate de atribuțiile primarului. Plecând de la faptul că la atribuții egale, trebuie și drepturi egale. Nu putem împărți la nesfârșit atribuțiile primarului. Noi suntem și răspundem prin legea care ne-a adus pe posturi de ordinea și siguranța publică. Dacă răspundem, atunci va trebuie să avem și mecanismul prin care să ne asumăm și această răspundere”, a declarat primarul Mihai Chirica, confirmând, de asemenea, că achiesează și la observațiile privitoare la vârsta de pensionare a polițiștilor locali.

Conform unui comunicat postat pe site-ul AMR ulterior ședinței de la Suceava a Comitetului Director, în cadrul acestei ședințe a fost adoptat, printre altele, și înființarea și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Corpului Profesional al Coordonatorilor Poliției Locale. (D.P.)