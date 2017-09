Primăria va plăti și în acest an în avans subvenția la termoficare

Proiectul de hotărâre a fost aprobat ieri la limită de consilierii locali, voturile exprimate fiind 12 pentru, 7 împotrivă, 3 abțineri. Primarul Lungu a declarat că, deși a fost aprobată acordarea în avans a subvenției, Primăria nu dispune în prezent de acești bani și că sumele vor fi acordate treptat, ajungându-se în cele din urmă la o echilibrare în luna decembrie

Consilierii locali au aprobat la limită în cadrul ședinței de ieri acordarea în avans a subvenției pentru termoficare, în valoare de 4.000.000,59 lei (inclusiv TVA). Din cei 22 de consilieri prezenți, doar 12 au votat pentru acest proiect, 7 voturi fiind împotrivă și alte 3 fiind abțineri.

Edilul sucevean a precizat ieri că, deși a fost aprobată acordarea în avans a subvenției, Primăria nu dispune în prezent de acești bani și că sumele vor fi acordate treptat, ajungându-se în cele din urmă la o echilibrare în luna decembrie.

“Procedăm așa de ani de zile. Conform legislației în vigoare, autoritățile locale pot să dea o parte din subvenție în avans pentru achiziția de combustibil. Am fost la fața locului, la Thermonet. Față de alți ani stau mai bine cu stocul de masă lemnoasă, dar nu suficient de bine. Se mai poate face achiziționare de masă lemnoasă până dă zăpada, după ce dă zăpada nu se mai poate lucra în pădure.

Sigur că noi nu avem astăzi acești bani în cont. In același timp, suntem cu datoriile aproape de zero la cei de la Thermonet și în măsura în care vom avea posibilități financiare, în funcție de ceea ce încasăm la sfârșitul acestei luni, vom putea să le dăm o parte din sumă. Anul trecut am aprobat cinci milioane de lei și le-am dat trei milioane de lei subvenție, așa-zis în avans pentru că până am acordat-o a venit și termenul de plată”, a declarat ieri primarul Ion Lungu.

Conform proiectului de hotărâre, se acordă în avans subvenția pentru lunile octombrie-noiembrie-decembrie 2017 în vederea constituirii de stocuri de biomasă la producător. Principala motivație expusă în proiect este faptul că populația continuă să aibă mari restanțe la termoficare, societatea putând avea din această cauză dificultăți în a furniza energie termică sucevenilor. In solicitarea venită din partea Thermonet, anexată proiectului de hotărâre se arată că, “în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, suma reprezentând subvenție de preț încasată în avans va fi virată producătorului de energie termică pentru constituirea stocurilor de biomasă. Neîncasarea de la bugetul local a sumelor reprezentând subvenția în avans pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației pentru trimestrul IV al anului 2017 va conduce la imposibilitatea constituirii de stocuri de biomasă la producător și la existența unor riscuri în ceea ce privește producerea de energie termică în sezonul rece”. (Alexandra IONICA)