Primăria vrea să îngroape toate cablurile care atârnă pe stâlpi și va concesiona serviciul rețelelor de comunicații din municipiul Suceava

Primarul Ion Lungu a anunțat ieri că va propune consilierilor locali un caiet de sarcini privind concesionarea serviciului public de furnizare a rețelelor de comunicații. Acesta a arătat că a primit două oferte din partea unor companii specializate în domeniu, din Cluj și București, care ar dori să realizeze lucrările de îngropare a cablurilor și rețelelor de telecomunicații în municipiul nostru. El a explicat că, atunci când au fost făcute lucrările de modernizare a aleii principale și nu numai, această problemă nu era încă reglementată de legislația națională. Ion Lungu a spus că este important să fie avută în vedere această chestiune, mai ales având în vedere faptul că îngroparea acestor cabluri va schimba în bine imaginea orașului.

“O problemă nerezolvată în Suceava, pentru că așa au fost vremurile, în momentul în care noi am făcut mo­der­nizarea, în mod special a aleii principale, noi am făcut acest proiect în anul 2009. El s-a implementat în anii 2010, 2011. In anul 2011 a venit această hotărâre de Guvern 490, în care ne obligă ca toate cablurile, cum e corect până la urmă, să fie amplasate în canale, să nu mai stea atârnate de stâlpi. In ultimul timp am primit două oferte de la două firme, una este din București, Miba Telecomunicații SRL, în care ne propune să concesioneze serviciul public de furnizare a rețelelor de comunicații. A doua este de la NCS Invest Consulting Cluj Napoca, de asemenea care dorește să gestioneze infrastructura pentru rețeaua metropolitană subterană de telecomunicații. Si spun dumnealor acolo, și o să ne interesăm, că oferta lor de servicii se bazează pe expertiza și experiența acumulată în proiectarea, construirea, operarea unor rețele subterane pentru poziționarea cablurilor și rețelelor de telecomunicații în municipiul Cluj-Napoca. O să mă interesez, să văd cum au făcut la Cluj Napoca”, a arătat ieri primarul Ion Lungu.

El a explicat că este posibil ca această problemă să trebuiască soluționată în perioada următoare, mai ales având în vedere actualele prevederi legale, faptul că au sosit aceste propuneri din partea a două firme cu experiență în domeniu, precum și dorința de a avea un oraș cât mai frumos.

“Voi veni cu o propunere de caiet de sarcini în Consiliul Local, pentru concesionarea, așa cum propun dumnealor, în ideea că Primăria nu va cheltui niciun leu în acest sens. Noi le concesionăm și Primăria va încasa o redevență. Zic eu că vom câștiga de două ori: în primul rând cineva va face această investiție și vom avea un oraș mai frumos, vom respecta și legea, iar în al doilea rând Primăria va încasa o redevență anuală. Nu putem avea atâta personal să putem urmări fiecare cablu din acest oraș, ar trebui să mai încadrez zeci de persoane. Cred că este o externalizare a serviciului, este o soluție corectă și voi avea discuții informale și cu domnii consilieri să văd cum gândesc și dumnealor, dacă sunt de acord să facem un caiet de sarcini și să scoatem la licitație. Prin caietul de sarcini obligăm investitorul să vină să facă investiția și aici avem o problemă: trebuie să ne îngrijim să mergem cât mai mult pe lângă trotuare, pe spații verzi, acolo unde este posibil. Dacă se mai intersectează cu trotuarele nu e chiar un capăt de țară pentru că se pot reabilita trotuarele foarte bine cu realizarea lucrărilor exact cum au fost. Este o problemă pe care trebuie să o avem în vedere și eu zic că este în avantajul municipalității”, a mai arătat ieri edilul sucevean. (A.I.)